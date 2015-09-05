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Chrome 45 ile daha fazla enerji tasarrufu sunulacak

3 yıl
4,9b
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Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Chrome 45 ile daha fazla enerji tasarrufu sunulacak

Her yeni sürümde kullanıcılara daha hızlı bir tarayıcı tecrübesi yaşatmak isteyen Chrome, bununla birlikte sistem kaynaklarını daha fazla kullanıyor ve dolayısıyla bataryanın daha çabuk boşalmasına neden oluyordu. Google yeni Chrome sürümünde enerji tasarrufu konusuna biraz daha ağırlık verdi. 

Chrome sürümünde bilindiği gibi tarayıcının açılmasıyla isteğe bağlı olarak önceki oturumda açık olan sekmelerin tekrar yüklenmesi özelliği bulunuyor. Chrome 45 ile birlikte önceki sekmeler görüntülenme sıklığına göre yüklenecek. 

Chrome kullanıcının hangi sekmeyi daha sık kullandığını anlayacak ve yeni açılışta en çok görüntülenen sekmeler en hızlı yüklenecek. Diğer sekmeler ise biraz daha yavaş yüklenecek. Eğer sistem kaynaklarında düşük seviye gözlemlenirse bu kez otomatik sekme yükleme işi tamamen durdurulacak ve manuele alınacak. 

Diğer bir gelişme ise Chrome'nin bellek yönetimi ile ilgili. Chrome bir web sayfasının ne kadar yoğun çalıştığını tespit ederek eğer az yoğunluk varsa ve az bellek miktarı kullanıyorsa buraya biraz daha az yoğunlaşıyor. Elindeki sistem kaynaklarının kalanı ile de arka planda kullanılmayan belleği agresif olarak temizleme işlemine başlıyor. Bu sayede ortalama bir web sitesinde yüzde 10 daha az bellek kullanımı sağlanabiliyor. Gmail gibi yoğun sayfalarda ise bu rakam yüzde 25'e kadar çıkıyor. 

Ayrıca Gmail sayfası bekleme konumuna alınırsa bu kez Chrome onun için kullandığı belleği yüzde 25 oranında boşaltabiliyor. Bunun Chrome 43 sürümüne göre önemli bir gelişme olduğu belirtiliyor. 

Güç kullanımı tarafında da optimizasyonlar yapan Chrome 45, ön planda olmayan Flash içerikleri bir süredir otomatik olarak durduruyor. Yeni gelişmelerle bu özelliğin bataryada yüzde 15 enerji tasarrufu sağladığı gözlemlenmiş. Bu özellik ve yukarıdaki diğer özellikler ilerleyen haftalarda tüm kullanıcılara dağıtılmış olacak.  

http://chrome.blogspot.com.tr/2015/09/chrome-improvements-for-faster-and-more.html Yorum Yaz
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Guest-1E8C38219 3 yıl en beğenilen
Microsoft Edge bunu katlıyor.
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DarkHellKnightX 3 yıl
Bana göre şu an Edge gayet performanslı. Tarayıcıyı açtığımda haber sitelerindeki ilgimi çeken tüm haberleri yeni sekmede açıp sırayla okuyorum. Performans olarak tek sekme ile nasıl çalışıyorsa 10-15 sekme ile de aynı çalışıyor. Ama önümüzdeki aylarda eklenti desteği gelince de böyle hızlı olabilir mi bilmiyorum. Eğer performansını koruyabilirse benim için ek tarayıcı devri kapanır.
Bana göre şu an Edge gayet performanslı. Tarayıcıyı açtığımda haber sitelerindeki ilgimi çeken tüm haberleri yeni sekmede açıp sırayla okuyorum. Performans ola...
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istanbulbirbaska 3 yıl
Gidin chrome kullanın girdiğiniz her siteden her yazdığınız şeyden sizi fişlesin. Tüm hareketleriniz google la gönderilsin. Şahsi gizliliğe önem veren firefox kullansın.
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silver0021 3 yıl
Herkes edge süper diyor lakin eklentiler devreye girdikten sonra o bildiğiniz edge explorer 7ye dönmezse bende bişey bilmiyorum. Chromeda en basitinden adblock var. Eklentilere alışmışım edge çok hızlı ancak adblocksuz bir hiç
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Adoring 3 yıl
Düşük pc sistemlerinde bu yüksek bellek kullanımı sıkıntı yapıyor.Şunu ram kullanımını düşürsede daha stabil kullanabilsem.
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okanner48 3 yıl
Chrome 145 de ölçekleme desteğinden mahrum kalacak ona üzülüyorum. 15.6 inç 1080p veya 13.3 inç 1080p paneller için ölçekleme desteği niçin virilmiyor. %125 ve %150 ölçekleme neden görmezden geliniyor. Kısa süre önce güncellenen Firefox da dahil olmak üzere tüm tarayıcılar ölçekle desteği verirken en çok kullanılan en geriden geliyor. Testi de bu ayıbı örtmek için bir Mac kullanarak yapışlar.
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AutumnRain 3 yıl
CPU daha çok yiyecek gibi
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DarkHellKnightX 3 yıl
Bana göre şu an Edge gayet performanslı. Tarayıcıyı açtığımda haber sitelerindeki ilgimi çeken tüm haberleri yeni sekmede açıp sırayla okuyorum. Performans olarak tek sekme ile nasıl çalışıyorsa 10-15 sekme ile de aynı çalışıyor. Ama önümüzdeki aylarda eklenti desteği gelince de böyle hızlı olabilir mi bilmiyorum. Eğer performansını koruyabilirse benim için ek tarayıcı devri kapanır.
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kadirirdem 3 yıl
gayet iyi ram kullanımı da fazla zaten.....
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JrMaster 3 yıl
Güncellemeden önce 6 sekme 1.1 GB yer kaplıyordu; Güncelleme yaptıktan sonra da aynı 6 sekme yine aynı yeri kaplıyor :) 1.1 GB
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umut_baris 3 yıl
Daha az cpu kullanırsa neden olmasın?
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Guest-1E8C38219 3 yıl en beğenilen
Microsoft Edge bunu katlıyor.
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emrebdt 3 yıl
bende pek iyi çalışmadı sanki.kendisi güncelleme yapmadı bende kendim indirdim ama fotolar falan facebookta kimisi çok az geç yüklendi kimisi hiç yüklenmedi.
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