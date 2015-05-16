"Çerçevesiz" Sony Levander sızdırıldı

Geçtiğimiz çeyrekte mobil kısımda büyük zarar eden Sony bu gidişatı düzeltmek adına girişimlerine devam ediyor. Son olarak özçekim odaklı Xperia C4 modeli lanse edilirken, bu kez "Levander" kod adlı yeni modele ait olduğu iddia edilen bir görüntü sızdırıldı.

Görüntüdeki tasarımın mobil cihazlarda "Çerçevesiz" olarak anılan (ekranın sağ ve sol kenarında boşluk bırakılmaması) tasarıma sahip olması dikkat çekiyor. Cihazın ekran boyutu hakkında herhangi bir bilgi bulunmazken Full HD çözünürlüğe sahip olması bekleniyor. Bunun yanında modelde 64-bit MediaTek MT6752 çipset kullanılacağı da iddialar arasında. 4G LTE desteği bulunan bu çipset içerisinde 2 GHz sekiz çekirdekli ARM Cortex-A53 işlemci ve Mali-T760 grafik birimi de yer alıyor.



Cihazın E5503 model numarasıyla piyasaya çıkması beklenirken henüz çıkış tarihi, fiyat gibi konularda ise bilgi bulunmuyor.