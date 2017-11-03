Çerçevesiz Asus Pegasus 4S duyuruldu

Son dönemde çerçevesiz olarak tabir edilen akıllı telefonlara büyük bir ilgi var. En ucuzundan en pahalısına kadar her segmentte ince ekran çerçeveli modeller yer alıyor. Asus da bu trendi kaçırmadı.

Asus Pegasus 4S ne sunuyor?

Firmanın yeni duyurduğu Asus Pegasus 4S modeli 5.7 inçlik 1440x720 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip. 18:9 görüntü oranına sahip ekranın hem yan hem de alt üst kenarları oldukça ince. Bu bakımdan daha kompakt bir gövdeye yerleşiyor.

8 adet Cortex-A53 çekirdekli MTK6750T yonga setinin güç verdiği modele iki farklı seçenek eklenmiş. 3GB RAM barındıran seçenekte 32GB depolama kapasitesi var. 4GB RAM barındıran seçenekte ise 64GB kapasite yer alıyor.

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Arka kısımda 16MP+8MP çözünürlüğünde çift kamera kombinasyonu daha kaliteli çekimler için geliştirilmiş. Ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. 4030mAh kapasiteli bir batarya barındıran telefon Android 7.0 ile piyasaya çıkacak.

Asus henüz bir fiyat belirtmedi ancak telefonun donanımı 150$’lık çerçevesiz Oukitel modeline oldukça benziyor. Bu bakımdan 200$ bandında bir fiyat etiketi uygun olabilir.

Genelde çerçevesiz akıllı telefonlar oldukça yüksek bir fiyat etiketine sahip. Başta Çinli firmalar olmak üzere alt seviyeye de bu tasarımı sunmak için yoğun çaba sarf edenler var. Asus da bunlardan birisi. Bakalım ucuz çerçevesiz telefonlar yeni bir trend başlatabilecek mi?