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Çerçevesiz Xiaomi Mi Mix 3 modeli 25 Ekim tarihinde tanıtılacak

Kızaklı tasarımıyla merak uyandıran Xiaomi Mi Mix 3 modeli haftaya sahneye çıkıyor. Xiaomi çentik tasarımı yerine kızak tasarımıyla ekran-kasa oranını yüzde 95 üzerine çıkarıyor.
7 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Çerçevesiz telefon akımının yayılmasında önemli bir rol oynayan Xiaomi Mi Mix serisi yeniden tüketici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Xiaomi Mi Mix 3 için 25 Ekim tarihinde Pekin’de bir etkinlik düzenlenecek.

Xiaomi Mi Mix 3 neler sunuyor?

Çerçevesiz ekran sunmak isteyen üreticilerin ön paneldeki donanımları saklayabilmek adına farklı çözümler geliştirdiğini gördük. Çentik tasarımı, hareketli kamera modülü, bileşenlerin alt çerçeveye yerleştirilmesi, ekran üzeri parmak izi okuyucu, titreşim tabanlı ahize teknolojisi bunlar arasında. Şimdi ise kızaklı sistemler moda.

Ayrıca Bkz. "Huawei Mate 20 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

Xiaomi Mi Mix serisi çerçevesiz tasarım adına ekrana entegre teknolojiler ve kalın alt çerçeve çözümünü kullanmıştı. Bununla birlikte bileşen sayısının artması ve boyutlarının büyümesi nedeniyle farklı bir çözüme geçti.

Xiaomi Mi Mix 3 modeli arka kısmında kızaklı bir yapıya sahip olacak. Bu yapı içerisinde 20MP çözünürlüğünde özçekim kamerası ve gelişmiş yüz tanıma sensörlerinin yer alacağı ifade ediliyor. Bu sayede ön panelde tamamen çerçevesiz bir tasarıma yer verilebilecek. Benzer bir tasarımı Huawei Magic 2 modelinde de yer alıyor.

6.4 inçlik tamamen çerçevesiz AMOLED ekrana sahip olacak telefonda Snapdragon 845 yonga setine yer verilecek. 6GB RAM ile 64GB/128GB depolama seçenekleri sunulurken 8GB RAM ile 128GB/256GB depolama seçenekleri sunulacak. 

Telefonun arka kısmında 16MP çözünürlüğünde ana kamera ve 13MP çözünürlüğünde telefoto sensör bulunuyor. Modelin fiyatı 490$ seviyesinden başlayacak ve 760$ seviyesine kadar çıkacak.

 

https://www.gizmochina.com/2018/10/16/official-xiaomi-mi-mix-3-to-launch-on-october-25-in-beijing/ Yorum Yaz
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tugares 7 ay en beğenilen
Evofone un katkılarıyla 5000 TL üzeri bir fiyata satılır ama alınır mı bilemem. Dünyadaki mottosu f/p olan bir markanın bizdeki algısı fiyat/daha yüksek fiyat oldu. Gerçekten üzücü ve ilginç bir durum
Evofone un katkılarıyla 5000 TL üzeri bir fiyata satılır ama alınır mı bilemem. Dünyadaki mottosu f/p olan bir markanın bizdeki algısı fiyat/daha yüksek fiyat ...
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bkamber 7 ay
tr ye gelirse 6.999 lira dan baslayan fiyatlarla 😂
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alemburda34 7 ay
Evofone müthiş satış rakamlarını merak ediyorum

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erkanberk 7 ay
Arkadaşlar o değilde ekransız çerçeveyi ilk yapan bu yarışı kazanır. Ahanda buraya yazıyorum :))
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martin palermo 7 ay
10 gb versiyonu olacağını bugün duyurdular
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piperka106 7 ay
Kimseye de bir şey beğendirilemiyor. Yani bu özellikteki telefona 200 dolar fiyat mı bekliyorsunuz onu anlamıyorum. Mix 2 4.500 TL satıldığına göre Türkiye fiyatı 5.000 - 6.000 TL arası garanti olur. 2 ayda bir Çin'e giden bir müşterim var, fiyat 500 dolar'ın üstüne çıkmazsa oradan aldıracağım. Çok büyük merakla beklediğim bir model.
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al-ozaria 7 ay
Bu Evofone sadece insanları nasıl kazıklarız,kullanıcını ekonomisine nasıl zarar veririz mantığı ile kurulmuş bir şirket midir, anlamadım. Evofone'dan önce Xiaomi, ne kullanıcı dostu bir fimaydı. Keşke öyle kalsaydı.
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Hellori Hazretleri 7 ay
garantisiz çinden ithalat 550-600 dolar civarı olursa almayı planlıyorum ancak xiaomi'nin ilk defa deneyeceği kızak sistemine sahip telefonu garantisiz olarak alacağım diye uykularım kaçıyor..
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yolyordam35 7 ay
499$ fiyatla amiral gemisi katili geliyor geçmiş olsun.
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Tommy Shelby 7 ay
Güzel telefon ama alamıyoruz
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tugares 7 ay en beğenilen
Evofone un katkılarıyla 5000 TL üzeri bir fiyata satılır ama alınır mı bilemem. Dünyadaki mottosu f/p olan bir markanın bizdeki algısı fiyat/daha yüksek fiyat oldu. Gerçekten üzücü ve ilginç bir durum
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esmerbuyucu 7 ay
Her yeni Mix serisinde farklı bir telefon firmasını kopyalayabilmekte büyük marifet 😂
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