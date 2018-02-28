Çentikli ekrana sahip Huawei P20 Lite'ın ilk görüntüsü yayınlandı

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Güvenilir sızıntılarıyla tanıdığımız Evan Blass, Huawei P20 Lite'ın görüntüsünü paylaştı. Asus ZenFone 5'e benzeyen telefon, iPhone X tasarımlı akıllı telefonlar arasındaki yerini almaya hazırlanıyor.
Yayınlanan görüntüye baktığımızda P20 Lite'ın 18:9 görüntü oranı, küçük bir iPhone X stili çentik, çift arka kamera ve arka panele yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcısıyla geleceğini görüyoruz.Ayrıca Bkz. "Formula 1 canlı akış hizmeti F1 TV'yi duyurdu"
Hatırlarsanız Blass birkaç gün önce Huawei P20'nin görselini de paylaşmıştı. Sanal gezinme tuşlarının altına yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı ile P20'nin P20 Lite'dan daha modern göründüğü söylenemez.
SHIRLEY markası hedef saptırmak için
Dikkat çeken bir diğer nokta ise telefonun alt ve arka kısmındaki “SHIRLEY” markası oldu. Huawei'nin muhtemel sızıntıları önlemek adına sahte isimler kullandığı belirtiliyor ancak bu kez pek işe yaradığı söylenemez.
Huawei, 27 Mart tarihinde Fransa'nın Paris şehrinde düzenlenecek bir etkinlikte Huawei P20, P20 Lite ve P20 Pro akıllı telefonlarını resmen tanıtacak.
https://twitter.com/evleaks/status/968866241309011968 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İphone çentik olayını çok yanlış anlamışlar.
Apple ekranda yer yok diye çentik koyuyor. Alt tarafta hayvan kadar çerçeve oluyorsa çentik ne alaka. O zaman alt çerçeveye yerleştir hepsini. Veya alt tarafı komple ekran yap.