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Chrome Windows sürümü çökmeye sebep olan üçüncü taraf uygulamaları engelleyecek

Kendisi ile dolaylı olarak etkileşime geçen uygulamalardan kurtulmak ve geliştiricileri eklenti kullanmaya yöneltmek isteyen Chrome Windows tarayıcısı önemli bir karar aldı.
1 yıl
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Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Günümüzde Windows üzerinde kurduğumuz pek çok uygulama belirli nedenlerden ötürü internet tarayıcıları ile etkileşime geçiyor ve bunu bir kod enjekte ederek yapıyor. Bu kodlar sıkıntı olmaya başladı.

Çökmeler en aza indirilecek

Google’ın Chrome tarayıcısı üzerinde yaptığı analizlere göre Windows işletim sisteminde anti virüs veya erişilebilirlik gibi uygulamaların enjekte ettiği kodlar çökme sayısını yüzde 15 oranında arttırıyor.

Google bu nedenle yeni bir strateji belirledi. Üç aşamalı olarak uygulamaların kod enjekte etmesini engellemeye başlayacak. 2018 Nisan ayından itibaren Chrome 66 sürümü ile birlikte çökme durumlarında kullanıcılara hangi enjekte kodların çökmeye sebep olduğunu iletecek ve bunların kaldırılması için yardımcı olacak.

Ayrıca Bkz. "Google Assistant artık yerel bir tamirci bulabiliyor"

2018 Temmuz ayından itibaren Chrome 68 sürümünde uygulamaların kond enjekte etmesi engellenmeye başlanacak. Eğer uygulama ısrarla kod enjekte etmek isterse bu kez tarayıcı yeniden başlayarak izin veriyor ancak kullanıcıdan da kodu kaldırmasını istiyor.

2019 Haziran ayında ise Chrome 72 sürümünden itibaren kod enjekte eden uygulamalar tamamen engelleniyor ve herhangi bir şekilde kullanıcıdan da talepte bulunulmuyor. Böylece uygulamaların kod enjekte etme şansı tamamen ortadan kaldırılıyor.

Google geliştiricileri zor olan yolları bırakarak daha modern bir yola yani eklenti kullanmaya davet ediyor. Bu hamle sadece Microsoft imzalı kodlar ve erişim yazılımları için geçerli değil. 

 

https://www.engadget.com/2017/12/01/chrome-windows-block-third-party-apps-crashes/ Yorum Yaz
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Türkçesever 1 yıl
Koskocaman şirketsin, neden bir sonraki güncellemede yapmıyorsun?
1 Yanıt Yanıtla
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tanerss 1 yıl Türkçesever
KALEMLİK100
Koskocaman şirketsin, neden bir sonraki güncellemede yapmıyorsun?

Diğer firmalara eklentiye geçmeleri için vakit tanımış oluyor. Bir anda geçerse çoğu kişi mağdur olacaktır.
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