Formula 1 canlı akış hizmeti F1 TV'yi duyurdu

Formula 1 gibi yarış sporlarından hoşlanıyorsanız Mobil Dünya Kongresi kapsamında lanse edilen F1 TV adlı akış platformundan haberdar olmak isteyebilirsiniz. Adından da anlaşılabileceği gibi bu platform kullanıcıların F1 yarışlarının canlı akışlarını izlemelerini sağlayacak ve normal TV'lerde sunulmayan bir takım özelliklerden faydalanmalarına izin verecek.

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Reuters'e konuşan Formula 1'in dijital platformlardan sorumlu yöneticisi Frank Arthofer "F1 TV'nin lansmanıyla dijital dönüşümümüzün temel taşını oluşturmaya başlıyoruz. Hedefimiz basit: Formula 1 fanlarına Grands Prix'i canlı olarak izleyebilmeleri için mevcut en iyi hizmeti sunmak" dedi. F1 TV'de her aracın kokpit görüntüsü ve canlı istatistikler sunulacağı gibi kullanıcılar yarışları aynı anda birden fazla açıdan izleme imkanına sahip olacaklar.

5 yılda 100 milyon dolar gelir bekleniyor

Elbetteki tüm bunların bir bedeli olacak. Fiyatlar her ne kadar ülkeye göre değişecek olsa da akış hizmetine abone olmak isteyenlerin aylık 8-12 doları gözden çıkarmaları gerekecek. Yıllık abonelik fiyatının ise 100 dolar civarında olacağını belirtelim.

Öte yandan F1 TV başlangıçta yalnızca masaüstü bilgisayarlarda ve web tarayıcılarında mevcut olacak gibi görünüyor. Dolayısıyla mobil platformda izlemeyi umanların biraz daha beklemesi gerekecek. Mobil uygulamalar ve TV uygulamaları Amazon, Apple ve Android platformlarına aşamalı olarak gelecek.

Arthofer'e göre F1 TV'nin beş yıllık bir zaman diliminde 100 milyon dolar gelir getirmesi bekleniyor. Yeni akış platformu Nisan ayında Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenecek sezonun ilk Grand Prix'iyle hizmet vermeye başlayacak.

https://www.formula1.com/en/latest/headlines/2018/2/formula-1-to-launch-f1-tv-a-live-grand-prix-subscription-service.html