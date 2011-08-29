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Christian Dior'dan 3900 Euro'ya Android işletim sistemli telefon: Dior Phone Touch

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,4b
1
30
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Christian Dior'dan 3900 Euro'ya Android işletim sistemli telefon: Dior Phone Touch
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Dünyaca ünlü Fransız moda evi Christian Dior, Dior Phone Touch olarak isimlendirdiği modelini tanıtarak akıllı telefon pazarına ''Merhaba'' dedi.
El işçiliğiyle üretilen Dior Phone Touch, 103.1 mm uzunluğunda, 50.3 mm genişliğinde, 12.8 mm kalınlığında ve 137 gram ağırlığında köşeli tasarımıyla dikkatleri üzerinde topluyor. Üzerinde çizilmeye dayanıklı safir kristal, çelik, altın, elmas ve inci gibi materyallerin kullanıldığı akıllı telefonda, mobil işletim sistemi olarak Google'ın Android'inden yana tercih yapılmış.
3G ağıyla uyumlu çalışabilen Dior Phone Touch'da, 3.2-inç boyutunda ve 480 x 854 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana ve 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen kameraya yer verildiğini görüyoruz. Wi-Fi, GPS ve Bluetooth 2.1 bağlantılarına ev sahipliği yapan Dior Phone Touch'ın bataryası ise 900 mAh. Firma tarafından belirtilene göre batarya, 3 saat 45 dakikaya varan konuşma, 12 güne varan bekleme süresi sağlıyor.
Haberimizin sonuna gelirken Dolby Mobile teknolojisine destek veren Dior Phone Touch'ın en merak edilen yanına değinelim, yani fiyatına... Akıllı telefon için 3900 Euro fiyat belirlenmiş. Ancak cüzdanınızda 3900 Euro'nun bulunması tek başına yeterli değil, elinizi biraz çabuk tutmanız gerekiyor. Zira telefondan dünya üzerinde sadece 99 tane üretilmiş.
Christian Dior'dan 3900 Euro'ya Android işletim sistemli telefon: Dior Phone Touch
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Christian Dior'dan 3900 Euro'ya Android işletim sistemli telefon: Dior Phone Touch
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dejavu 8 yıl en beğenilen
Dokunmatik tuğla.
1 Yanıt Yanıtla +16
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OrQuN 8 yıl
Bildiğimiz basmatik 5800 X.music 3.2 inch ekran gibi
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B.Bayraktar 8 yıl
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St Batuhan 8 yıl
dejavu
St Batuhan Bugatti arabam olsun, altına takoz niyetine bundan alıp koymazsam :)) Tabi bi tarafa dogru ezilmesi gerekecek durdurma adına ama nese en azından malzemeden çalmamışlar :)
Bugatti takoza ihtiyaç duyar mı sence?

Duymaz ya hadi duydu diyelim, anca androidli bi takoz keser :D eski arabalar hala nokia ile takıldığından x)
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Volkanbaba 8 yıl
Ben beğenmedim
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St Batuhan 8 yıl
Bugatti arabam olsun, altına takoz niyetine bundan alıp koymazsam :)) Tabi bi tarafa dogru ezilmesi gerekecek durdurma adına ama nese en azından malzemeden çalmamışlar :)
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dejavu 8 yıl St Batuhan
St Batuhan

Bugatti arabam olsun, altına takoz niyetine bundan alıp koymazsam :)) Tabi bi tarafa dogru ezilmesi gerekecek durdurma adına ama nese en azından malzemeden çalmamışlar :)


Bugatti takoza ihtiyaç duyar mı sence?
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umutarslan.com 8 yıl
6e
..Knight.. Haberimizin sonuna gelirken Dolby Mobile teknolojisine destek veren Dior Phone Touchın en merak edilen yanına değinelim, yani fiyatına... Akıllı telefon için 3900 Euro fiyat belirlenmiş. Ancak cüzdanınızda 3900 Euronun bulunması tek başına yeterli değil, elinizi biraz çabuk tutmanız gerekiyor. Zira telefondan dünya üzerinde sadece 99 tane üretilmiş.
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:D:D:D:D sesli güldüm
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Venerable 8 yıl
donla kalan şener hıristiyan diyor
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GR33K 8 yıl
cristian 3900 dior ben demiyom
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barbar20 8 yıl
komedik olmuş :)))
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MxFxOx 8 yıl
Tasarım vasat ucuz bir ürüne benziyor zaten fiyatıda düşük işin içine mücevherat girdimi 100 binleri bulması lazım
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6e 8 yıl ..Knight..
..Knight..
Haberimizin sonuna gelirken Dolby Mobile teknolojisine destek veren Dior Phone Touch'ın en merak edilen yanına değinelim, yani fiyatına... Akıllı telefon için 3900 Euro fiyat belirlenmiş. Ancak cüzdanınızda 3900 Euro'nun bulunması tek başına yeterli değil, elinizi biraz çabuk tutmanız gerekiyor. Zira telefondan dünya üzerinde sadece 99 tane üretilmiş.


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1 Yanıt Yanıtla +3
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Capt. Awesome 8 yıl 6e
6e


..Knight..
Haberimizin sonuna gelirken Dolby Mobile teknolojisine destek veren Dior Phone Touch'ın en merak edilen yanına değinelim, yani fiyatına... Akıllı telefon için 3900 Euro fiyat belirlenmiş. Ancak cüzdanınızda 3900 Euro'nun bulunması tek başına yeterli değil, elinizi biraz çabuk tutmanız gerekiyor. Zira telefondan dünya üzerinde sadece 99 tane üretilmiş.


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Neden 100 değil de 99 ?
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Capt. Awesome 8 yıl
Dünya üzerinde böyle cihazların alıcılarının olmasını bilmek ilginç olsa gerek...


Benim görüşürüm tasarım olarak hoş olmadığıdır.
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DH Misafiri 8 yıl
Tasarımını beğenmedim, 3900 Euroluk takoz olmuş. :)
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Scott. 8 yıl
Tasarımı güzel bence
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