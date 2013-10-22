Chrome OS işletim sistemli LG ürünleri geliyor

Google'ın kendi geliştirdiği işletim sistemi Chrome OS, firmanın kendi ürünleri yanında birçok büyük bilgisayar üreticisinin modelleri içerisinde de kullanılıyor. Gelen bilgilere göre ise bu firmaların arasına yakın zaman içerisinde LG de katılıyor.

Güney Kore'nin teknoloji devlerinden LG, Google ile Nexus 4 ve söylentilere göre Nexus 5 gibi akıllı cihazlar için ortak çalışmalar yapıyor. Google'ın Chrome OS işletim sistemli ürünü bulunmayan firma, son gelişmelere göre Avustralya merkezli olarak ChromeOne, ChromeDesk ve ChromeStation isimli üç yeni Chrome OS işletim sistemli ürün için marka tescil başvurusunda bulunmuş durumda. Bu modellerden ChromeOne'nın üst seviye bir dizüstü bilgisayar olduğu, ChromeDesk ve ChromeStation modellerinin ise masaüstü bilgisayar olabilecekleri tahmin ediliyor.

Hp, Samsung, Acer ve Lenovo gibi firmalar ile hızla büyüyen Chrome OS işletim sistemli bilgisayar pazarına gireceği yönünde bilgiler artan LG, yakın zaman içerisinde yeni ürünlerini kullanıcıların karşısına çıkabilir.

http://tmwatch.net/2013/10/21/lg-hints-at-chrome-os-devices/