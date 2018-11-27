Cep telefonu kredilerinde taksit sayısı 12 aya çıktı

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Cep telefonu kredilerinde taksit sayısının 6 aydan 12 aya çıkarılması hakkındaki karar bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre fiyatı tüm telefon kredilerindeki vade sınırı 6 aydan 12 aya uzatıldı. Yapılan değişiklik, kredi tutarı 3 bin 500 TL’nin üzerindeki telefonlar için geçici olarak uygulanacak.

3500 TL altındaki krediler için kalıcı, üstündekiler için geçici olarak 12 aya uzatıldı

Kredi Tutarı 3500 TL’nin altındaki telefon kredilerindeki vade 6 aydan 12 aya çıkarıldı ve bu değişiklik kalıcı olarak uygulanacak. Tutarı 3500 TL’nin üzerindeki kredilerde 31 Ocak 2019’a kadar 12 ay vade sınırı uygulanacak. Bu tarihten itibaren 3500 TL’nin üzerindeki telefon kredilerindeki vade sınırı yeniden 6 aya çekilecek.