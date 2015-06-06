Chrome otomatik olarak Flash içerikleri durdurabilecek

Flash eklentisi zengin animasyon ve medya içeriklerinin web tarayıcılar içerisinde oynatılması için halen önem taşıyan bir parça ancak enerji tüketimine yaptığı olumsuz katkı da halen giderilebilmiş değil.





Google ve Adobe işbirliğine giderek Chrome tarayıcısında Flash içeriklerin otomatik olarak durdurulmasını sağlayan bir özellik geliştirdi. Böylece özellikle dizüstü bilgisayarlarda ve Windows tabletlerde pil ömrünün uzatılması sağlanacak.





Yeni özellik bir sayfada gezintiye başladığınız anda devreye giriyor. Ancak sayfadaki tüm içeriği komple durdurmak yerine kıyıda köşede kalmış ve çok fazla kullanıcının dikkatini çekmeyen içerikleri otomatik olarak durduruyor. Kullanıcının bakış açısına göre hazırlanmış merkezi içerikler ise devam ediyor. Bu opsiyonel bir tercih ve kullanıcı ister tüm içerikleri isterse önemsiz içerikleri engelleyebiliyor.





Kullanıcı eğer durdurulmuş içeriğin oynatılmasını istiyorsa içeriğin üzerine gelerek tıklaması yeterli. İçerik kaldığı yerden oynamaya devam ediyor. Bu özellik şu anda Chrome tarayıcısının beta sürümüne entegre edildi. Önümüzdeki aylarda standart Chrome sürümlerine de entegre edilmesi bekleniyor.

http://chrome.blogspot.com.tr/2015/06/better-battery-life-for-your-laptop.html