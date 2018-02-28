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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Formula 1 canlı akış hizmeti F1 TV'yi duyurdu

Formula 1, Grand Prix yarışlarının canlı olarak izlenebileceği F1 TV adlı akış platformunu duyurdu. İşte yarışların birkaç farklı açıdan izlenebileceği F1 TV'nin muhtemel abonelik fiyatları.
1 yıl
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1
55
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Formula 1 gibi yarış sporlarından hoşlanıyorsanız Mobil Dünya Kongresi kapsamında lanse edilen F1 TV adlı akış platformundan haberdar olmak isteyebilirsiniz. Adından da anlaşılabileceği gibi bu platform kullanıcıların F1 yarışlarının canlı akışlarını izlemelerini sağlayacak ve normal TV'lerde sunulmayan bir takım özelliklerden faydalanmalarına izin verecek.
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Reuters'e konuşan Formula 1'in dijital platformlardan sorumlu yöneticisi Frank Arthofer "F1 TV'nin lansmanıyla dijital dönüşümümüzün temel taşını oluşturmaya başlıyoruz. Hedefimiz basit: Formula 1 fanlarına Grands Prix'i canlı olarak izleyebilmeleri için mevcut en iyi hizmeti sunmak" dedi. F1 TV'de her aracın kokpit görüntüsü ve canlı istatistikler sunulacağı gibi kullanıcılar yarışları aynı anda birden fazla açıdan izleme imkanına sahip olacaklar.

5 yılda 100 milyon dolar gelir bekleniyor

Elbetteki tüm bunların bir bedeli olacak. Fiyatlar her ne kadar ülkeye göre değişecek olsa da akış hizmetine abone olmak isteyenlerin aylık 8-12 doları gözden çıkarmaları gerekecek. Yıllık abonelik fiyatının ise 100 dolar civarında olacağını belirtelim.
Öte yandan F1 TV başlangıçta yalnızca masaüstü bilgisayarlarda ve web tarayıcılarında mevcut olacak gibi görünüyor. Dolayısıyla mobil platformda izlemeyi umanların biraz daha beklemesi gerekecek. Mobil uygulamalar ve TV uygulamaları Amazon, Apple ve Android platformlarına aşamalı olarak gelecek.
Arthofer'e göre F1 TV'nin beş yıllık bir zaman diliminde 100 milyon dolar gelir getirmesi bekleniyor. Yeni akış platformu Nisan ayında Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenecek sezonun ilk Grand Prix'iyle hizmet vermeye başlayacak.

