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Google Assistant artık yerel bir tamirci bulabiliyor

Google Assistant giderek daha fazla alana hakim olmaya başladı. Artık evinizde küçük çaplı tamirat veya tadilata ihtiyacınız olduğunda dijital asistan yakınlardaki işletmeleri bulabiliyor.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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İnsanların hayatını kolaylaştırmak için geliştirilen dijital asistanlar yavaş yavaş istenen noktaya doğru evriliyor. İlk olarak telefonun genel fonksiyonlarını ele almakla başlayan asistanlar sonrasında internet üzerinde genel işlemleri gerçekleştirmeye başladı. Şimdi ise artık yerel ihtiyaçlara yardım ediyor.

Daha da yerli

Google’ın dijital asistanı Google Assistant, evinizde ihtiyaç duyduğunuz çeşitli tamirat ve destek hizmetleri için en yakındaki noktaları gösterebiliyor. Uzun bir liste yayınlamak yerine asistan bir kaç soru daha sorarak ihtiyaca en uygun ustaları belirlemeye çalışıyor.

Ayrıca Bkz. "Google Datally ile veri tüketiminde yüzde 30 tasarruf edin"

Elektrikçi, tesisatçı, çilingir, boyacı gibi pek çok uzman işyeri kullanıcıya tavsiye edilirken, ilgili usta bulunamadığında ise daha yakın bir çözüm bulunmaya çalışılıyor.

Google’ın önümüzdeki haftalarda ABD’de başlatacağı yeni özellik yerel işletmelerin daha fazla kendisini göstermesini sağlayacak. Ayrıca HomeAdvisor veya Porch gibi yerel işletme tavsiyelerinde bulunan platformlar da öne çıkmış olacak. Elbette Google’ın daha fazla kullanıcı çekmesi de cabası. 

 

https://www.engadget.com/2017/11/30/google-assistant-will-soon-help-you-find-local-home-services/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
pUnduli 1 yıl
Bunlar daha başlangıç, arayıp önce hemşeri çıkıp sonra pazarlığı yapıp devretmeyecekse teknoloji ne işe yarar ki?
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Afodfrea 1 yıl
Yıllardır bu Google'ın Türkiye'ye 20 yıl sonra gelecek özelliklerini görmek artık gına vermeye başladı. Sadece bu sebepten Google'dan soğudum artık, asistan, pixel, home vs vs. Kim kullanabiliyor? Dünya nüfusunun toplasan 10'da 1'i.
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Piêr Dé Sans 1 yıl Afodfrea
Google ın uzun süredir yaptığı " burayı beğendin mi? " türü sorularına " amaan ne işaretlicem" diyerek es geçmezseniz gittiğiniz yerlerde sizi zaten bildirimleriyle uyarıyor.
Biraz dikkat ederseniz google altyapılı telefonlarda haritaları aktif kullananlarda bu tür alanların hizmet kalitesini bir süredir ölçtüğünü ve farklı alternatifler ürettiğini görebilirsiniz.
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9888 1 yıl
Karlıkçı Halil'i bulduğunda uygulama çöker mi acep
.Yararlı gelişmeler.
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