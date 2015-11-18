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Chrome mobil sürümleri 800 milyon kullanıcı sınırını geçti

Google'ın mobil tarayıcısı Chrome yükselişine devam ediyor. Google Chrome, mobil platformlarda 12 ay gibi kısa bir sürede 400 milyon aktif kullanıcı daha kazandı.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Chrome mobil sürümleri 800 milyon kullanıcı sınırını geçti

Mobil cihaz kullanıcı sayısı arttıkça internet devlerinin bu alana yaptığı yatırımlar da artıyor. Yeni yatırımlar sayesinde Facebook, Google gibi pek çok dev, mobil tarafta kullanıcı sayısını devasa rakamlara yükseltmiş durumda. Bu da haliyle reklam geliri olarak firmalara geri dönüyor. 

Google tarafından yapılan açıklamada Chrome mobil sürümlerini kullanan kişi sayısının 800 milyonu geçtiği ve geçen yıla göre yüzde 100 artış sağlandığı belirtildi. Chrome mobil sürümleri sadece 12 ayda 400 milyon kullanıcı kazanırken, gelecek yıl için de 1 milyar sınırını geçmek hedefleniyor. 

Google'ın bu konudaki en önemli avantajı pek çok Android üreticisinin mobil cihazlarında Chrome tarayıcısının ön yüklü olarak gelmesi. Ayrıca son dönemde anlık bildirimler, ana ekran desteği, masaüstündeki sekmelerin senkronizasyonu,yavaş bağlantılar için optimizasyon gibi pek çok yenilik mobil kullanıcılara sunuldu.

Mobil tarayıcıların genel anlamda bir avantajı, masaüstü sürümlerindeki kullanıcıların mobilde de aynı tarayıcıyı tercih etmesi. Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox, Opera gibi tarayıcılar masaüstündeki sadık kullanıcılarından azami şekilde faydalanmaya çalışıyor. Bu sayede kısa sürede milyonlarca kullanıcı kazanmanın önü açılıyor. 

http://www.talkandroid.com/274610-google-chrome-surpasses-800-million-monthly-mobile-users/ Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
Hem silinmiyor hemde kullanan cok kisi var...
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mu5tafa 3 yıl
Çoğu telde gömülü geliyor. Ne bekliyorsunuz ki.
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Public_Enemy 3 yıl
mobil versiyonu son dönemde kullanılabilir ve stabil bir hale geldi, haliylede yaygınlaştı.
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RevivaL 3 yıl
İlk çıktığı zamanlarda çileydi fakat son zamanlarda aktif olarak kullanıyorum
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wustti 3 yıl
bütün reklamları istisnasız açıyor gözüme sokuyor. hızlı daha stabil ama artık mobilde de reklam sorunu var. firefoxun gözünü seveyim hantal yavaş ama reklam göstermiyor. bütün bunları aynı yapan bi tarayıcı yapılsa adam gibi herkes kullanır.
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Team McLaren 3 yıl
PC'deki Chrome ile senkronizasyonu çok iyi. Tabi diğer tarayıcılarda da bu özellik var ama PC'de Chrome kullanınca Android'de de elzem oluyor işte.
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Patren 3 yıl
google playde 1 milyar diyor nasil daha yeni 800 milyon oluyor
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wolf silver 3 yıl
Chrome özelikle düşük Bağlantıda çok iyi...
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lapatid 3 yıl
her telefonda yuklu geliyor ve rootsuz silinmiyor,devre disi birakilmis chrome lari da sayiyorlarsa normal tabi
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brnk 3 yıl
Geçer tabii silemiyoz ki
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trkarapanda123asd 3 yıl
Dolphin browser kullanıyorum pili telefonun şu an daha iyi
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