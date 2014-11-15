Çevre ile etkileşime geçtiğiniz sonsuz koşu oyunu Agent, Run! indirmeye sunuldu

Mobil mağazalardaki sayısız sonsuz koşu oyunları arasında kendisini öne çıkarmayı başaran Agent, Run!, iOS ve Android platformları için indirmeye sunuldu





Agent, Run! klasik sonsuz koşu oynanışının yanında çevre ile etkileşime geçmenizi sağlayarak oyuna biraz daha heyecan katmayı amaçlıyor. Oyunda peşinizdeki ajanlardan kurtulmak için pek çok engeli aşmanız gerekiyor.





Ancak atlamak veya kaymak yerine tavana çengel atarak sallanmanız, ekranda sürükleme yaparak asılı roketleri ateşlemeniz veya kendi silahınızla engelleri vurmanız gerekiyor. Bu esnada paraları toplamalı ve görevleri de yerine getirmelisiniz. Oyuncunun dikkatini epey zorlayacak olan oyun ücretsiz olarak sunuluyor.











