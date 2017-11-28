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Çernobil tekrar enerji üretmeye başlıyor: Devasa güneş panelleri kurulacak

Çernobil faciasının ardından 31 yıl geçmiş olmasına rağmen çok büyük bir alan hala insan yaşamına uygun değil. Ukrayna hükümeti, bu alanları devasa güneş panelleriyle değerlendirmek istiyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Alternatif Enerji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Tarihin en büyük nükleer facialarından birinin yaşandığı Çernobil, aradan geçen 31 yılın ardından tekrar canlanıyor. Ukrayna hükümeti, halen kullanılamaz haldeki bu bölgeye ilk güneş panellerini kurma projesine önümüzdeki ay yeşil ışık yakacak.

Ukrayna hükümeti Çernobil bölgesini yenilenebilir enerji tesisleriyle değerlendirme fikrini ilk kez 2016'nın Temmuz ayında ortaya sürmüştü. O dönemlerde yatırımcı şirketlerle görüşme halinde olan Avrupa ülkesi, şimdilerdeyse Rodina ve Rodina'nın partner şirketi Enerparc AG ile anlaşmayı sağlamış durumda. Bu iki şirket tam 100 milyon euroluk bir yatırım yaparak Çernobil bölgesine dünyanın en büyük güneş panellerini yerleştirmeyi hedefliyor.

Ayrıca Bkz. "Kosta Rika, 2017'de tam 300 gün hiç fosil yakıt kullanmadı"
Bölgedeki ilk çalışmalara Rodina ve Enerparc AG ikilisi başlıyor olsa da bu ikili haricinde de Ukrayna hükümetiyle görüşmeler yapan birçok şirket bulunuyor. Yenilenebilir enerji alanında lider şirketlerin bu dev projeye ilgi duyduğunu belirten Ukrayna çevre bakanı, dünyanın her tarafından yaklaşık 60 şirketle görüşme halinde olduklarını söylüyor.

Hedef 1GW gücünde devasa bir tesis kurmak


Rodina ve Enerparc AG ikilisinin önümüzdeki yıl kurulumuna başlayacakları ilk güneş panelleri toplamda 1MW gücünde olacak. Yaklaşık 1 milyon euroya mal olan bu kurulumun ardından Rodina ve Enerparch AG ikilisi hız kesmeden projelere devam etmeyi planlıyor. Nihai hedef ise bölgeye tam 1GW gücünde devasa bir tesis kurmak.

Diğer taraftan güneş panellerinin reaktörden sadece 100 metre uzaklıkta kurulacak olması nedeniyle bazı güvenlik endişeleri de bulunuyor. Hükümet yetkilileriyse tehlikeli bölgenin eskisine göre daha düşük bir yüzdeyi kapladığını ve bu durumun artık endüstrik gelişimler için kendilerine fırsat tanıdığını belirtiyor. Güneş panellerinin kurulumunda tüm kural ve düzenlemelere dikkat edileceğini de ifade eden yetkililer, radyasyona karşı güvenliğin en iyi şekilde sağlanacağının sözünü veriyorlar.

Çernobil'in bugün neye benzediğini görmek için aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz: 


https://www.inverse.com/article/38787-chernobyl-solar-power-panels Yorum Yaz
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furkant1 2 yıl sınav_testmis_kanka
sınav_testmis_kanka

Adamlar radyasyonlu bölgeyi bile değerlendirmenin derdinde.

Bizdeki değerlendirme anlayışı;

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın





Adamlar doğanın hayatını kaydırdı bu örnekten bile bizim ülkeyi vurabiliyorsunuz ya helal olsun. Buyrun Çernobil'de yaşayın ne diyelim
sınav_testmis_kankaAdamlar radyasyonlu bölgeyi bile değerlendirmenin derdinde.Bizdeki değerlendirme anlayışı;
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2 Yanıt Yanıtla +7
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Kerim5100 2 yıl
Bizde oraya iki seneye AVM+PLAZA+TOPLU KONUT PROJESİ+DUBLE YOL yapılırdı :/
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