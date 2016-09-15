Chevrolet Bolt 383 kilometre menzil ile gelecek

2015 yılının başlarında Chevrolet, Bolt elektrikli araç konseptini tanıtmış ve modelin 320 km menzil barajını aşan ilk uygun fiyatlı araç olacağı sözünü vermişti. O zamanın üzerinden 2 yıldan az bir süre geçti ve görülen o ki EPA değerlendirmelerinden 383 km menzil değeri alan Bolt ile GM bu sözünü tutmaya hazırlanıyor. Bu değer pazarda oldukça popüler olan Nissan Leaf'den 210 km daha fazla menzile işarete ediyor ve 2017 model yılı için uygun fiyatlı alınabilecek en uzun menzil mesafesi.

Fiyat konusundan bahsedecek olursak, Chevrolet aracın Amerika'da $37,500'den daha uyguna satılacağını düşünüyor. Bir takım eyaletlerdeki elektrikli araçlara verilen $7,500 desteği de hesaba katarsak $30,000 seviyesine aracı satın almak mümkün olabilir. Bu fiyatlarla araç Volt ve Spark EV modellerinden daha pahalı olacak ancak Volt elektrik modunda 85 km menzile sahipken Spark EV ise 131 km menzile sahip. Bolt ile menzil konusunda benzerlik gösteren bir diğer seçenek olarak Tesla Model S yer alsa da aracın 338 km menzilli baz versiyonu teşvikler olmadan $66,000'e satılıyor.

Bu durum Bolt'u Tesla'nın Model 3'ü 2017 sonunda üretime başlamadan önce oldukça cazip bir seçenek haline getiriyor.

Chevrolet elektrikli hatchback'i 2016 sonunda satışa sunmaya hazırlanırken model ilk etapta sadece belirli bazı bayilerde satılacak.

http://www.topspeed.com/cars/car-news/chevy-bolt-puts-nissan-leaf-to-shame-comes-with-238-mile-range-ar174435.html