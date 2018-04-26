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Çentikli ekrana sahip Nokia X6'nın görüntüleri sızdırıldı

HMD Global'in önümüzdeki Cuma günü yeni akıllı telefonu Nokia X6'yı tanıtması bekleniyor. Görünüşe bakılırsa çentikli tasarıma sahip ilk Nokia telefonla tanışmak üzereyiz.
1 yıl
3,1b
1
16
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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HMD Global, yakında tanıtacağı Nokia marka akıllı telefonla herkese nostalji yaşatacak. Şirket yeni cihazı için 2009 yılında piyasaya sürülen Nokia X6 ismini geri getiriyor.
Yeni X6'nın tasarımını tamamen gözler önüne seren bazı görseller ortaya çıktı. Yayınlanan görüntülere bakılırsa yeni akıllı telefon tasarım açısından Nokia 7 Plus modeline oldukça benzeyecek. X6'nın en dikkat çeken noktası ise çentikli bir ekrana sahip olması.
Ayrıca Bkz. "HMD Global'den sürpriz: Nokia X6 Cuma günü tanıtılacak"
Bunun dışında telefon 7 Plus'tan gördüklerimizden çok farklı şeyler sunmuyor. Beyaz modelde bakır aksanlar ve aynı kamera düzeni. Her ne kadar LED flaş bu modelde arka kamera ve parmak izi sensörünün arasına simetrik olarak yerleştirilse de bu küçük fark gerçeği değiştirmiyor.

Farklı yonga setine sahip 2 varyantı olacak

Nokia X6'nın 19:9 görüntü oranına sahip 5.8 inç Full HD+ ekranla geleceği söyleniyor. Cihazın farklı yonga setiyle güçlendirillmiş iki varyantı olacak. Ucuz modelin Snapdragon 636, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı ile piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Satış fiyatı ise yaklaşık 250 dolar olacak.
Daha pahalı versiyonunun ise MediaTek Helio P60 yonga seti, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacağı öne sürüldü. Bu model ise 285 dolar gibi bir fiyat etiketi taşıyacak. Nokia X6'nın bu Cuma günü Çin'de tanıtılması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/nokia_x6_renders_reveal_screen_notch_rear_design_reminiscent_of_the_nokia_7_plus-news-30691.php Yorum Yaz
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pro-üye 1 yıl en beğenilen
ilk defa centikli bi telefon beğendim. Nokia yazısının karizmasına bakar mısınız.
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smart1978 1 yıl
CEntigin espirisi alt taraftaki cercevenin sifira yakin yapilmasi idi IphoneX guzel bir mantigi vardi ama bunda Nokia yazisi illa olsun diyorsaniz o zaman centiksiz alttaki cerceve siyah bosluk alan yukarda olsun Nokia yazisi da olur hem centik te olmaz! Centigi yanlis anlamis su Nokia ...
Mantiksiz kopyalama anladan kopyalama Nokia ibaresi olacak ya ...
Tuketici ile resmen alay ediliyor bu tur benzer marka modellerle ..
CEntigin espirisi alt taraftaki cercevenin sifira yakin yapilmasi idi IphoneX guzel bir mantigi vardi ama bunda Nokia yazisi illa olsun diyorsaniz o zaman centi...
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appliedmath 1 yıl
Bizde ne zaman satisa cikar - fiyat ne olur
Bir de p20 lite ile karsilastirirsak durum nedir
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esmerbuyucu 1 yıl
Nokia çentikli üretti diye bu kadar sevinenler demek Samsung falan çentikli üretse halaya kalkacak

Kısaca kendi sevdiği firma yapınca cici, sevmediği firma yapınca 180 derece dönüp tü kötü oluyor. Bu arada iPhone X gibi alt çerçeve yapabilemezler. Patenti Apple'da

patentlyapple.com/...
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Rootz. 1 yıl
Benim anlamadığım nokta iPhone X’in çentiğiyle dalga geçenler çatır çatır çentikli telefon üretiyor.
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astegon 1 yıl
Güzel olmuş. Arkası 7 Plus'ın aynısı.
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Bysnbad 1 yıl
Çentik sorununu eden bir insan degilim insandan insana farklı olabilir tasarım güzel olmuş
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Dexter Morgan 1 yıl
Çentik olayını çıkartanın allah belasını versin
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smart1978 1 yıl
CEntigin espirisi alt taraftaki cercevenin sifira yakin yapilmasi idi IphoneX guzel bir mantigi vardi ama bunda Nokia yazisi illa olsun diyorsaniz o zaman centiksiz alttaki cerceve siyah bosluk alan yukarda olsun Nokia yazisi da olur hem centik te olmaz! Centigi yanlis anlamis su Nokia ...
Mantiksiz kopyalama anladan kopyalama Nokia ibaresi olacak ya ...
Tuketici ile resmen alay ediliyor bu tur benzer marka modellerle ..
Yanıtla +7
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pro-üye 1 yıl en beğenilen
ilk defa centikli bi telefon beğendim. Nokia yazısının karizmasına bakar mısınız.
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mehmet_clk 1 yıl

Nokia üretici sayısının çok fazla olduğu bir sektörde yazılımıyla ayrışmaya çalışması yeterlidir. Fiziki özelliklerine takılmamak lazım. bu arada fiyatı fena sayılmaz.
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KalemKolik 1 yıl
Daha pahalı versiyon p60 nedir. Bari snapdragon 660 olsaydı.

Snapdragon 636 olan versiyon 250 dolar ama kamera performansı çok önemli. Ne kadar fiyat performans telefonlarıda olsa kamera performansı en önemli şey günümüz için.
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