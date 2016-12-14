Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Christopher Nolan'ın yeni filmi Dunkirk'ün ilk uzun fragmanı yayınlandı

Christopher Nolan'ın merakla beklenen yeni filmi Dunkirk'ün ilk uzun fragmanı yayınlandı. Film, 2.Dünya Savaşı'nın dönüm noktalarından biri olan Dunkirk Savaşı'nı anlatıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,4b
1
44
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bugüne kadar yönettiği The Dark Knight, Inception ve Interstellar gibi filmler ile sinema dünyasının en önemli yönetmenleri arasına ismini yazdıran Christopher Nolan, çizgi roman uyarlamaları ve bilim kurgu filmlerinden sonra şimdi de savaş filmlerine el atıyor. Yönetmenin 2.Dünya Savaşı sırasında geçen yeni filmi Dunkirk, önümüzdeki yıl sinemaseverler ile buluşacak. Dunkirk için meraklı bekleyiş sürerken, Warner Bros filmden ilk uzun fragmanı yayınladı.
Gerçek olaylardan uyarlanan Dunkirk, 2.Dünya Savaşı'nın dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Dunkirk Savaşı'nı anlatıyor. Senaryosunu Christopher Nolan'ın kaleme aldığı filmde; Alman askerleri tarafından Dunkirk'te köşeye kıstırılan 400 bine yakın Müttefik askerinin kurtarılması için verilen mücadele anlatılıyor.
Oyuncu kadrosunda Tom Hardy, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylane ve James D'Arcy gibi tanınmış isimler barındıran Dunkirk'ün asıl kahramanlarını Aneurin Barnard, Harry Styles, Fionn Whitehead ve Jack Lowden gibi pek de tanınmayan genç oyuncular canlandıracak.
Yayınlanan ilk fragmanı ile sinemaseverleri heyecanlandırmayı başaran Dunkirk, 21 Temmuz 2017'de vizyona girecek.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sniper23 2 yıl en beğenilen
Başka bir amerikan propaganda filmi gibi geldi.
1 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lterlemez 2 yıl
Bu tip harekatların önemi büyük ama bence savaşın gidişatını çok fazla değiştirmiş harekatlar değil bence. Savaşın gidişatını Rusya Savaşı değiştirmiştir, eğer Hitler bu işe hiç girişmemiş olsaydı belkide şimdi (AB'nin şu an zar zor yapmaya çalıştıkları) tek sınır işini Almanya çoktan tamamlamıştı, şimdiki ekonomi canavarı Almanya'nın halini de göz önünde bulundurunca kim bilir neler olurdu?
Bütün iş Rusya'da bitti, saldırmakla da kalmayarak öyle kötü bir zamanda saldırdı ki bütün emekler boşa gitti. Ha, yapılan canilikleri tabi ki onaylamıyorum, yine de disiplin ve teknolojik deha kotarırdı bu savaşı ama Rusya, Rusya'ya girmek her şeyi altüst etti.
Düşünsenize, en hızlı Müttefik Avcı uçağı ortalama 500-700 km/s hız yapabiliyorken, ortalığa bir anda 900 km/s'e ulaşan bir uçak çıka geldi. Biraz daha dikkatli bir strateji ile u-boat'lar ortalığı kasıp kavurmaya devam edebilirdi. Jet uçuşu gibi savaşın sonuna yetişen en son versiyon u-boat tasarımını ABD uzun süre kullandı. Von Braun sayesinde uzaya çıktı. Infared Görüş'te Alman icadıdır yine ve savaşın sonlarına doğru kullanılmıştır.
Mesela kimse Japon işinden de pek bahsetmez ama, bilmiyorum duydunuz mu, Japonya'nın uçak denizaltı gemi tasarımı bile vardır. 4 tane prototip üretilmiştir ve bildiğim, hatırladığım kadarıyla iki tanesi Amerika'nın eline geçmiştir. Japonya'nın hatası da Pearl Harbor'dır mesela...
Bu tip harekatların önemi büyük ama bence savaşın gidişatını çok fazla değiştirmiş harekatlar değil bence. Savaşın gidişatını Rusya Savaşı değiştirmiştir, eğer ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MoÇü 2 yıl dragonborn95
dragonborn95
MoÇü
dragonborn95

