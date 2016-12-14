Christopher Nolan'ın yeni filmi Dunkirk'ün ilk uzun fragmanı yayınlandı

Haber Editörü
Bugüne kadar yönettiği The Dark Knight, Inception ve Interstellar gibi filmler ile sinema dünyasının en önemli yönetmenleri arasına ismini yazdıran Christopher Nolan, çizgi roman uyarlamaları ve bilim kurgu filmlerinden sonra şimdi de savaş filmlerine el atıyor. Yönetmenin 2.Dünya Savaşı sırasında geçen yeni filmi Dunkirk, önümüzdeki yıl sinemaseverler ile buluşacak. Dunkirk için meraklı bekleyiş sürerken, Warner Bros filmden ilk uzun fragmanı yayınladı.
Gerçek olaylardan uyarlanan Dunkirk, 2.Dünya Savaşı'nın dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Dunkirk Savaşı'nı anlatıyor. Senaryosunu Christopher Nolan'ın kaleme aldığı filmde; Alman askerleri tarafından Dunkirk'te köşeye kıstırılan 400 bine yakın Müttefik askerinin kurtarılması için verilen mücadele anlatılıyor.
Oyuncu kadrosunda Tom Hardy, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylane ve James D'Arcy gibi tanınmış isimler barındıran Dunkirk'ün asıl kahramanlarını Aneurin Barnard, Harry Styles, Fionn Whitehead ve Jack Lowden gibi pek de tanınmayan genç oyuncular canlandıracak.
Yayınlanan ilk fragmanı ile sinemaseverleri heyecanlandırmayı başaran Dunkirk, 21 Temmuz 2017'de vizyona girecek.
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Bütün iş Rusya'da bitti, saldırmakla da kalmayarak öyle kötü bir zamanda saldırdı ki bütün emekler boşa gitti. Ha, yapılan canilikleri tabi ki onaylamıyorum, yine de disiplin ve teknolojik deha kotarırdı bu savaşı ama Rusya, Rusya'ya girmek her şeyi altüst etti.
Düşünsenize, en hızlı Müttefik Avcı uçağı ortalama 500-700 km/s hız yapabiliyorken, ortalığa bir anda 900 km/s'e ulaşan bir uçak çıka geldi. Biraz daha dikkatli bir strateji ile u-boat'lar ortalığı kasıp kavurmaya devam edebilirdi. Jet uçuşu gibi savaşın sonuna yetişen en son versiyon u-boat tasarımını ABD uzun süre kullandı. Von Braun sayesinde uzaya çıktı. Infared Görüş'te Alman icadıdır yine ve savaşın sonlarına doğru kullanılmıştır.
Mesela kimse Japon işinden de pek bahsetmez ama, bilmiyorum duydunuz mu, Japonya'nın uçak denizaltı gemi tasarımı bile vardır. 4 tane prototip üretilmiştir ve bildiğim, hatırladığım kadarıyla iki tanesi Amerika'nın eline geçmiştir. Japonya'nın hatası da Pearl Harbor'dır mesela...
Hocam öyle durup 50 bin 60 bin Fransızın ve ya İngilizin savaştığı yok. Müttefikler kaybedeceklerini anlayınca alayı topu tüfeği tarağı toplayıp sahile kaçıyorlar. hatta taşıma sırasında 200ün üzerinde irili ufaklı büyük küçük tekneler Alman uçakları tarafından batırılıyor. Kayıpların çoğu da bu şekil de veriliyor. Filmin konusu zaten bunun üzerine.
İngiliz hükumeti kuyruklarını kısıtıp kaçışlarını dahi propaganda yaparsak zafer olarak göstermiştir. özelikler bbc NaGeo belgesellerini izlerseniz.
Hitler eğer dur emri vermese tanklarına büyük ihtimal 400 bin asker ölü ya da esir düşücekti. İngiliz hükümeti saf dışı kalacağından İleri de normandia çıkartması büyük ihtimal olmayıp şuan avrupadaki haritalar ve savaşı kaybedenler çok farklı olacaktı büyük olasılıkla.