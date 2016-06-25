Chevrolet Bolt mu yoksa LG Bolt mu?

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İçinde bulunduğumuz dünyada, otomobil üreticilerinin tasarım ve üretim gibi konularda dış kaynak kullanması nadir rastlanan bir şey değil. Çoğu üretici bazen sadece motorlara veya başka organlara yoğunlaşarak geri kalan kısımlarda başka şirketlerle büyük ortaklıklara giriyor. Ancak Chevrolet Bolt’un Tesla’ya rakip olduğunu düşünürsek bu, içine girilen rekabet açısından biraz garip duruyor zira Tesla, bahsettiğimiz firmalara pek benzemeyen bir iş anlayışına sahip. Firma çoğu tasarımı ve parça üretimini kendi bünyesinde gerçekleştiriyor.

Tesla Motors Club forumlarında yer alan bir üyenin yaptığı tespitler ise LG’nin Chevrolet Bolt’un yapımında ne denli yer aldığını gösterir nitelikte. İşte LG’nin, Bolt için sağladığı bileşenler ve sistemler: Otomobile güç veren elektrikli motor, doğru akımı alternatif akıma çeviren güç dönüştürücü modül, şarj ünitesi, elektrikli klima kontrol sistemi kompresörü, pil hücreleri, bazı bileşenlere yüksek gerilim akışını sağlayan yüksek güç dağıtım modülü, pil ısıtıcısı, aksesuarlara düşük gerilimli güç gönderilmesini sağlayan aksesuar güç modülü, araç ile doğru akım şarj istasyonu arasında iletişimi sağlayan güç hattı iletişim modülü, gösterge paneli, bilgi ve eğlence (multimedya) sistemi.

Bu tespiti yapan kullanıcı, Chevrolet’in sahibi General Motors’un (GM) gereğinden fazla dış kaynak kullanımı yaptığını ve arabayı LG Chem’e ürettirdiğinden dert yanarak firmaya oldukça hayıflanmış. GM’in yerli üretim diyerek sadece montaj yaptığını, bu yüzden Tesla otomobillerinin endüstride her zaman farklı bir yeri olacağına vurgu yapmış.

Bizler de montaj sanayisinden oldukça muzdarip olan bir ülke olarak kullanıcının yorumunun ne anlama geldiğini açıkça anlayabiliyoruz. Chevrolet’nin bu denli dış kaynak kullanması, özellikle otomobil söz konusu olduğunda oldukça milliyetçi ve korumacı bir tavır takınan Amerikan vatandaşlarını mutlaka kızdıracak ve müşteri tercihlerinin değişmesine sebep olacaktır.

http://cleantechnica.com/2016/06/23/chevy-bolt-really-called-lg-bolt/