Filmin sonunda askerlerin hepsi kurtuluyor sahile gelen almanlar avuçlarını yalıyor


Almanlar avuçlarını mı yalıyor. 400 bin askerin 70 bin kadarı ya esir düşüyor ya da öldürülüyor. 100lerce tank gemi yok ediliyor. hitler dur emri vermese savaşın şekli çok daha farklı olacaktı. çünkü kurtarılan askerlerin tamamı normandia çıkartmasının da kullanılıyor geri.

40-50 bin arası çoğunluğu Fransız askeri almanları yavaşlatmak için kalıyorlar . Onun haricinde ingilizler başarılı bir şekilde tahliyeyi gerçekleştirip taşınamayacak tüm malzemeleri tahrip ediyorlar . Sonuç ingilizler için o durumda olabilecek en iyi senaryo almanlar içinse koca bir hiç.

Hocam öyle durup 50 bin 60 bin Fransızın ve ya İngilizin savaştığı yok. Müttefikler kaybedeceklerini anlayınca alayı topu tüfeği tarağı toplayıp sahile kaçıyorlar. hatta taşıma sırasında 200ün üzerinde irili ufaklı büyük küçük tekneler Alman uçakları tarafından batırılıyor. Kayıpların çoğu da bu şekil de veriliyor. Filmin konusu zaten bunun üzerine.
İngiliz hükumeti kuyruklarını kısıtıp kaçışlarını dahi propaganda yaparsak zafer olarak göstermiştir. özelikler bbc NaGeo belgesellerini izlerseniz.
Hitler eğer dur emri vermese tanklarına büyük ihtimal 400 bin asker ölü ya da esir düşücekti. İngiliz hükümeti saf dışı kalacağından İleri de normandia çıkartması büyük ihtimal olmayıp şuan avrupadaki haritalar ve savaşı kaybedenler çok farklı olacaktı büyük olasılıkla.
dragonborn95MoÇüdragonborn95Filmin sonunda askerlerin hepsi kurtuluyor sahile gelen almanl...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cinemaker 2 yıl
gerçek sinema yapan hiç bir filminde vasat olmayan adam Christopher Nolan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
muhteşem bir 2.dünya savaşı filmi!alman stuka pike bombardıman uçaklarının sirenleri korkunç ve gerçekçi !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Irina Spalko 2 yıl
nolan mükemmel ve bizi mükemmel bir bas yapıt bekliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MegaWolt38 2 yıl
Chrşstopher Nolan film yaparsa asla kötü olmaz. Merakla bekliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hollowman_ 2 yıl
Amerikan propaganda filmi yazmışlar :) film ingilizlerin çıkarmasını anlatıyor :) ABD daha ortada yokken.
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ratch 2 yıl hollowman_
hollowman_
Amerikan propaganda filmi yazmışlar :) film ingilizlerin çıkarmasını anlatıyor :) ABD daha ortada yokken.

Aynen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 2 yıl
The Man in the High Castle
izleyin Naziler 2. dünya savaşını kazansalar ne olurdu :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcebi001 2 yıl
Fragman beni hiç heyecanlandırmadı, bırak bu işleri nolan bilimkurgu ya gel sen.....rizeli dedenin komik hikayesi geldi aklıma yazayımda biraz gülün
Savaş gazisi dedeyi oturtuyolar kamera karşısına başlıyorlar çekime amaç savaş zamanı ruslara karşı nasıl cesaret göstermişiz onu anlatacak...
-Anlat bakalım dede ruslarla nasıl savaştınız?
-La bi baktuk ruslar gelii bi gaçayruk bi gaçayruk sorma..
Ekip yıkılıyor tabi gülmekten...

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 2 yıl
nolan boş film yapmaz.illaki farklı bir tarzı olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kartal172 2 yıl
Tr de çekmeye kalksana bak o denizden neler çıkıyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hanımneder 2 yıl
Müadili filmimiz Kemal Sunal Propoganda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5398 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sinema, fragman ve
7 etiket daha Christopher Nolan Dunkirk Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Alcatel IDOL 4 incelemesi "Seste tepeye oynayan siyah zerafet" 2 yıl ASELSAN’dan uzay teknolojileri için önemli adım 2 yıl Apple Destek uygulaması Türkiye’de kullanıma sunuldu 2 yıl Vestel Venus V3 5580 kutu açma ve ilk izlenim videosu 2 yıl LVL: Yerli geliştiricilerden etkileyici bir oyun 2 yıl iPhone’dan Android’e geçiş yapmak artık çok daha kolay 2 yıl Clash Royale oyunun yeni güncellemesi klan sandıkları getiriyor 2 yıl Tesla Motors için işler pek yolunda gitmiyor 2 yıl Elon Musk ve Travis Kalanick, Donald Trump’a danışmanlık yapacaklar 2 yıl Microsoft'tan yeni yapay zeka hamlesi: Open AI için destek 2 yıl Instagram'daki paylaşımları artık tek tıkla kaydedebileceksiniz 2 yıl Yerli oyun Vovu 1 milyon indirme sayısına ulaştı 2 yıl Trump'tan teknoloji liderlerine: Bir sorununuz olursa direkt beni arayın 2 yıl WhatsApp'ta gönderdiğiniz mesajları artık tek tıkla silebileceksiniz 2 yıl Lucid Motors, 643 km menzile sahip lüks elektrikli otomobilini tanıttı 2 yıl Slack, görüntülü görüşme özelliğine kavuştu 2 yıl Yine Yahoo: Tam 1 milyar kişinin verileri internette 2 yıl Despicable Me yeniden beyazperdede 2 yıl Amazon drone ile ilk ürün teslimatını gerçekleştirdi 2 yıl AMD geri döndü: Ryzen işlemci ailesi çok iddialı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Christopher Nolan'ın yeni filmi Dunkirk'ün ilk uzun fragmanı yayınlandı Sonraki Samsung Galaxy S8, Bluetooth 5.0 destekleyen ilk telefon olabilir 2 yıl Netflix’ten sonra Amazon Prime Video da artık Türkiye’de 2 yıl Amazon yeni çalışma arkadaşları bulmak için İstanbul'a geliyor 2 yıl Dikey kalkış yapabilen elektrikli uçak "Lilium Jet" 10 milyon euro yatırım aldı 2 yıl Canon, Türkiye’deki bayisini satın aldığını duyurdu 2 yıl Playstation VR oyunları, çıkış tarihi ve fazlası 2 yıl Trump'ın tweet'leri, borsacıların yeni gelir kapısı olabilir 2 yıl Playstation VR ile DriveClub oynadık! 2 yıl AMD Ryzen yeni ufuklar açmaya geliyor 2 yıl Google’ın sürücüsüz araç projesi yeni bir şirket doğurdu 2 yıl “Tanka Nasıl Çıkılır?” Google’da 2016 yılının en çok aranan sorgularından oldu 2 yıl LG, CES 2017'de tam 7 yeni akıllı telefon tanıtacak 2 yıl Oyun oynama taktikleriniz Drone’lara yol gösterecek 2 yıl Uzay sınırında uçan jet, sesten üç kat hızlı uçak yolculuğu sunacak 2 yıl Apple, yeni güncelleme ile kalan pil süresini gizliyor 2 yıl Synaptics cam altı bir parmak izi sensörü geliştirdiğini duyurdu 2 yıl HMD Global iki yeni Nokia telefon modeli duyurdu 2 yıl 2017, Apple’ın en iyi yılı olabilir 2 yıl Yapay zeka, yolda karşılaştığınız insanları sosyal medyada bulabiliyor 2 yıl Ferrari'den Japonya pazarına özel araç: Ferrari J50 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Zen2 15% IPC, 20-25% tek çekirdek gücü
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim