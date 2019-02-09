Chrome’dan klavye multimedya tuşlarına destek

Her ne kadar ram canavarı olarak bilinse de Google entegrasyonu, sistemler arası senkronizasyon ve kullanışlılığı nedeniyle en çok tercih edilen tarayıcılardan olan Google Chrome, bir yenilikle daha karşımıza geliyor.



Önümüzdeki ay indirime sunulacak olan Chrome 73 sürümüyle tarayıcı klavye üzerinde yer alan çal, durdur, devam, önceki parça, sonraki parça, ileri sar, geri sar tuşlarına destek verecek. Destek yalnızca sekme bazında değil sistem bazında çalışacak. Örneğin, YouTube’da bir video izlerken başka bir uygulama açtığınızda, tarayıcı arka planda kalsa bile durdur tuşuna bastığınızda video oynatması duracak.

Güncelleme ilk etapta Windows, MacOS, Chrome OS için yayınlanacak. Linux desteğinin ise ne zaman geleceği belli değil. Yayınlanacak API’yle geliştiricilerin tuşlar üzerinden farklı alternatifler sunması imkânı da tanınacak.



Güncellemeyle birlikte Chrome, bu tarz bir özelliğe sahip ilk tarayıcı olacak. Özelliğin nasıl çalıştığı hakkında geliştiricilere bilgi vermesi açısından Google bir demo sayfası yayınlamış durumda. İlgi duyan geliştiriciler sayfaya Güncellemeyle birlikte Chrome, bu tarz bir özelliğe sahip ilk tarayıcı olacak. Özelliğin nasıl çalıştığı hakkında geliştiricilere bilgi vermesi açısından Google bir demo sayfası yayınlamış durumda. İlgi duyan geliştiriciler sayfaya buradan erişebilir.

https://www.engadget.com/2019/02/08/google-chrome-73-multimedia-key-support/