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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çevre ile etkileşime geçtiğiniz sonsuz koşu oyunu Agent, Run! indirmeye sunuldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Çevre ile etkileşime geçtiğiniz sonsuz koşu oyunu Agent, Run! indirmeye sunuldu
Mobil mağazalardaki sayısız sonsuz koşu oyunları arasında kendisini öne çıkarmayı başaran Agent, Run!, iOS ve Android platformları için indirmeye sunuldu

Agent, Run! klasik sonsuz koşu oynanışının yanında çevre ile etkileşime geçmenizi sağlayarak oyuna biraz daha heyecan katmayı amaçlıyor. Oyunda peşinizdeki ajanlardan kurtulmak için pek çok engeli aşmanız gerekiyor. 

Ancak atlamak veya kaymak yerine tavana çengel atarak sallanmanız, ekranda sürükleme yaparak asılı roketleri ateşlemeniz veya kendi silahınızla engelleri vurmanız gerekiyor. Bu esnada paraları toplamalı ve görevleri de yerine getirmelisiniz. Oyuncunun dikkatini epey zorlayacak olan oyun ücretsiz olarak sunuluyor.


Çevre ile etkileşime geçtiğiniz sonsuz koşu oyunu Agent, Run! indirmeye sunuldu


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lordakrep 5 yıl
oyunun oynanış videosu güzel.daha indirip denemek lazım yorum yapabilmek için ama düğer oyunardan zor ve zevkli gözüküyor.
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W.Amadeus 5 yıl
Denedim ama hiç beğenmedim.
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