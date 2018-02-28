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Çentikli ekrana sahip Huawei P20 Lite'ın ilk görüntüsü yayınlandı

Asus ZenFone 5'in ardından iPhone X tasarımlı telefonların sayısı giderek artacak gibi görünüyor. Evan Blass çentikli ekrana sahip Huawei P20 Lite'ın ilk görüntüsünü paylaştı...
1 yıl
4,5b
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31
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Güvenilir sızıntılarıyla tanıdığımız Evan Blass, Huawei P20 Lite'ın görüntüsünü paylaştı. Asus ZenFone 5'e benzeyen telefon, iPhone X tasarımlı akıllı telefonlar arasındaki yerini almaya hazırlanıyor.
Yayınlanan görüntüye baktığımızda P20 Lite'ın 18:9 görüntü oranı, küçük bir iPhone X stili çentik, çift arka kamera ve arka panele yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcısıyla geleceğini görüyoruz.
Ayrıca Bkz. "Formula 1 canlı akış hizmeti F1 TV'yi duyurdu"
Hatırlarsanız Blass birkaç gün önce Huawei P20'nin görselini de paylaşmıştı. Sanal gezinme tuşlarının altına yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı ile P20'nin P20 Lite'dan daha modern göründüğü söylenemez.

SHIRLEY markası hedef saptırmak için

Dikkat çeken bir diğer nokta ise telefonun alt ve arka kısmındaki “SHIRLEY” markası oldu. Huawei'nin muhtemel sızıntıları önlemek adına sahte isimler kullandığı belirtiliyor ancak bu kez pek işe yaradığı söylenemez.
Huawei, 27 Mart tarihinde Fransa'nın Paris şehrinde düzenlenecek bir etkinlikte Huawei P20, P20 Lite ve P20 Pro akıllı telefonlarını resmen tanıtacak.

https://twitter.com/evleaks/status/968866241309011968 Yorum Yaz
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KalemKolik 1 yıl en beğenilen
Böyle mal firmalar olamaz ya.
İphone çentik olayını çok yanlış anlamışlar.
Apple ekranda yer yok diye çentik koyuyor. Alt tarafta hayvan kadar çerçeve oluyorsa çentik ne alaka. O zaman alt çerçeveye yerleştir hepsini. Veya alt tarafı komple ekran yap.
Böyle mal firmalar olamaz ya.İphone çentik olayını çok yanlış anlamışlar.Apple ekranda yer yok diye çentik koyuyor. Alt tarafta hayvan kadar çerçeve o...
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1 Yanıt Yanıtla +50
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Shoresh 1 yıl
Taytlı kızın türbanı kadar şaçma...
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evolez 1 yıl
huawei kullanicisi olarak, bi git huawei diyorum. yazik
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BlackberryBB 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Buhar Abi 1 yıl
Çal Keke Çal.
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Johan Elmander 1 yıl
Akraba evliliği gibi.
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yeniseyy 1 yıl
Bu telefon çıkınca mate 10 pro nun fiyatı ne kadar düşer sizce?
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erkanberk 1 yıl
Apple tasarım açısından çentiği koyacak başka yer bulamadı. Ayrıca o çentik müsade etmediğinden dolayı arka kamera dikey olarak konumlandı.Peki sana ne oludu. Görünen o ki alt tarafta yayla kadar yer var ve sen sadece özentiliğinden çentik koyup kamerayı arkada dikeltmişin. Çok güldük çok eğlendik ama şakanın da bı sınırı var.
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Buhar Abi 1 yıl
(bkz:taklitler aslını yüceltir)
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lordofthephones 1 yıl
Bu çentik hastalığı nedir anlamıyorum huaweiden beklemezdim böyle bir saçmalığı
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DH Misafiri 1 yıl
Çentik nedir ya? Kim ekranın böyle bölünmesini ister? Delinin biri kuyuya bir taş attı kırk akıllı çıkaramıyor.
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Ray Kurzweil 1 yıl
Ya bunlar hakikaten gerizekalı. Sonra Apple neden mobil piyasayı domine ediyor.
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-BraveHeart- 1 yıl
Olmamış.İçinde edip bırakmışlar.
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