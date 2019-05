Hızlı ve Öfkeli 8'in ilk fragmanı ve posteri yayınlandı

Sinema dünyasının en başarılı aksiyon serileri arasında yer alan Hızlı ve Öfkeli, önümüzdeki yıl sekizinci filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak. The Fate of the Furious adını taşıyacağı birkaç gün önce açıklanan yeni Hızlı ve Öfkeli filmi için meraklı bekleyiş sürerken, filmden ilk fragman ve poster yayınlandı.

Hızlı ve Öfkeli 7'nin çekimleri devam ederken hayatını kaybeden Paul Walker'ın ölümünden sonra çekilen ilk Hızlı ve Öfkeli filmi olan The Fate of the Furious, seri için yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Bugüne kadar ailesi ve dostları için her türlü tehlikeyi göze alan Dominci Toretto, bu kez bilinmeyen bir sebepten dolayı taraf değiştiriyor ve kendi ekibi ile karşı karşıya geliyor.

Daha önce The Italian Job ve Straight Outta Compton gibi filmleri yöneten F. Gary Gray'in yönetmenliğini üstlendiği filmde ana ekibi oluşturan isimlerin neredeyse tamamı geri dönecek. The Fate of the Furious'ta maceraya yeni katılacak isimlerin başında filmin asıl kötüsünü canlandıracak olan Charlize Theron geliyor. Theron'un yanı sıra Scott Eastwood, Helen Mirren ve Kristofer Hivju da filmde göreceğimiz yeni isimler arasında yer alıyor.

Yayınlanan bu ilk fragmana bakılırsa seride sık sık gördüğümüz çılgınca aksiyon sahnelerine yenilerini ekleyecek olan Hızlı ve Öfkeli 8 (The Fate of the Furious); 14 Nisan 2017'de vizyona girecek.