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Chrome’dan klavye multimedya tuşlarına destek

En çok tercih edilen internet tarayıcısı Google Chrome’dan bir ilk daha bizleri bekliyor. Önümüzdeki ay yayınlanacak güncellemeyle tarayıcı klavye multimedya tuşlarını destekleyecek.
3 ay
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10
Tarayıcılar
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Her ne kadar ram canavarı olarak bilinse de Google entegrasyonu, sistemler arası senkronizasyon ve kullanışlılığı nedeniyle en çok tercih edilen tarayıcılardan olan Google Chrome, bir yenilikle daha karşımıza geliyor.

Önümüzdeki ay indirime sunulacak olan Chrome 73 sürümüyle tarayıcı klavye üzerinde yer alan çal, durdur, devam, önceki parça, sonraki parça, ileri sar, geri sar tuşlarına destek verecek. Destek yalnızca sekme bazında değil sistem bazında çalışacak. Örneğin, YouTube’da bir video izlerken başka bir uygulama açtığınızda, tarayıcı arka planda kalsa bile durdur tuşuna bastığınızda video oynatması duracak.
Güncelleme ilk etapta Windows, MacOS, Chrome OS için yayınlanacak. Linux desteğinin ise ne zaman geleceği belli değil. Yayınlanacak API’yle geliştiricilerin tuşlar üzerinden farklı alternatifler sunması imkânı da tanınacak.

Güncellemeyle birlikte Chrome, bu tarz bir özelliğe sahip ilk tarayıcı olacak. Özelliğin nasıl çalıştığı hakkında geliştiricilere bilgi vermesi açısından Google bir demo sayfası yayınlamış durumda. İlgi duyan geliştiriciler sayfaya buradan erişebilir.

https://www.engadget.com/2019/02/08/google-chrome-73-multimedia-key-support/ Yorum Yaz
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keremec 3 hf.
Adres çubuğuna " chrome://flags/#hardware-media-key-handling " yazıp disable yaptım çok şükür kurtuldum şu saçmalıktan ama bu sefer de youtube videosu açıkken tarayıcıyı kapatıp açınca tekrar o videoyu açıyor chrome
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zQrba 2 ay
chrome.google.com/...
Şu eklenti ile 1 yıldır kullanıyorum, güncelleme gelene kadar isteyen arkadaşlar deneyebilir. Oyunda vs çalışıyor. Youtube, twitch, netflix, spotify vs. çoğu platform için desteği de var.
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TetraYazilim 3 ay
Güzel bir yenilik de arkadaş masaüstü bilgisayarlar için klavye de şu fn tuşunu koyup tuşa 3. özellik olarak multimedia eklemek nedir.
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Virinom 3 ay
O şekilde çok kullanışlı olmasa da kendi klavyemde F lerin üzerinde 1 satır da multimedya tuşu var. Oyun oynarken istediğim zaman alt tab yapmadan youtube dan çalan şarkıyı durdurabilmek veya değiştirebilmek benim için büyük kolaylık olacak.
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10ff 3 ay
Backspace işlevini kaldıran chrome mu bunu diyor... Güldürmeyin adamı
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kankixx123 3 ay
Aslında backspace işlemi kalkmadı. AltGr+Sol yön tuşuna bastığınız zaman çalışacak şekilde yeniden oluşturuldu. Muhtemelen şikayetler üzerine böyle bir yol tercih ettiler. Ancak backspace tuşunu kullanmak isteyen olursa chrome mağazada zaten eklenti olarak duruyor. Müdahale edilmemiş ve kaldırılmamış durumda.
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unununium 3 ay 10ff
sen yazınca fark ettim. hiç kullanıyordum kalkması iyi olmuş bence
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smart1978 3 ay
Onemli bir yenilik ise Android 9 ile gelmesi...
notebookcheck.net/...
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chrome, Klavye ve
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