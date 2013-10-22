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Chrome OS işletim sistemli LG ürünleri geliyor

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Chrome OS işletim sistemli LG ürünleri geliyor
Google'ın kendi geliştirdiği işletim sistemi Chrome OS, firmanın kendi ürünleri yanında birçok büyük bilgisayar üreticisinin modelleri içerisinde de kullanılıyor. Gelen bilgilere göre ise bu firmaların arasına yakın zaman içerisinde LG de katılıyor.
Güney Kore'nin teknoloji devlerinden LG, Google ile Nexus 4 ve söylentilere göre Nexus 5 gibi akıllı cihazlar için ortak çalışmalar yapıyor. Google'ın Chrome OS işletim sistemli ürünü bulunmayan firma, son gelişmelere göre Avustralya merkezli olarak ChromeOne, ChromeDesk ve ChromeStation isimli üç yeni Chrome OS işletim sistemli ürün için marka tescil başvurusunda bulunmuş durumda. Bu modellerden ChromeOne'nın üst seviye bir dizüstü bilgisayar olduğu, ChromeDesk ve ChromeStation modellerinin ise masaüstü bilgisayar olabilecekleri tahmin ediliyor.
Hp, Samsung, Acer ve Lenovo gibi firmalar ile hızla büyüyen Chrome OS işletim sistemli bilgisayar pazarına gireceği yönünde bilgiler artan LG, yakın zaman içerisinde yeni ürünlerini kullanıcıların karşısına çıkabilir.

http://tmwatch.net/2013/10/21/lg-hints-at-chrome-os-devices/ Yorum Yaz
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Guest-323E4D72D 5 yıl en beğenilen
maüstünde 512 mb ile stabil çalışan bir bilgisayardan bahsediyoruz.Fakat telefonda 2 gb ram ile kasım kasım kasılan bir android cihazdan bahsediyorsak kimse google'nın yazılım anlamında iyi olduğunu anlatmasın burda.
Özetle Microsoft candır.
maüstünde 512 mb ile stabil çalışan bir bilgisayardan bahsediyoruz.Fakat telefonda 2 gb ram ile kasım kasım kasılan bir android cihazdan bahsediyorsak kimse goo...
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ibrahimTsn 5 yıl
Bi chrome os u herkese açmadılarr
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JoeyBane 5 yıl
Bunun bi ara sadece internet cihazı vardı diye hatırlıyorum. Chrome OS daha kırk fırın ekmek yemeli..
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kpln04 5 yıl
google bu tarafa yoğunlaşırsa eminim ciddi bir kullanım oranına sahip olur ama ani mobilde sahip olduğu oyun uygulama zenginliği varya o chrome os ta olmazsa durumu wp gibi olur
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okan_cehapelioglu 5 yıl
microsoftmu çağın cok gersinde kaldı millet yıllardır programları uygulamarı marketten indiriyor ama biz hala sağdan soldan illa win8e gecmek lazım kocaman kasalara donanımı doldurup her sene ekran kartını güncelliyerek stabil oluncaksa bunu en kötü platform bile sağlar yıllardır microsoft tekelini çekiyoruz
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Nokia Specialist 5 yıl
Google, Linux'un yüz karasıdır.
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kadirirdem 5 yıl
CakirAkinSen
maüstünde 512 mb ile stabil çalışan bir bilgisayardan bahsediyoruz.Fakat telefonda 2 gb ram ile kasım kasım kasılan bir android cihazdan bahsediyorsak kimse googlenın yazılım anlamında iyi olduğunu anlatmasın burda. Özetle Microsoft candır.

madem öyle 2 gm ramlı nexus 4 niye kasmıyor bana açıklasana bi.
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DH Misafiri 5 yıl
onur01651
google os ne be yaa, millet linux kullanamıyor alışkanlık ve tercihler nedeniyle chrome os çıkarıyor, steam os patlar gerisi yalan :D

Sen kullanmıyorsun diye kimse kullanmıyor zandetme.Sen oyun manyağıysan biz napalım.
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DH Misafiri 5 yıl
O değilde su windows phonelarin gelişmesini istiyorum bizi root dan kurtaracak bir mobil cihaz gerek
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Guest-323E4D72D 5 yıl en beğenilen
maüstünde 512 mb ile stabil çalışan bir bilgisayardan bahsediyoruz.Fakat telefonda 2 gb ram ile kasım kasım kasılan bir android cihazdan bahsediyorsak kimse google'nın yazılım anlamında iyi olduğunu anlatmasın burda.
Özetle Microsoft candır.
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Morphinz 5 yıl
Telefonda bu kadar sıkıntı çıkaran bir işletim sistemini alıpta masaüstüne kurmam...
Her zaman söyledğim gibi yapsınlar 1 yıl geçsin inceleyelim sıkıntı yoksa geçeriz..
Ama eminimki 1 yılda 15 tane güncelleme gelip sonra baş edemeyip bir üst versiyonunu yayınlayacaklar burayada yazıyorum demedi demeyin :)
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onur01651 5 yıl
google os ne be yaa, millet linux kullanamıyor alışkanlık ve tercihler nedeniyle chrome os çıkarıyor, steam os patlar gerisi yalan :D
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