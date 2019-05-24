Cep telefonu işletim sistemi KaiOS, 100 milyondan fazla cihazda kullanılıyor

Son birkaç yıl içerisinde akıllı olmayan cep telefonlarında devrim yapan KaiOS işletim sistemi, bu cihazları şimdiye kadar sadece Android ya da iOS cihazlarda gördüğümüz kritik fonksiyonlarla zenginleştiriyor. Daha şimdiden dünya çapında üçüncü en çok kullanılan mobil işletim sistemi KaiOS, hedefini 1 milyar kullanıcı olarak belirtiyor.

Geçen yıl Google’dan 22 milyon dolar yatırım alan firma, Google Arama, Haritalar ve Asistan uygulamalarını platforma ekledi. Yeni gelen 50 milyon dolarlık yatırım da TCL kaynaklı ve platformun yeni pazarlara girmesini sağlayacak.

2018 yılında başarılı bir Afrika girişi yapan KaiOS, stratejik partnerleri Google, Facebook ve Qualcomm’un da desteği ile kullanıcı sayısı ve gelirinde artış yaşadı. Araştırmacılara göre cep telefonu sektörü 2022 yılında 28 milyar dolarlık bir hâle gelecek. Bu aşamadan sonra bu telefonlara akılsız telefon denir mi maalesef bilemiyoruz.

KaiOS CEO’su Sebastien Codeville, yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

“Misyonumuz bireylerin, organizasyonların ve toplulukların yeni imkanların kapılarını açmaları için mobil erişime sahip olmalarını sağlamak, ayrıca gelişmiş bölgelerde de akıllı telefonlara alternatif sunmaktır.”

KaiOS yüklü telefonların örneklerinden olan Nokia 8110 4G, yeni nesil kabiliyetlerin tam olarak sergilendiği bir birim. Dokunmatik olmayan kontrol için optimize edilmiş arayüz yine de HTML5 uygulamalar, 4G, GPS ve NFC gibi fonksiyonları sunuyor. Google’ın da desteğiyle yakın zamanda çok daha fazla insana ulaşacak, hayatlarını geliştirecektir.

https://www.kaiostech.com/kaios-technologies-secures-50-million-of-series-b-funding-to-connect-the-next-billion-people/