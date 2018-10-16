Çerçevesiz Xiaomi Mi Mix 3 modeli 25 Ekim tarihinde tanıtılacak

Çerçevesiz telefon akımının yayılmasında önemli bir rol oynayan Xiaomi Mi Mix serisi yeniden tüketici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Xiaomi Mi Mix 3 için 25 Ekim tarihinde Pekin’de bir etkinlik düzenlenecek.

Xiaomi Mi Mix 3 neler sunuyor?

Çerçevesiz ekran sunmak isteyen üreticilerin ön paneldeki donanımları saklayabilmek adına farklı çözümler geliştirdiğini gördük. Çentik tasarımı, hareketli kamera modülü, bileşenlerin alt çerçeveye yerleştirilmesi, ekran üzeri parmak izi okuyucu, titreşim tabanlı ahize teknolojisi bunlar arasında. Şimdi ise kızaklı sistemler moda.

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Xiaomi Mi Mix serisi çerçevesiz tasarım adına ekrana entegre teknolojiler ve kalın alt çerçeve çözümünü kullanmıştı. Bununla birlikte bileşen sayısının artması ve boyutlarının büyümesi nedeniyle farklı bir çözüme geçti.

Xiaomi Mi Mix 3 modeli arka kısmında kızaklı bir yapıya sahip olacak. Bu yapı içerisinde 20MP çözünürlüğünde özçekim kamerası ve gelişmiş yüz tanıma sensörlerinin yer alacağı ifade ediliyor. Bu sayede ön panelde tamamen çerçevesiz bir tasarıma yer verilebilecek. Benzer bir tasarımı Huawei Magic 2 modelinde de yer alıyor.

6.4 inçlik tamamen çerçevesiz AMOLED ekrana sahip olacak telefonda Snapdragon 845 yonga setine yer verilecek. 6GB RAM ile 64GB/128GB depolama seçenekleri sunulurken 8GB RAM ile 128GB/256GB depolama seçenekleri sunulacak.

Telefonun arka kısmında 16MP çözünürlüğünde ana kamera ve 13MP çözünürlüğünde telefoto sensör bulunuyor. Modelin fiyatı 490$ seviyesinden başlayacak ve 760$ seviyesine kadar çıkacak.