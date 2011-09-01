Çevrimdışı Gmail, Docs ve Calendar hizmeti Chrome tarayıcısı için geliyor

Bulut bilişim altyapısını kullanarak internet erişiminin olduğu heryerden döküman görüntüleme ve düzenlemeye imkan tanıyan Google Docs hizmetinin yanında Gmail ve Calendar hizmetlerinin çevrimdışı kullanılamaması fonksiyon olarak büyük bir eksikliğe yol açıyordu. Eleştiri alan bu konuda Google sevindirici bir adım atıyor.





Google bugün yeni bir Chrome web uygulamasını duyurusunu yaptı. Uygulama ile Gmail hizmeti çevrimdışı olarak da kullanılabilecek. Tabletler için Gmail hizmetinin benzeri olan uygulama HTML 5 temeline dayanıyor.





Uygulama kullanıcı çalışırken arka planda gerçek zamanlı olarak güncelleme işlemlerine devam ediyor. İnternet kesintiye uğradığı zaman ise yeni sekme açıp sayfanın üzerindeki döküman ayarlarından Gmail Offline özelliğini aktif hale getirmeniz yeterli. Bundan sonra yapacağınız okuma, düzenleme, mail yazma işlemleri internete bağlanınca sunucu ile senkronize olarak karşı tarafa yükleniyor.





Gmail için hali hazırda indirilebilir olan uygulama ilerleyen günlerde Docs ve Calendar hizmetini de kapsayacak. Bu iki hizmet çevrimdışı olarak sadece görüntülemeye izin veriyor. Google bunun için tüm güçleriyle çalıştıklarını belirtiyor.





Bu iki hizmetin aynı uygulamadan yararlanması için hiç bir eklentiye gerek olmayacak. Sayfanın üzerindeki döküman ayarlarından özellik etkinleştirilerek çevrimdışı moda geçilebilecek. Uygulamanın diğer internet tarayıcılarına da yaygınlaşması bekleniyor.