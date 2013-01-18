Çevrimiçi sesli arama ve mesajlaşma uygulaması Line, 100 milyon kullanıcı sayısını geçti





Japonya kaynaklı bir iletişim uygulaması olan Line, Skype veya WhatsApp gibi popüler olmasa da sessiz sedasız büyümesine devam ediyor .





Firma yaptığı duyuruda 100 milyon kullanıcı sayısını geçtiğini açıkladı. Son 3 ayda 30 milyon kullanıcı kazanan uygulama özellikle Asya bölgesinde çok aktif olarak kullanılıyor. Uygulama 41 ülkede uygulama mağazalarında en iyi ücretsiz uygulama durumunda. Japonya'da ise App Store'da en iyi birinci ücretsiz uygulama. Toplam 231 ülke ve bölgede kullanılıyor.





Uygulama ücretsiz sesli görüşme ve metin mesajı yanında fotoğraf ve video gönderme, sesli mesaj, etiket ve yüz ifadeleri, ağ içinde içerik paylaşabilme gibi imkanlar sunuyor.





Uygulama Android, iOS, BlackBerry, Windows Phone ve PC/Mac cihazları için indirilebilir durumda.

http://en.lineblog.naver.jp/archives/22690001.html