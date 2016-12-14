Christopher Nolan'ın yeni filmi Dunkirk'ün ilk uzun fragmanı yayınlandı

Bugüne kadar yönettiği The Dark Knight, Inception ve Interstellar gibi filmler ile sinema dünyasının en önemli yönetmenleri arasına ismini yazdıran Christopher Nolan, çizgi roman uyarlamaları ve bilim kurgu filmlerinden sonra şimdi de savaş filmlerine el atıyor. Yönetmenin 2.Dünya Savaşı sırasında geçen yeni filmi Dunkirk, önümüzdeki yıl sinemaseverler ile buluşacak. Dunkirk için meraklı bekleyiş sürerken, Warner Bros filmden ilk uzun fragmanı yayınladı.

Gerçek olaylardan uyarlanan Dunkirk, 2.Dünya Savaşı'nın dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Dunkirk Savaşı'nı anlatıyor. Senaryosunu Christopher Nolan'ın kaleme aldığı filmde; Alman askerleri tarafından Dunkirk'te köşeye kıstırılan 400 bine yakın Müttefik askerinin kurtarılması için verilen mücadele anlatılıyor.

Oyuncu kadrosunda Tom Hardy, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylane ve James D'Arcy gibi tanınmış isimler barındıran Dunkirk'ün asıl kahramanlarını Aneurin Barnard, Harry Styles, Fionn Whitehead ve Jack Lowden gibi pek de tanınmayan genç oyuncular canlandıracak.

Yayınlanan ilk fragmanı ile sinemaseverleri heyecanlandırmayı başaran Dunkirk, 21 Temmuz 2017'de vizyona girecek.