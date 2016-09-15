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Chevrolet Bolt 383 kilometre menzil ile gelecek

Chevrolet'nin uygun fiyatlı yüksek menzilli elektrikli araç hedefiyle başladığı Volt konsepti nihai sürüme çok yakın. EPA değerlendirmesinden 383 km menzile sahip olan aracın detayları haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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2015 yılının başlarında Chevrolet, Bolt elektrikli araç konseptini tanıtmış ve modelin 320 km menzil barajını aşan ilk uygun fiyatlı araç olacağı sözünü vermişti. O zamanın üzerinden 2 yıldan az bir süre geçti ve görülen o ki EPA değerlendirmelerinden 383 km menzil değeri alan Bolt ile GM bu sözünü tutmaya hazırlanıyor. Bu değer pazarda oldukça popüler olan Nissan Leaf'den 210 km daha fazla menzile işarete ediyor ve 2017 model yılı için uygun fiyatlı alınabilecek en uzun menzil mesafesi.
Fiyat konusundan bahsedecek olursak, Chevrolet aracın Amerika'da $37,500'den daha uyguna satılacağını düşünüyor. Bir takım eyaletlerdeki elektrikli araçlara verilen $7,500 desteği de hesaba katarsak $30,000 seviyesine aracı satın almak mümkün olabilir. Bu fiyatlarla araç Volt ve Spark EV modellerinden daha pahalı olacak ancak Volt elektrik modunda 85 km menzile sahipken Spark EV ise 131 km menzile sahip. Bolt ile menzil konusunda benzerlik gösteren bir diğer seçenek olarak Tesla Model S yer alsa da aracın 338 km menzilli baz versiyonu teşvikler olmadan $66,000'e satılıyor.
Chevrolet Bolt 383 kilometre menzil ile gelecek
Bu durum Bolt'u Tesla'nın Model 3'ü 2017 sonunda üretime başlamadan önce oldukça cazip bir seçenek haline getiriyor.
Chevrolet elektrikli hatchback'i 2016 sonunda satışa sunmaya hazırlanırken model ilk etapta sadece belirli bazı bayilerde satılacak.

http://www.topspeed.com/cars/car-news/chevy-bolt-puts-nissan-leaf-to-shame-comes-with-238-mile-range-ar174435.html Yorum Yaz
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profecco 3 yıl en beğenilen
Bu elektrikli otomobiller çok yaygınlaşsa ülkemizde elektriğe kallavi bir zam gelir. Zaten bazı şerefsizler kaçak elektrik kullanıyor. Bir de onların yükü biner elektrik faturasına oh! Faturayı düzenli ödeyen insanları enayi yerine koyuyorlar.
Bu elektrikli otomobiller çok yaygınlaşsa ülkemizde elektriğe kallavi bir zam gelir. Zaten bazı şerefsizler kaçak elektrik kullanıyor. Bir de onların yükü biner...
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darkmet86 3 yıl
Adamların eyaleti elektrikli motor için teşvik veriyor çevreyi kirletmeyelim diye bizimkiler elektiriğin ötvsini artırırlar bide yüzsüzlük yaparlar. Hantimiz gavur hangimiz müslüman görün. Toptan zihniyet değiştirilmesi gerek anca koyun gibi yaşarız.
Edit: uslup-imla
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profecco 3 yıl en beğenilen
Bu elektrikli otomobiller çok yaygınlaşsa ülkemizde elektriğe kallavi bir zam gelir. Zaten bazı şerefsizler kaçak elektrik kullanıyor. Bir de onların yükü biner elektrik faturasına oh! Faturayı düzenli ödeyen insanları enayi yerine koyuyorlar.
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Cossie 3 yıl profecco
profecco

Bu elektrikli otomobiller çok yaygınlaşsa ülkemizde elektriğe kallavi bir zam gelir. Zaten bazı şerefsizler kaçak elektrik kullanıyor. Bir de onların yükü biner elektrik faturasına oh! Faturayı düzenli ödeyen insanları enayi yerine koyuyorlar.

Amerika'da elektrikli otomobil alanlar genelde evine çoktan güneş enerjisi kurmuş oluyor.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Sanıyorum böyle bir sistemin kurulumu bir arabadan pahalı değil. Ama işte Türkiye'de müstakil ev kavramı yok. Köyde falan anca.
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lapatid 3 yıl
chevrolet keske turkiyeden cikmasaydi
muadilleri opel altinda geliyor ama muadil ayni sey degil
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sadrag 3 yıl
Şimdi aveo var bende. Daha öncede bi chevrolet vardı. Tasarımını ve rahatlığını sevmişimdir hep ama tek ve en büyük sorun şu:
Araca güvenemiyorsun.. Hep "bi arıza çıkacak ve ben onu nasıl halledecem?" sorusu dolaşıyor kafamda. Zaten Türkiye'den de ayrılınca dımdızlak kaldık bi nevi..
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BekirHan 3 yıl sadrag
sadrag
Şimdi aveo var bende. Daha öncede bi chevrolet vardı. Tasarımını ve rahatlığını sevmişimdir hep ama tek ve en büyük sorun şu:
Araca güvenemiyorsun.. Hep "bi arıza çıkacak ve ben onu nasıl halledecem?" sorusu dolaşıyor kafamda. Zaten Türkiye'den de ayrılınca dımdızlak kaldık bi nevi..

Dımdızlak kalmadınız canım abartmayın sizde. Aracınız 10 yıl boyunca GM ile aynı çatı altındaki servislerin güvencedi altında. Zaten o tarihten sonra da ustasını bulup hallettirirsiniz.
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