Chrome 45 ile daha fazla enerji tasarrufu sunulacak

Her yeni sürümde kullanıcılara daha hızlı bir tarayıcı tecrübesi yaşatmak isteyen Chrome, bununla birlikte sistem kaynaklarını daha fazla kullanıyor ve dolayısıyla bataryanın daha çabuk boşalmasına neden oluyordu. Google yeni Chrome sürümünde enerji tasarrufu konusuna biraz daha ağırlık verdi.





Chrome sürümünde bilindiği gibi tarayıcının açılmasıyla isteğe bağlı olarak önceki oturumda açık olan sekmelerin tekrar yüklenmesi özelliği bulunuyor. Chrome 45 ile birlikte önceki sekmeler görüntülenme sıklığına göre yüklenecek.





Chrome kullanıcının hangi sekmeyi daha sık kullandığını anlayacak ve yeni açılışta en çok görüntülenen sekmeler en hızlı yüklenecek. Diğer sekmeler ise biraz daha yavaş yüklenecek. Eğer sistem kaynaklarında düşük seviye gözlemlenirse bu kez otomatik sekme yükleme işi tamamen durdurulacak ve manuele alınacak.





Diğer bir gelişme ise Chrome'nin bellek yönetimi ile ilgili. Chrome bir web sayfasının ne kadar yoğun çalıştığını tespit ederek eğer az yoğunluk varsa ve az bellek miktarı kullanıyorsa buraya biraz daha az yoğunlaşıyor. Elindeki sistem kaynaklarının kalanı ile de arka planda kullanılmayan belleği agresif olarak temizleme işlemine başlıyor. Bu sayede ortalama bir web sitesinde yüzde 10 daha az bellek kullanımı sağlanabiliyor. Gmail gibi yoğun sayfalarda ise bu rakam yüzde 25'e kadar çıkıyor.





Ayrıca Gmail sayfası bekleme konumuna alınırsa bu kez Chrome onun için kullandığı belleği yüzde 25 oranında boşaltabiliyor. Bunun Chrome 43 sürümüne göre önemli bir gelişme olduğu belirtiliyor.





Güç kullanımı tarafında da optimizasyonlar yapan Chrome 45, ön planda olmayan Flash içerikleri bir süredir otomatik olarak durduruyor. Yeni gelişmelerle bu özelliğin bataryada yüzde 15 enerji tasarrufu sağladığı gözlemlenmiş. Bu özellik ve yukarıdaki diğer özellikler ilerleyen haftalarda tüm kullanıcılara dağıtılmış olacak.

http://chrome.blogspot.com.tr/2015/09/chrome-improvements-for-faster-and-more.html