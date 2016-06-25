Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Chevrolet Bolt mu yoksa LG Bolt mu?

Chevrolet Bolt’un gövdesinin altında yatan çoğu teknolojinin Koreli LG tarafından sağlandığı biliniyordu. Yapılan araştırma ise bu katkının sanılandan çok daha fazla olduğunu gösterdi.
2 yıl
6,6b
1
6
Otomobil Teknolojileri
Buğra Ünal
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Chevrolet Bolt mu yoksa LG Bolt mu?
Tam Boyutta Gör
 

İçinde bulunduğumuz dünyada, otomobil üreticilerinin tasarım ve üretim gibi konularda dış kaynak kullanması nadir rastlanan bir şey değil. Çoğu üretici bazen sadece motorlara veya başka organlara yoğunlaşarak geri kalan kısımlarda başka şirketlerle büyük ortaklıklara giriyor. Ancak Chevrolet Bolt’un Tesla’ya rakip olduğunu düşünürsek bu, içine girilen rekabet açısından biraz garip duruyor zira Tesla, bahsettiğimiz firmalara pek benzemeyen bir iş anlayışına sahip. Firma çoğu tasarımı ve parça üretimini kendi bünyesinde gerçekleştiriyor.
Tesla Motors Club forumlarında yer alan bir üyenin yaptığı tespitler ise LG’nin Chevrolet Bolt’un yapımında ne denli yer aldığını gösterir nitelikte. İşte LG’nin, Bolt için sağladığı bileşenler ve sistemler: Otomobile güç veren elektrikli motor, doğru akımı alternatif akıma çeviren güç dönüştürücü modül, şarj ünitesi, elektrikli klima kontrol sistemi kompresörü, pil hücreleri, bazı bileşenlere yüksek gerilim akışını sağlayan yüksek güç dağıtım modülü, pil ısıtıcısı, aksesuarlara düşük gerilimli güç gönderilmesini sağlayan aksesuar güç modülü, araç ile doğru akım şarj istasyonu arasında iletişimi sağlayan güç hattı iletişim modülü, gösterge paneli, bilgi ve eğlence (multimedya) sistemi.
Bu tespiti yapan kullanıcı, Chevrolet’in sahibi General Motors’un (GM) gereğinden fazla dış kaynak kullanımı yaptığını ve arabayı LG Chem’e ürettirdiğinden dert yanarak firmaya oldukça hayıflanmış. GM’in yerli üretim diyerek sadece montaj yaptığını, bu yüzden Tesla otomobillerinin endüstride her zaman farklı bir yeri olacağına vurgu yapmış.
Bizler de montaj sanayisinden oldukça muzdarip olan bir ülke olarak kullanıcının yorumunun ne anlama geldiğini açıkça anlayabiliyoruz. Chevrolet’nin bu denli dış kaynak kullanması, özellikle otomobil söz konusu olduğunda oldukça milliyetçi ve korumacı bir tavır takınan Amerikan vatandaşlarını mutlaka kızdıracak ve müşteri tercihlerinin değişmesine sebep olacaktır.    

http://cleantechnica.com/2016/06/23/chevy-bolt-really-called-lg-bolt/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Logic_Man 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ceo-tr 2 yıl
şu chevrolet türkiyeden ayrılmasa iyiydi. hem ucuz hem güzel arabaları vardı.
özellikle captiva. hem 7 kişilk hem uygun fiyatlı. opel harcadı güzelim markayı.
(Bence tabi. özellikle belirteyimde şimdi hemen bi lapin atlar. forum laf sokma yeri oldu. her konu ya heykele bağlanıyor yada makarnaya)
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gs09gs09 2 yıl ceo-tr
ceo-tr
şu chevrolet türkiyeden ayrılmasa iyiydi. hem ucuz hem güzel arabaları vardı.
özellikle captiva. hem 7 kişilk hem uygun fiyatlı. opel harcadı güzelim markayı.
(Bence tabi. özellikle belirteyimde şimdi hemen bi lapin atlar. forum laf sokma yeri oldu. her konu ya heykele bağlanıyor yada makarnaya)

