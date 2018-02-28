Çentikli ekrana sahip Huawei P20 Lite'ın ilk görüntüsü yayınlandı

Güvenilir sızıntılarıyla tanıdığımız Evan Blass, Huawei P20 Lite'ın görüntüsünü paylaştı. Asus ZenFone 5'e benzeyen telefon, iPhone X tasarımlı akıllı telefonlar arasındaki yerini almaya hazırlanıyor.

Yayınlanan görüntüye baktığımızda P20 Lite'ın 18:9 görüntü oranı, küçük bir iPhone X stili çentik, çift arka kamera ve arka panele yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcısıyla geleceğini görüyoruz.

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Huawei P20'nin görselini de daha modern göründüğü söylenemez. Hatırlarsanız Blass birkaç gün önce'nin görselini de paylaşmıştı . Sanal gezinme tuşlarının altına yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı ile P20'nin P20 Lite'dangöründüğü söylenemez.

SHIRLEY markası hedef saptırmak için

Dikkat çeken bir diğer nokta ise telefonun alt ve arka kısmındaki “SHIRLEY” markası oldu. Huawei'nin muhtemel sızıntıları önlemek adına sahte isimler kullandığı belirtiliyor ancak bu kez pek işe yaradığı söylenemez.

Huawei, 27 Mart tarihinde Fransa'nın Paris şehrinde düzenlenecek bir etkinlikte Huawei P20, P20 Lite ve P20 Pro akıllı telefonlarını resmen tanıtacak.

https://twitter.com/evleaks/status/968866241309011968