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Cep telefonu kredilerinde taksit sayısı 12 aya çıktı

Cep telefonu satışlarındaki kredilerin vade sayısı geçici olarak 12 aya yükseltildi. Kredi tutarı 3500 TL altındaki krediler için kalıcı, üstündekiler için geçici olarak değişiklik yapılacak.
5 ay
18,3b
1
83
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Cep telefonu kredilerinde taksit sayısı 12 aya çıktı
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Cep telefonu kredilerinde taksit sayısının 6 aydan 12 aya çıkarılması hakkındaki karar bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre fiyatı tüm telefon kredilerindeki vade sınırı 6 aydan 12 aya uzatıldı. Yapılan değişiklik, kredi tutarı 3 bin 500 TL’nin üzerindeki telefonlar için geçici olarak uygulanacak.

3500 TL altındaki krediler için kalıcı, üstündekiler için geçici olarak 12 aya uzatıldı 

Kredi Tutarı 3500 TL’nin altındaki telefon kredilerindeki vade 6 aydan 12 aya çıkarıldı ve bu değişiklik kalıcı olarak uygulanacak. Tutarı 3500 TL’nin üzerindeki kredilerde 31 Ocak 2019’a kadar 12 ay vade sınırı uygulanacak. Bu tarihten itibaren 3500 TL’nin üzerindeki telefon kredilerindeki vade sınırı yeniden 6 aya çekilecek.



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profecco 5 ay en beğenilen
Batı falan hep kıskanıyor bizi. Cep telefonu için bankadan kredi çeken zengin Türkler diyorlar.
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Seko92 5 ay
Devlet vergileri düşürüp ekonomiyi canlandıracağına keriz silkelemek için, kendi vatandaşını kandırmak için çareler arıyor.
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Pc.programcı 5 ay
Kredi kartı hala yasak. Yine operatörler kazanıyor
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1 Avatar
veysel_lowe 3 ay
Kredi kartına taksit yok krediye var her yerden dikizliyorlar milleti
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reaper2346 3 ay
Sık dişini sony Z2 im bu kara günler de geçer babam...MaşaAllah 5 yıla geliyor ha gayret
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mavizaman 5 ay
bu da kiş lastiği haberi gibi "kış lastiksiz çıkanlar yandı" diye haber yapıyorlar bir bakıyorsun ticarilermiş burda da 12 taksit oluyor bakıyorsun kk yok napsın millet krediyi.
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Paetzold 5 ay
Bugüne kadar ne kredi ne kredi karti kullandim. İhtiyacim varsa nakit alirim yoksa almam.
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Onurmsq 5 ay Paetzold
Helal olsun ender kisilerdensin
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Mishakal 5 ay
12 taksit kurtarmıyor yok mu 24 ay ?
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Saint Ralph 5 ay
Türkiye'de insanlar bir maaşına amiral gemi telefon alamıyormu?
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gopgop 5 ay
Bir yerleri yiyorsa krediyi vs boş verdinler elektronikten aldiklari %18’i kaldirsinlar hani cok guzel mucadele ediyoruz ya enflasyonla
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HayaletAdam|TR| 5 ay
Bana mı öyle geldi yoksa haberde aynı şeyler yaklaşık 6 kere tekrar edilip durdu mu?
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serdaryigiter 5 ay
Bu 12 taksit teknolojisine hepsiburada ve vodafone hala geçemedi. Altyapilari desteklemiyor sanirim
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