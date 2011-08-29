Christian Dior'dan 3900 Euro'ya Android işletim sistemli telefon: Dior Phone Touch

Dünyaca ünlü Fransız moda evi Christian Dior, Dior Phone Touch olarak isimlendirdiği modelini tanıtarak akıllı telefon pazarına ''Merhaba'' dedi.

El işçiliğiyle üretilen Dior Phone Touch, 103.1 mm uzunluğunda, 50.3 mm genişliğinde, 12.8 mm kalınlığında ve 137 gram ağırlığında köşeli tasarımıyla dikkatleri üzerinde topluyor. Üzerinde çizilmeye dayanıklı safir kristal, çelik, altın, elmas ve inci gibi materyallerin kullanıldığı akıllı telefonda, mobil işletim sistemi olarak Google'ın Android'inden yana tercih yapılmış.



3G ağıyla uyumlu çalışabilen Dior Phone Touch'da, 3.2-inç boyutunda ve 480 x 854 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana ve 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen kameraya yer verildiğini görüyoruz. Wi-Fi, GPS ve Bluetooth 2.1 bağlantılarına ev sahipliği yapan Dior Phone Touch'ın bataryası ise 900 mAh. Firma tarafından belirtilene göre batarya, 3 saat 45 dakikaya varan konuşma, 12 güne varan bekleme süresi sağlıyor.

Haberimizin sonuna gelirken Dolby Mobile teknolojisine destek veren Dior Phone Touch'ın en merak edilen yanına değinelim, yani fiyatına... Akıllı telefon için 3900 Euro fiyat belirlenmiş. Ancak cüzdanınızda 3900 Euro'nun bulunması tek başına yeterli değil, elinizi biraz çabuk tutmanız gerekiyor. Zira telefondan dünya üzerinde sadece 99 tane üretilmiş.

