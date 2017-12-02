Google Assistant artık yerel bir tamirci bulabiliyor

İnsanların hayatını kolaylaştırmak için geliştirilen dijital asistanlar yavaş yavaş istenen noktaya doğru evriliyor. İlk olarak telefonun genel fonksiyonlarını ele almakla başlayan asistanlar sonrasında internet üzerinde genel işlemleri gerçekleştirmeye başladı. Şimdi ise artık yerel ihtiyaçlara yardım ediyor.

Daha da yerli

Google’ın dijital asistanı Google Assistant, evinizde ihtiyaç duyduğunuz çeşitli tamirat ve destek hizmetleri için en yakındaki noktaları gösterebiliyor. Uzun bir liste yayınlamak yerine asistan bir kaç soru daha sorarak ihtiyaca en uygun ustaları belirlemeye çalışıyor.

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Elektrikçi, tesisatçı, çilingir, boyacı gibi pek çok uzman işyeri kullanıcıya tavsiye edilirken, ilgili usta bulunamadığında ise daha yakın bir çözüm bulunmaya çalışılıyor.

Google’ın önümüzdeki haftalarda ABD’de başlatacağı yeni özellik yerel işletmelerin daha fazla kendisini göstermesini sağlayacak. Ayrıca HomeAdvisor veya Porch gibi yerel işletme tavsiyelerinde bulunan platformlar da öne çıkmış olacak. Elbette Google’ın daha fazla kullanıcı çekmesi de cabası.