Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"Çerçevesiz" Sony Levander sızdırıldı

4 yıl
12,4b
1
51
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Geçtiğimiz çeyrekte mobil kısımda büyük zarar eden Sony bu gidişatı düzeltmek adına girişimlerine devam ediyor. Son olarak özçekim odaklı Xperia C4 modeli lanse edilirken, bu kez "Levander" kod adlı yeni modele ait olduğu iddia edilen bir görüntü sızdırıldı.
Görüntüdeki tasarımın mobil cihazlarda "Çerçevesiz" olarak anılan (ekranın sağ ve sol kenarında boşluk bırakılmaması) tasarıma sahip olması dikkat çekiyor. Cihazın ekran boyutu hakkında herhangi bir bilgi bulunmazken Full HD çözünürlüğe sahip olması bekleniyor. Bunun yanında modelde 64-bit MediaTek MT6752 çipset kullanılacağı da iddialar arasında. 4G LTE desteği bulunan bu çipset içerisinde 2 GHz sekiz çekirdekli ARM Cortex-A53 işlemci ve Mali-T760 grafik birimi de yer alıyor.

Cihazın E5503 model numarasıyla piyasaya çıkması beklenirken henüz çıkış tarihi, fiyat gibi konularda ise bilgi bulunmuyor. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Christian Lorenz 4 yıl en beğenilen
Adamlar piyasadaki en iyi ekran/kasa oranlarından birini yakalarlar LG'den sonra millet takılır gider sony çerçeve yüzünden satmıyor çerçevesiz yapsın hemen alayım derler.Sony çerçevesiz yapar "E iyi de düşünce kırılır bu,alt üst boşluklar asansör boşluğu mu der" güzel kardeşim sana bir şey diyeyim sen milyarlar verip araba aldığında "Eh kaza yaptığımda parçalanır bu almayayım madem" diyorsan bu telefonu da alma zaten söz söyleyen yok ama illa karalıcam diye başka firmaların parasız uşaklığını yapma komik görünüyorsun haberin olsun.
Adamlar piyasadaki en iyi ekran/kasa oranlarından birini yakalarlar LG'den sonra millet takılır gider sony çerçeve yüzünden satmıyor çerçevesiz yapsın hemen...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 4 yıl Vetrolax
brkhn52

Çerçevesiz tasarım istiyorsan eğer dayanıksız bir telefona razı olman lazım. Çerçevesi olan telefon her zaman çerçevesiz telefona göre avantajlıdır. Görünüş için dayanıklılıktan vazgeçen insan ya holding sahibidir ya da teknolojiden anlamayan bir birey

Ya da sakar olmayan biri.
brkhn52Çerçevesiz tasarım istiyorsan eğer dayanıksız bir telefona razı olman lazım. Çerçevesi olan telefon her zaman çerçevesiz telefona...
Devamını Gör
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zig Zag 4 yıl Vetrolax
brkhn52

Çerçevesiz tasarım istiyorsan eğer dayanıksız bir telefona razı olman lazım. Çerçevesi olan telefon her zaman çerçevesiz telefona göre avantajlıdır. Görünüş için dayanıklılıktan vazgeçen insan ya holding sahibidir ya da teknolojiden anlamayan bir birey

veya düzgün bir telefon almak isteyip dikkatli kullanan bir insan...
brkhn52Çerçevesiz tasarım istiyorsan eğer dayanıksız bir telefona razı olman lazım. Çerçevesi olan telefon her zaman çerçevesiz telefona...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BekirTemel 4 yıl
Sonunda doğru yolda Sony
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
telefonun kenarları varmışta kenarlarını paint de kesmişler gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YasiN® 4 yıl Okisht
Güncel sızıntı görselleri;

xperiablog.net/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Okisht 4 yıl YasiN®
Teşekkürler, uygun en kısa zamanda haberi hazırlayacağım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zdniz 4 yıl
sonynin çerçeveleri çok kalın bir arkadaş oran vermiş hiç birinin gerisinde diğil
diye arkadaş telefonları kürek gibi göz var nizam var s5 ile z2 yi yanyana koyunça anlıyosun tmm saglandır dayanıklıdır ama madem cerçeve koyuçaksın biraz estedik yap bu işi 3-5 yıldır hep aynı tasarım bak htc dede var çerçeve ama kimse şikayetçi digil estetik oldugu için...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
R ART 4 yıl
Düşerse
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
conrado 4 yıl
üst boşluk da alt gibi olsun
böyle asimetrik olmuş
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackzeros 4 yıl
ekran c4'ten yani 5,5 inchten buyuk olacakmis, t4 ultra filan diye cikarabilirler bunu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-41635B9FE 4 yıl
Xperia Z kullanıcısıyım.
Çerçevenin faydasını çok defa gördüm. (Aşırı hor kullandığım için.)
Onun dışında Sony zamanında Xperia ZL gibi bir telefon çıkardı. Çerçeve konusunda keşke Z değil de o tasarım devam etseydi. Daha hoş görünüyor ama sağlamlığı bilemem.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
edel___23 4 yıl
sony a.ş : sevgili sony kullanıcıları sizlere daha iyi hizmet vermek için yorumlarınızı sürekli okuyup yeni modelleri isteğiniz doğrultuda çıkarmaya çalışıyoruz bir önceki modelimizde yok koca çerceve yapmış çok boşluk alan olmuş dediniz bu kez çerceveyi kaldırıp üretime başladık görüyorumki bu kezde çercevesiz telefon mu olur diyorsunuz olan telefon hammadeside öyle bitti z4 modelimiz 2016 ya sarkabilir ah siz türkler
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DeepestSea 4 yıl
Tasarimi htc'den almislar.Boomsound hoparloru ekle M8'in aynisi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
surfcasting 4 yıl
Çerçeveli telefonu kırdım, kimbilir bunu ne yaparım:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertosman 4 yıl
Enteresan bi tasarım olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Utku_20 4 yıl
Z5 sızdırıldı Z4 çıkmadan, bir de üstüne yeni telefon çıkartmaya çalışıtorlar. Sony'de hiç satış politikası yok gerçekten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12443 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, özellikler ve
2 etiket daha sızıntı sony
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Telefonlar için 10 çekirdekli işlemci; MediaTek Helio X20 analizi 4 yıl General Mobile 4G akıllı telefon kutudan çıkıyor 4 yıl 2si1 "Sonsuz" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl Ahmet ve Osman İnceliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim