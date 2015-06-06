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Chrome otomatik olarak Flash içerikleri durdurabilecek

3 yıl
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Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Chrome otomatik olarak Flash içerikleri durdurabilecek

Flash eklentisi zengin animasyon ve medya içeriklerinin web tarayıcılar içerisinde oynatılması için halen önem taşıyan bir parça ancak enerji tüketimine yaptığı olumsuz katkı da halen giderilebilmiş değil. 

Google ve Adobe işbirliğine giderek Chrome tarayıcısında Flash içeriklerin otomatik olarak durdurulmasını sağlayan bir özellik geliştirdi. Böylece özellikle dizüstü bilgisayarlarda ve Windows tabletlerde pil ömrünün uzatılması sağlanacak. 

Yeni özellik bir sayfada gezintiye başladığınız anda devreye giriyor. Ancak sayfadaki tüm içeriği komple durdurmak yerine kıyıda köşede kalmış ve çok fazla kullanıcının dikkatini çekmeyen içerikleri otomatik olarak durduruyor. Kullanıcının bakış açısına göre hazırlanmış merkezi içerikler ise devam ediyor. Bu opsiyonel bir tercih ve kullanıcı ister tüm içerikleri isterse önemsiz içerikleri engelleyebiliyor.

Kullanıcı eğer durdurulmuş içeriğin oynatılmasını istiyorsa içeriğin üzerine gelerek tıklaması yeterli. İçerik kaldığı yerden oynamaya devam ediyor. Bu özellik şu anda Chrome tarayıcısının beta sürümüne entegre edildi. Önümüzdeki aylarda standart Chrome sürümlerine de entegre edilmesi bekleniyor.  

http://chrome.blogspot.com.tr/2015/06/better-battery-life-for-your-laptop.html Yorum Yaz
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Regoan 3 yıl
Zaten başka bir tarayıcısında var google ın gerek yok
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vercer2005 3 yıl
Html5 asla flash olamaz . olamama nedenlerini sayfalarca yazabilirİz.
Ajax ne ise dhtml ne ise html5 bu.
güç tüketimi sorunu ise as4 ve adobe in yeni nesil flash revizyonları ile bertaraf edilecektir.chrome a özel flash eklentisi ise bu konudaki ilk adımlardan biri.
Adobe bir şeyler bekliyor ama ne bekliyor bilemiyoruz .
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bkaakco 3 yıl
Güzel.
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Infinitum 3 yıl
Şu flash'tan tamamen kurtuluruz umarım, günümüz teknolojisine göre çok hantal olmasının aksine tüm internet dünyasına yerleşmiş durumda maalesef. En basitinden android tabletimde HTML5 tabanlı video oynatıcılar Flash tabanlılara göre daha stabil (DH'deki videolar örnek verilebilir.)
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c36ab7c4 3 yıl
Flashcontrol eklentisi ile sadece benim üzerine tıkladığım flash oynuyor. Bunun üzerine birde malum 2 tane reklam engelleyici + script blocker tarzı bir eklenti kullanıyorum. Tertemiz internet, mis gibi : )
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draconist 3 yıl
Bu özellik Chrome'da zaten vardı.

Ayarlar - Gelişmiş ayarları göster - gizlilik - içerik ayarları - eklentiler.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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silver0021 3 yıl
Flash halen kaldimi
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Elsa 3 yıl
Flash çok kaynak tüketiyor, HTML5 daha yeni ve verimli bir sistem, tek sorunu Flash kadar kod zengini değil
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porsche911gt2 3 yıl
Operada var zaten ayrıca Turbo moddan bağımsız çalışabiliyor.
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danGerfuLL 3 yıl
Steve Jobs boş yere ölü teknoloji demiyordu flash için. HTML5'i destekleyeceklerini açık açık dile getirmişti.
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