Çentikli ekrana sahip Nokia X6'nın görüntüleri sızdırıldı

HMD Global, yakında tanıtacağı Nokia marka akıllı telefonla herkese nostalji yaşatacak. Şirket yeni cihazı için 2009 yılında piyasaya sürülen Nokia X6 ismini geri getiriyor.

Yeni X6'nın tasarımını tamamen gözler önüne seren bazı görseller ortaya çıktı. Yayınlanan görüntülere bakılırsa yeni akıllı telefon tasarım açısından Nokia 7 Plus modeline oldukça benzeyecek. X6'nın en dikkat çeken noktası ise çentikli bir ekrana sahip olması.

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Bunun dışında telefon 7 Plus'tan gördüklerimizden çok farklı şeyler sunmuyor. Beyaz modelde bakır aksanlar ve aynı kamera düzeni. Her ne kadar LED flaş bu modelde arka kamera ve parmak izi sensörünün arasına simetrik olarak yerleştirilse de bu küçük fark gerçeği değiştirmiyor.

Farklı yonga setine sahip 2 varyantı olacak

Nokia X6'nın 19:9 görüntü oranına sahip 5.8 inç Full HD+ ekranla geleceği söyleniyor. Cihazın farklı yonga setiyle güçlendirillmiş iki varyantı olacak. Ucuz modelin Snapdragon 636, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı ile piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Satış fiyatı ise yaklaşık 250 dolar olacak.

Daha pahalı versiyonunun ise MediaTek Helio P60 yonga seti, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacağı öne sürüldü. Bu model ise 285 dolar gibi bir fiyat etiketi taşıyacak. Nokia X6'nın bu Cuma günü Çin'de tanıtılması bekleniyor.

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