Face ID fırsata dönüştü: iPhone X için yüz maskesi satılıyor

Apple'ın geçtiğimiz günlerde tanttığı iPhone X'in öne çıkan en önemli özelliklerinden biri Face ID teknolojisi oldu. Şirketin sunduğu bu yüz tanıma sisteminin şu an piyasada kullanılanara kıyasla daha ileri seviyede olduğu belirtiliyor. Ancak iPhone X henüz piyasaya sürülmediği için insanların aklında Face ID hakkında bazı soru işaretleri var. Bunlar ancak telefon tüketicilere sunulduğu zaman cevap bulabilecek.

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Merak edilen konulardan biri de uyuduğunuz sırada birisinin yüzünüzü tarayarak telefonun kilidini açıp açamayacağı. Bunu fırsata çeviren bazı satıcılar iPhone X sahiplerini uyurken kimlik hırsızlığına karşı koruyacak yüz maskeleri satmaya başladılar. Aslına bakılırsa hırsızlığa karşı güvenlik için satılan bu maskelerin, soğuk havalarda giyilmek için üretilmiş normal yüz maskelerinden hiçbir farkı yok.

Face ID sadece cihaza doğrudan baktığınızda açılıyor

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Apple'ın da vurguladığı gibi Face ID sadece kullanıcı doğrudanaçılıyor. Yani gözleriniz açık şekilde uyumadığınız sürece akıllı telefondaki yüz tanıma sisteminin cihaz yüzünüze tutularakmümkün değil. Face ID oldukça heyecan verici gibi görünse de bu teknoloji hakkındavar. iPhone X'teki yeni biyometrik kimlik doğrulama sistemininolduğunu ancak cihaz Kasım ayında piyasaya çıktığında göreceğiz.