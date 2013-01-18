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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çevrimiçi sesli arama ve mesajlaşma uygulaması Line, 100 milyon kullanıcı sayısını geçti

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Japonya kaynaklı bir iletişim uygulaması olan Line, Skype veya WhatsApp gibi popüler olmasa da sessiz sedasız büyümesine devam ediyor .

Firma yaptığı duyuruda 100 milyon kullanıcı sayısını geçtiğini açıkladı. Son 3 ayda 30 milyon kullanıcı kazanan uygulama özellikle Asya bölgesinde çok aktif olarak kullanılıyor. Uygulama 41 ülkede uygulama mağazalarında en iyi ücretsiz uygulama durumunda. Japonya'da ise App Store'da en iyi birinci ücretsiz uygulama. Toplam 231 ülke ve bölgede kullanılıyor. 

Uygulama ücretsiz sesli görüşme ve metin mesajı yanında fotoğraf ve video gönderme, sesli mesaj, etiket ve yüz ifadeleri, ağ içinde içerik paylaşabilme gibi imkanlar sunuyor. 

Uygulama Android, iOS, BlackBerry, Windows Phone ve PC/Mac cihazları için indirilebilir durumda.  

http://en.lineblog.naver.jp/archives/22690001.html Yorum Yaz
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bluerdem 6 yıl
Hazir ucretsizken yukleyelim dursun bi kenarda. İki gun sonra iyice populer olup parali hale gelir filan neme lazim
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3DMystic 6 yıl
whatsapp varken zor türkiye'de yaygınlaşması
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ZAViRA 6 yıl bluerdem
bluerdem

Hazir ucretsizken yukleyelim dursun bi kenarda. İki gun sonra iyice populer olup parali hale gelir filan neme lazim


bulutta dursun ne zarari var
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