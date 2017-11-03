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Çerçevesiz Asus Pegasus 4S duyuruldu

Çerçevesiz akıllı telefonların tasarımını beğeniyorsanız ancak cebinizi de düşünüyorsanız alternatifler artıyor. Asus Pegasus 4S uygun fiyata çerçevesiz tasarım sunacak.
1 yıl
8b
1
23
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde çerçevesiz olarak tabir edilen akıllı telefonlara büyük bir ilgi var. En ucuzundan en pahalısına kadar her segmentte ince ekran çerçeveli modeller yer alıyor. Asus da bu trendi kaçırmadı.

Asus Pegasus 4S ne sunuyor?

Firmanın yeni duyurduğu Asus Pegasus 4S modeli 5.7 inçlik 1440x720 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip. 18:9 görüntü oranına sahip ekranın hem yan hem de alt üst kenarları oldukça ince. Bu bakımdan daha kompakt bir gövdeye yerleşiyor.

8 adet Cortex-A53 çekirdekli MTK6750T yonga setinin güç verdiği modele iki farklı seçenek eklenmiş. 3GB RAM barındıran seçenekte 32GB depolama kapasitesi var. 4GB RAM barındıran seçenekte ise 64GB kapasite yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Apple ile mücadele Qualcomm’un belini büktü"

Arka kısımda 16MP+8MP çözünürlüğünde çift kamera kombinasyonu daha kaliteli çekimler için geliştirilmiş. Ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. 4030mAh kapasiteli bir batarya barındıran telefon Android 7.0 ile piyasaya çıkacak.

Asus henüz bir fiyat belirtmedi ancak telefonun donanımı 150$’lık çerçevesiz Oukitel modeline oldukça benziyor. Bu bakımdan 200$ bandında bir fiyat etiketi uygun olabilir.

Genelde çerçevesiz akıllı telefonlar oldukça yüksek bir fiyat etiketine sahip. Başta Çinli firmalar olmak üzere alt seviyeye de bu tasarımı sunmak için yoğun çaba sarf edenler var. Asus da bunlardan birisi. Bakalım ucuz çerçevesiz telefonlar yeni bir trend başlatabilecek mi?

 

https://www.gizmochina.com/2017/11/02/asus-pegasus-4s-arrives-189-display-snapdragon-435-massive-battery/ Yorum Yaz
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V4LKyR 1 yıl en beğenilen
MTK6750T (MediaTek) ten sonrasını okumadım hatta bilgisayarı yeniden başlatıp format attım.
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alemburda34 1 yıl
Oyle bir arka plan kullanilmis ki telefonu secmekte zorlaniyorum.
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TearsForFears 1 yıl
snapdragon 625 e 500 euro isteyen firmadır asus pek umutlanmayın fiyat konusunda ama telefon tasarımı güzelmiş.
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WarSaw 1 yıl
bize ne ki asustan. normal 2500tl lik 835 işlemcili telefona 5000tl fiyat çekiyorlar (zenfone4 pro) bu modelide 10bin tl falan olur asus falan çöp bu saatten sonra
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nForcer 1 yıl
"Asus Pegasus" güzel kafiye olmuş. Zenfone falan demeden en başından beri şu adı kullansalar şimdiye pazarlama açısından daha ileride olurlardı.
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Crauls 1 yıl
aslında bahsedılen fıyata guzel bır telefon fakat keske snapdragon olsaydı , cunku 4030 bataryada gayet kullanıslı olmus,asus genelde hızlı sarj destegı koymuyor eger bu hızlı sarj destegıde olursa bu cıhaz 1500 lıra altında bence alınabılır bır model
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unununium 1 yıl
Mediatek işlemci ve 720p ekran... Asus yapacağını yapmış galiba uygun fiyata çöp
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black_flood 1 yıl unununium
unununium

Mediatek işlemci ve 720p ekran... Asus yapacağını yapmış galiba uygun fiyata çöp

bu fiyata varsa düzgünü adam koyar herkes öğrensin ne aç adamsın kendine saklıyorsun bildiğini madem bu kadar iyi bilgin var ??
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MPT-76 1 yıl
İphone mu samsung mu karar verememişler. Ortaya karışık bir şey olmuş bu.
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cngzmls 1 yıl
Doğru düzgün bir fotoğrafı yok mu?
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Kerim5100 1 yıl
Şekli iyi de fiyatına Allah sabır versin :(
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ozmenakif 1 yıl
Bir telefonun çerçevelerinin ince olması için ekranının 18:9 oranlı mı olması gerekiyor? 16:9 olamıyor mu? Bu işin sonu nereye varacak merak ediyorum. Samsung ileride çubuk gibi telefon yaparsa, herkes de aynı formata geçerse millete telefon diye çubuk kraker satacaklar. Ülkemizde telefonlar çok tuzlu zaten. Tam olur.
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V4LKyR 1 yıl en beğenilen
MTK6750T (MediaTek) ten sonrasını okumadım hatta bilgisayarı yeniden başlatıp format attım.
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waltran 1 yıl
xiaomi ilk çerçevesiz seramik simsiyah teleffonu yaptığında eleştiriliyordu sonra apple, samsung bi yaptı bütün firmalar yapmaya başladı.
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