Chimei Innolux, 5 inçlik Full HD akıllı telefon ekranının seri üretimine 2013 ilk çeyreğinde başlıyor

Tayvan'ın en büyük LCD üreticisi Chimei Innolux, geçtiğimiz Ağustos ayındaki Touch Taiwan 2012 fuarında ilk kez gün yüzüne çıkardığı 5.0 inç büyüklüğündeki Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlük ve 443 ppi piksel yoğunluğuna sahip akıllı telefon ekranının seri üretimine hazırlanıyor. Digitimes'ın endüstri kaynaklarından edindiği bilgiye göre; Jhunan merkezli firma, küçük boyutlu Full HD LCD ekranlarının üretimine 2013'in ilk çeyreğinde başlayacak.

5 inçlik bir ekrana 443 ppi yoğunluğunda tarama yapmayı başaran sayılı üreticiler arasında yer alan CMI, AAS (Azimuthal Anchoring Switch) adını verdiği bir teknolojiyle geliştirdiği panellerini kısa süre içerisinde sevkiyata hazır hale getirmeyi planlıyor. Seri üretimde istenilen verimin elde edilmesi halinde Kore ve Japon merkezli rakipleri tarafından son yıllarda geri plana atılan Chimei Innolux'ün küçük ölçekli LCD sektörünün önemli isimleri arasında yer almaya devam ederek rekabetçiliğini sürdüreceği tahmin ediliyor. Oldukça dar bir çerçeveye sahip ekranının endüstriyel tasarım açısından mobil cihaz üreticilerine daha fazla esneklik sağlayacağını ifade eden uzak doğulu şirket, piyasanın diğer teknolojilerine de yatırımda bulunmaktan geri durmadığını her fırsatta dile getiriyor.





Full HD ekranıyla aynı zaman diliminde TRUEOLED olarak isimlendirdiği AMOLED panellerinin de seri üretimine başlaması beklenen Chimei Innolux, ayrıca TOD adlı teknolojisiyle Touch Taiwan 2012 etkinliğinde ödüle layık görülmüştü. Touch On Display çözümü ile mobil aygıtlarda yüksek dokunmatik hassasiyeti ve pürüzsüz bir çoklu dokunmatik deneyimi sunabilmek adına dokunmatik paneli LCD ile bütünleştiren tecrübeli üretici, bu teknolojiden yararlanarak yalnızca 0.5mm kalınlığında ekranlar geliştirdiğini bildirmişti. Bu donanımların önümüzdeki yılın ikinci yarısında son kullanıcıya hazır ürünlere eşlik etmesi bekleniyor.

http://www.digitimes.com/news/a20121211PD221.html