https://www.formula1.com/en/latest/headlines/2018/2/formula-1-to-launch-f1-tv-a-live-grand-prix-subscription-service.html Yorum Yaz
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otobilge 1 yıl en beğenilen
Ah ah önce Ntv verirdi sonra paralar konuştu sonra turbo 1.6 motor rezaleti ve biz hüsran
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kesbi 1 yıl
Maçlar paralı oldu izlemeyi bıraktım, f1 paralı oldu izlemeyi bıraktım. NBA, dünya rallisi vs. hiçbirini artık izlemiyorum. Büyük işler başarıyorlar bence. Böyle devam etsinler. Son f1 yarışı izlemem alonsonun renaulttaki 2. sezonundaydı sanırım.
Maçlar paralı oldu izlemeyi bıraktım, f1 paralı oldu izlemeyi bıraktım. NBA, dünya rallisi vs. hiçbirini artık izlemiyorum. Büyük işler başarıyorlar bence. Böyl...
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adalı_ego2 1 yıl
"normal TV'lerde sunulmayan bir takım özellikler" sunulacağından bahsedilmiş, ancak TV'lerdeki bir takım özeliklerin olmadığından bahsedilmemiş. Ülkemiz için konuşacak olursak, Türkçe spiker olmadıktan sonra ne işe yarar! Bir futbol karşılaşmasını spikersiz izlediğinizi düşünün. Ne kadar zevk alabilsiniz. Türk takımlarının maçları olsa bile...
"normal TV'lerde sunulmayan bir takım özellikler" sunulacağından bahsedilmiş, ancak TV'lerdeki bir takım özeliklerin olmadığından bahsedilmemiş. Ülkemiz için ko...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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mehmetyilmaz77 9 ay
Aylık 10 TL olursa, alınabilir. NTV zamanında takip ediyordum.
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sakaryali54_54 11 ay
Arkadaşlar Selam,
F1 yayınlarını canlı olarak izleyebildiğim bir uygulama var. S sport Plus, ios ve android de var.
Sanırsam S sport kanalı yayınları çakıştığı zaman burdan aynı anda birçok yayın verebiliyor.
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Charmlander 1 yıl
Abonelik almaya başlamışlar.Pro seçeneği İtalya, Avustralya, Norveç, Hollanda, İspanya, Finlandiya ve birçok ülkede nedense yok.Türkiye pro 8, access 3 euro/ay.Monaco'da abartmışlar fiyatı.
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elcas 1 yıl
F1 in tadı kalmadı. her yer kural. adam sürtse ceza çıkıyor. eski zevki yok.
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Sercann35 1 yıl
Yeni sunulan F1 TV Pro hizmetinin aylık ücreti 8, yıllık ücreti 65 Euro olacakmış.
Bana kalırsa Türkiye standartlarında epey pahalı. Şu anki kurdan hesaplandığında aylık 38-39 liraya denk geliyor. Kurun artmayacağının bir garantisi de yok. Ben her ülkeye göre bir fiyat politikası beklerdim. Netflix’in en pahalı paketinin 40 lira olduğu düşünüldüğünde, bazı aylarda yalnızca 1 yarış izleyeceğimiz F1’in bu hizmetini alan insan sayısı oldukça düşük olacaktır. Düşünce ve hizmet güzel fakat fiyat politikasıyla ülkemiz ölü bir proje olarak doğması muhtemel.
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Ayrton Senna da Silva 1 yıl
Umarım ülkemize özel fiyat uygulaması yaparlar. Gavurlar 8-12 dolar verecek iken biz 50 lira vermeyelim bir zahmet.
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Sercann35 1 yıl
NBA League Pass'e benzer bir hizmet nihayet sunulmuş. Paralı olduğundan ötürü reklam olmayacaktır. Buradan istediğimiz araç üstü görüntüleri ile izlemek hoş olurdu ancak Halo tasarımı araç üstü görüntülerini de berbat etti.
Konuya bir göz attım da çok uzun yıllardır bu sporu başarılı bir şekilde sunan Serhan Acar'a çok büyük haksızlık edildiğini düşünüyorum. Özellikle "bilgisiz" gibi bir şeyler yazılmış ki, onu görünce "yok artık" dedim. Serhan Acar, Formula 1'e son derece hakim olmakla birlikte işini layığıyla yapan ve bana kalırsa Türkiye'de Formula 1 konusunda kimsenin onun eline su dökemeyeceği bir sunucu. F1'in teknik detaylarına, gündemdeki konulara, yarışla ilgili pek çok prosedüre son derece hakim olup, yarıştan önce kendi deyimiyle dersine çalışıp çıkıyor ve bana göre işini de oldukça iyi bir şekilde icra ediyor. Yarış galibiyeti mücadelesini anlattığı zaman oldukça heyecanlı bir anlatımı varken, sıkıcı geçen yarışlarda Formula 1'den ve o döneme ait gündemi belirleyen konuları seyirciye aktarıp seyircinin dikkatini canlı tutmayı başarabiliyor bana kalırsa. Özellikle yakın zamanda 2016 sezonunun açılış yarışında Emre Tilev'in o facia sunumunu gördükten sonra Serhan Acar'ın kıymetini daha fazla anlamıştım. (Facia hafif bile kalmış olabilir, zamanında yarışa dair yorum yazdığımda hatalarından bahsetmiştim, onu bulup mesajı düzenleyip linki eklerim.) Bazı yorumlarda Okay Karacan'ın sunumu beğenilmiş ama onun "Ooooooovvvv", "Aman aman aman" gibi yarış içinde yaptığı yorumlar, seyirciye heyecanı aktarmaktan öte beni güldürüyordu. Kısaca Serhan Acar'ın anlatımının çok acımasızca eleştirildiğini gördüğüm için bunlara değinmek istedim, umarım uzun yıllar boyunca da F1'i onunla birlikte izlemeye devam ederiz.
Edit: Zamanında atmış olduğum mesajı da buldum.
forum.donanimhaber.com/...
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programmer_onur 1 yıl
F1 ve NBA yayın haklarının parayla satılmasından sonra ayağa düştü. Bende olağanüstü bir durum olmadıkça izleyemiyorum artık. Hakkinen'li günler nerde ah....
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otobilge 1 yıl
Aslında olayı şifreli ve paralı şekle çevirdiğinizde kısa vadede para kazandıklarını zannettiler ancak öyle bir hal aldıki Dünyada kimse artık Formula 1 izlemez oldu yada izleyemez oldu
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Mendieta58 1 yıl
Bu sene tekrar takip etme niyetim var.Alonso doneminden beri reno taraftarı olduk çıktık.Bu sezon 4.lük için güzel bi mücadele verecek gibi reno.Sainz den umudum var,yerine geldiği adamın ismini unuttum adam arac parçalamaktan baska bisey yapmıyordu
Halo sistemide hoşuma gitti güvenliğe ek olarak görsel olarakta guzel bi hava katmış.
Alonso reno motoruyla neler yapacak onuda merak ediyorum,honda motoru rezildi
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TEPEE PREMİUM PACK 1 yıl Mendieta58
göçen civic gibi
f 1 de de resmen mclareni dibe gömdüler..
harakiri yapmalarını beklerken,habire polyanna durumları.
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