Bende seviyordum opelin satislarini baltaliyor diye gitti galiba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tugares 2 yıl
Adam akıllı deneyim kazanıp üzerinde geliştirme yapıcak. Birşey keşfedildiği zaman aynısını sıfırdan keşfetmek anlamsız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
idombayci 2 yıl
zaten daewoo fabrikasını satın alıp gm olarak üretiliyor. Nesine hayıflanıyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Give it Up! 2 iOS sürümü bu hafta ücretsiz 2 yıl Emektar uzay teleskobu Hubble'ın görev süresi uzuyor 2 yıl Android TV aramalarında artık Netflix içerikleri de görünecek 2 yıl Sıvı soğutmalı GeForce GTX 1080: MSI Sea Hawk X'e yakından bakıyoruz 2 yıl Sharp, depreme dayanıklı buzdolabı üretti 2 yıl Hepsiburada, Silikon Vadisi’ndeki Global Girişimcilik Zirvesi’nde 2 yıl Qualcomm’dan Meizu’ya patent ihlali suçlaması 2 yıl Güney Kore'den akıllı telefon bağımlıları için özel trafik işaretleri 2 yıl En meşhur Windows duvar kağıdı 20. yılını kutluyor 2 yıl Windows 10 mobilim ekosistemdeki pazar payı yüzde 10’u geçti 2 yıl YouTube orijinal dizilerine yenilerini ekliyor 2 yıl Pets Unleashed oyunu indirmeye sunuldu 2 yıl ASUS X99 Deluxe II inceleme videosu 2 yıl "Mars'ın size ihtiyacı var": NASA'dan muhteşem Mars posterleri 2 yıl Rogue One: A Star Wars Story'den yeni görüntüler yayınlandı 2 yıl Samsung Galaxy S7 Edge Olympic Edition ortaya çıktı 2 yıl BMW, i8 hibrit modelini tamamen elektrikliye geçirmeyi düşünüyor 2 yıl YouTube uygulamalarında canlı yayın dönemi başlıyor 2 yıl Huawei, Android-iOS tekelini kırmak için kendi işletim sistemini geliştiriyor 2 yıl Güneşin enerjisinin elektrik üretimindeki payı %13’e çıkacak 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Chevrolet Bolt mu yoksa LG Bolt mu? Sonraki iPhone 7'nin yüksek çözünürlüklü görüntüleri sızdırıldı 2 yıl Yıllara göre akıllı telefon bataryalarında ilginç değişim 2 yıl Dünyanın en uzun rüzgar türbini pervanesi üretildi 2 yıl Motorola önemli isimlerini kaybetmeye devam ediyor 2 yıl Brexit, teknoloji firmalarını da etkiledi 2 yıl Samsung, akıllı telefon üreticilerine çift kamera modülü tedarik etmeye başlıyor 2 yıl İsveç tırlar için 2 km uzunluğunda elektrikli otoyolu kullanıma açtı 2 yıl 2si1 "Kotasız" Teknoloji ve Oyun Programı #akkolmasaydı 2 yıl Amazon Kindle artık daha hafif ve daha ince 2 yıl AMD Radeon RX480 ilk izlenim videosu 2 yıl Samsung’un yeni ikisi bir arada dizüstü bilgisayar modeli Notebook 7 Spin ile tanışın 2 yıl İngiltere’deki referandum Bitcoin’e yaradı 2 yıl Windows 10 lisansları artık Microsoft hesabına bağlanabiliyor 2 yıl TÜBİTAK ile ODTÜ, ilk milli türbinin geliştirilmesi için çalışacak 2 yıl ASELSAN bir günde üç büyük anlaşmaya imza attı 2 yıl SanDisk’ten depolama bellekli iXpand kılıflar 2 yıl MediaTek, 100 mühendisle 5G teknolojisi için çalışıyor 2 yıl Yeni DirectX 12 testi 3DMark Time Spy’dan ilk tanıtım videosu geldi 2 yıl Xiaomi’den elektrikli bisiklet 2 yıl Darth Vader, Star Wars filmlerine geri dönüyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim