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Hızlı ve Öfkeli 8'in ilk fragmanı ve posteri yayınlandı

Önümüzdeki yıl sinemaseverler ile buluşacak olan Hızlı ve Öfkeli 8'in ilk fragmanı ve posteri yayınlandı. The Fate of the Furious adını taşıyacak film, Dom'u kendi ekibi ile karşı karşıya getirecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,9b
1
43
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Sinema dünyasının en başarılı aksiyon serileri arasında yer alan Hızlı ve Öfkeli, önümüzdeki yıl sekizinci filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak. The Fate of the Furious adını taşıyacağı birkaç gün önce açıklanan yeni Hızlı ve Öfkeli filmi için meraklı bekleyiş sürerken, filmden ilk fragman ve poster yayınlandı.
Hızlı ve Öfkeli 7'nin çekimleri devam ederken hayatını kaybeden Paul Walker'ın ölümünden sonra çekilen ilk Hızlı ve Öfkeli filmi olan The Fate of the Furious, seri için yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Bugüne kadar ailesi ve dostları için her türlü tehlikeyi göze alan Dominci Toretto, bu kez bilinmeyen bir sebepten dolayı taraf değiştiriyor ve kendi ekibi ile karşı karşıya geliyor.
Daha önce The Italian Job ve Straight Outta Compton gibi filmleri yöneten F. Gary Gray'in yönetmenliğini üstlendiği filmde ana ekibi oluşturan isimlerin neredeyse tamamı geri dönecek. The Fate of the Furious'ta maceraya yeni katılacak isimlerin başında filmin asıl kötüsünü canlandıracak olan Charlize Theron geliyor. Theron'un yanı sıra Scott Eastwood, Helen Mirren ve Kristofer Hivju da filmde göreceğimiz yeni isimler arasında yer alıyor.
Yayınlanan bu ilk fragmana bakılırsa seride sık sık gördüğümüz çılgınca aksiyon sahnelerine yenilerini ekleyecek olan Hızlı ve Öfkeli 8 (The Fate of the Furious); 14 Nisan 2017'de vizyona girecek.

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montevo 2 yıl en beğenilen
araba popo meme kas 8 filmde bu yönde
2 Yanıt Yanıtla +23
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Front-Back 2 yıl montevo
montevo

araba popo meme kas 8 filmde bu yönde

Araba olması gayet normal fakat diğerleri senin odak noktan ile ilgili
montevoaraba popo meme kas 8 filmde bu yöndeAraba olması gayet normal fakat diğerleri senin odak noktan ile ilgili
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1 Yanıt Yanıtla +21
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GrıezmaNN 2 yıl
Önce Optimus Prime şimdi Dom 2017 ihanetlerin yılı olacak sinemada heralde.
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Ohol Oula 2 yıl
Pöç
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huhuq 2 yıl
aslında dom un karşı planları öğrenip aile dediği kişilerle bilgiyi paylaşmış ve herkes ona göre hareket ettiği filmin sonunda görünebilir

1vs 7 8 9 mu
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VenoSa 2 yıl
Hızlı ve Öfkeli dizisinin yeni bölümü şeklinde oldu artık bence
bir dizi 13 bölüm sürse ilk sezonun bitmesine 4 bölüm kaldı yeni sezonda yeni yüzler olurmu acaba 15 sene olmuş ilk bölümden bu yana ortalama 25 senede çekerler ilk sezonu bence
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alpalp84 2 yıl
Aileye önem veren dom un aileye sırtını çevirmesi (vardır bir bit yeniği)
Jason gibi ailesini öldüren, eniştesini, karısını, yeğenini direk bombalayan biriyle iş birliği yapması
Sandi dom un yenilmez bir şöför olması (sadece iyi bir sokak yarışçısıydı)
Polis-Devlet ile işbirliği yapması
Bu adam daha dün kıçı kırık sokak yarışçısıydı, ne ara ethan hunt oldu ?
Eminim devam eden fragmanlarda tüm önemli sahnelerden kesitler gösterirler. Filmi izlerkende pek şaşırmayız.
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Her isi ters giden adam 2 yıl
Paul walker surpriz yapicakmis filmin sonunda cikicak ve olmedigi beli olucak
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Bandidas22 2 yıl
Ahh ahh nerede eski filmleri fast 1-2-3'ü özlüyoruz. Buda aynı need for speed serisi gibi hep ilkleri güzel olarak kaldı zihinlerimizde, gerçi her filmi kaliteli güzel ama sokakları, yarışları ve arabaları yansıtan ana teması ilk 3 filmdeydi, gerçi her türlü hayranıyızda insan eskileri özlüyor be
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AMDR 2 yıl
Roman olmasa izlemem.
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zotacing 2 yıl
Tokyo Drift serinin en efsane filmiydi ve ondan sonrası şov-para-aksiyona dönüştü. Diğerleri Fast & Furious diye sayılmaz, saçma sapan gerçeklikten uzak aksiyon filmi olabilir ancak.
Dwayne Johnson diye bir kas yığını yeteneksiz adamı oynatan seri zaten otomatik bitmiştir, seri olmaktan çıkmıştır.
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kayamtky 2 yıl zotacing
zotacing

Tokyo Drift serinin en efsane filmiydi ve ondan sonrası şov-para-aksiyona dönüştü. Diğerleri Fast & Furious diye sayılmaz, saçma sapan gerçeklikten uzak aksiyon filmi olabilir ancak.

Dwayne Johnson diye bir kas yığını yeteneksiz adamı oynatan seri zaten otomatik bitmiştir, seri olmaktan çıkmıştır.


Söylediklerinin hiç birine katılmıyorum.

Bütün serilerin hepsi birbirinden güzeldi. Bu da benim fikrim.
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underlater 2 yıl
Bence Matrix'i de bu kadar uzatmalılardı :)
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kadirirdem 2 yıl
Yarış dan çok kavga , kovalamaca vs şeyler işleniyor...
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