Chrome mobil sürümleri 800 milyon kullanıcı sınırını geçti

Mobil cihaz kullanıcı sayısı arttıkça internet devlerinin bu alana yaptığı yatırımlar da artıyor. Yeni yatırımlar sayesinde Facebook, Google gibi pek çok dev, mobil tarafta kullanıcı sayısını devasa rakamlara yükseltmiş durumda. Bu da haliyle reklam geliri olarak firmalara geri dönüyor.





Google tarafından yapılan açıklamada Chrome mobil sürümlerini kullanan kişi sayısının 800 milyonu geçtiği ve geçen yıla göre yüzde 100 artış sağlandığı belirtildi. Chrome mobil sürümleri sadece 12 ayda 400 milyon kullanıcı kazanırken, gelecek yıl için de 1 milyar sınırını geçmek hedefleniyor.





Google'ın bu konudaki en önemli avantajı pek çok Android üreticisinin mobil cihazlarında Chrome tarayıcısının ön yüklü olarak gelmesi. Ayrıca son dönemde anlık bildirimler, ana ekran desteği, masaüstündeki sekmelerin senkronizasyonu,yavaş bağlantılar için optimizasyon gibi pek çok yenilik mobil kullanıcılara sunuldu.





Mobil tarayıcıların genel anlamda bir avantajı, masaüstü sürümlerindeki kullanıcıların mobilde de aynı tarayıcıyı tercih etmesi. Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox, Opera gibi tarayıcılar masaüstündeki sadık kullanıcılarından azami şekilde faydalanmaya çalışıyor. Bu sayede kısa sürede milyonlarca kullanıcı kazanmanın önü açılıyor.

http://www.talkandroid.com/274610-google-chrome-surpasses-800-million-monthly-mobile-users/