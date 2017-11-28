Çernobil tekrar enerji üretmeye başlıyor: Devasa güneş panelleri kurulacak

Çernobil faciasının ardından 31 yıl geçmiş olmasına rağmen çok büyük bir alan hala insan yaşamına uygun değil. Ukrayna hükümeti, bu alanları devasa güneş panelleriyle değerlendirmek istiyor.