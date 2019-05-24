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Cep telefonu işletim sistemi KaiOS, 100 milyondan fazla cihazda kullanılıyor

Genellikle tuşlu olan, genel işletim sistemlerine ve gelişmiş, süper güçlü donanıma sahip olmayan telefonlar diye tanımlayabileceğimiz ucuz cep telefonları, KaiOS sayesinde gelişiyor.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Son birkaç yıl içerisinde akıllı olmayan cep telefonlarında devrim yapan KaiOS işletim sistemi, bu cihazları şimdiye kadar sadece Android ya da iOS cihazlarda gördüğümüz kritik fonksiyonlarla zenginleştiriyor. Daha şimdiden dünya çapında üçüncü en çok kullanılan mobil işletim sistemi KaiOS, hedefini 1 milyar kullanıcı olarak belirtiyor.
Geçen yıl Google’dan 22 milyon dolar yatırım alan firma, Google Arama, Haritalar ve Asistan uygulamalarını platforma ekledi. Yeni gelen 50 milyon dolarlık yatırım da TCL kaynaklı ve platformun yeni pazarlara girmesini sağlayacak.
2018 yılında başarılı bir Afrika girişi yapan KaiOS, stratejik partnerleri Google, Facebook ve Qualcomm’un da desteği ile kullanıcı sayısı ve gelirinde artış yaşadı. Araştırmacılara göre cep telefonu sektörü 2022 yılında 28 milyar dolarlık bir hâle gelecek. Bu aşamadan sonra bu telefonlara akılsız telefon denir mi maalesef bilemiyoruz.
KaiOS CEO’su Sebastien Codeville, yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:
“Misyonumuz bireylerin, organizasyonların ve toplulukların yeni imkanların kapılarını açmaları için mobil erişime sahip olmalarını sağlamak, ayrıca gelişmiş bölgelerde de akıllı telefonlara alternatif sunmaktır.”
KaiOS yüklü telefonların örneklerinden olan Nokia 8110 4G, yeni nesil kabiliyetlerin tam olarak sergilendiği bir birim. Dokunmatik olmayan kontrol için optimize edilmiş arayüz yine de HTML5 uygulamalar, 4G, GPS ve NFC gibi fonksiyonları sunuyor. Google’ın da desteğiyle yakın zamanda çok daha fazla insana ulaşacak, hayatlarını geliştirecektir.

https://www.kaiostech.com/kaios-technologies-secures-50-million-of-series-b-funding-to-connect-the-next-billion-people/ Yorum Yaz
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yorumculuklar 2 hf. en beğenilen
Eski FirefoxOS'in kapatılmasından sonra kodundan ortaya çıkmış ve Firefox'un savunduğu "özgür" internet düşüncesinden kopmuş bir mobil işletim sistemi. FirefoxOS zamanında web uygulamaları tarafından gerekli destek gösterilmedi ama nedense Firefox markası kalkınca birden Google'ın ilgisini çekti. Akıllı telefonların çok satılamadığı Afrika bölgesi gibi gelirin düşük olduğu bölgelerde tuşlu telefonlara Google servislerini sokarak, dünyada Google'a bilgisini kaptırmamış bir avuç insanın da bilgisinin toplanacağı platform olarak görüyorum, her ne kadar mottoları "dijital eşitliği" sağlamak olsa da hedeflerin pek bu olmadığı belli.
Eski FirefoxOS'in kapatılmasından sonra kodundan ortaya çıkmış ve Firefox'un savunduğu "özgür" internet düşüncesinden kopmuş bir mobil işletim sistemi. FirefoxO...
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esmerbuyucu 2 hf.
FirefoxOS nerede bu nerede. Google'ın daha fazla insanı fişleyebilmek için fonladığı bir şeyimsi.
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ugurcankorkmaz 2 hf.
Şöyle kapaklı, yarı akıllı tuşlu bir telefon çıksa da alsam..
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yorumculuklar 2 hf. en beğenilen
Eski FirefoxOS'in kapatılmasından sonra kodundan ortaya çıkmış ve Firefox'un savunduğu "özgür" internet düşüncesinden kopmuş bir mobil işletim sistemi. FirefoxOS zamanında web uygulamaları tarafından gerekli destek gösterilmedi ama nedense Firefox markası kalkınca birden Google'ın ilgisini çekti. Akıllı telefonların çok satılamadığı Afrika bölgesi gibi gelirin düşük olduğu bölgelerde tuşlu telefonlara Google servislerini sokarak, dünyada Google'a bilgisini kaptırmamış bir avuç insanın da bilgisinin toplanacağı platform olarak görüyorum, her ne kadar mottoları "dijital eşitliği" sağlamak olsa da hedeflerin pek bu olmadığı belli.
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ertech26 2 hf.
KaiOS Linux tabanlı Boot to Gecko kod tabanından üretilmiş bir işletim sistemi. Hatırlıyanınız varmı bilmiyorum Firefox bir zamanlar işletim sistemi çıkarmıştı Firefox OS. Onunla aynı kod tabanına sahib. Temel olarak uygulamalar aslında HTML5 yani web tabanlı diyebiliriz.
Firefox bununla büyükler ligini girmeyi deneyerek yanlış yaptı sonuçta HTML5 ile şuan için asphalt 8 bile geliştirmek hiç eylenceli olmaz. Ancak angry birdsi kolay bir şekilde port edebilirsiniz.
Tuşlu telefonlar için harika bir işletim sistemi olmuş.
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V4LKyR 2 hf.
İşte Huawei'nin işletim sistemi.
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grafman09 2 hf. V4LKyR
google desteği diyor yazıda.... Huawei kendi yazılımı ile çıkacaktır..
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