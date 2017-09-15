Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Face ID fırsata dönüştü: iPhone X için yüz maskesi satılıyor

Bazı uyanık satıcılar iPhone X'teki Face ID yüz tanıma teknolojisini fırsata çevirmiş durumda. Cihaz sahibi uyurken bir başkası tarafından yüzünün taranmasını engelleyecek maskeler piyasada.
1 yıl
6,8b
1
20
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple'ın geçtiğimiz günlerde tanttığı iPhone X'in öne çıkan en önemli özelliklerinden biri Face ID teknolojisi oldu. Şirketin sunduğu bu yüz tanıma sisteminin şu an piyasada kullanılanara kıyasla daha ileri seviyede olduğu belirtiliyor. Ancak iPhone X henüz piyasaya sürülmediği için insanların aklında Face ID hakkında bazı soru işaretleri var. Bunlar ancak telefon tüketicilere sunulduğu zaman cevap bulabilecek.
Ayrıca Bkz. "Galaxy Note 8'e 4K çözünürlükte 60 kare/saniye video çekim özelliği gelebilir"
Merak edilen konulardan biri de uyuduğunuz sırada birisinin yüzünüzü tarayarak telefonun kilidini açıp açamayacağı. Bunu fırsata çeviren bazı satıcılar iPhone X sahiplerini uyurken kimlik hırsızlığına karşı koruyacak yüz maskeleri satmaya başladılar. Aslına bakılırsa hırsızlığa karşı güvenlik için satılan bu maskelerin, soğuk havalarda giyilmek için üretilmiş normal yüz maskelerinden hiçbir farkı yok.

Face ID sadece cihaza doğrudan baktığınızda açılıyor

Apple'ın da vurguladığı gibi Face ID sadece kullanıcı doğrudan cihaza baktığında açılıyor. Yani gözleriniz açık şekilde uyumadığınız sürece akıllı telefondaki yüz tanıma sisteminin cihaz yüzünüze tutularak aldatılması mümkün değil. Face ID oldukça heyecan verici gibi görünse de bu teknoloji hakkında ciddi endişeler var. iPhone X'teki yeni biyometrik kimlik doğrulama sisteminin ne derece güvenilir olduğunu ancak cihaz Kasım ayında piyasaya çıktığında göreceğiz.
Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Amd64x2 1 yıl en beğenilen
telefona o kadar parayı veren başkasının eline geçirmez zaten.
("alo dedim ses gelmedi inşallah kulağım sağır olmuştur dedim" diyen ipon sahipleri var)
1 Yanıt Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
agabeyts 1 yıl
Face ID gözler kapalıyken çalışmıyo zaten :/
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre1393 1 yıl
apple onun için de bir aksesuar icat eder, iMask olabilir.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aycibin 1 yıl
10 senedir taktığımız kar maskesini yeni icat sanan fındık beyinliler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erwin-Rommel 1 yıl
Yav ne boş isler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Hangi üstün zeka ürünü insan bu tip saçmalıkları akıl ediyor anlamış değilim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tensi 1 yıl
Bunu takacagina gozlerine uyku maskesi tak. Hem bu kadar rahatsiz edici olmaz hem de gozlerine isik gelmadigi icin daha dinlendirici ve saglikli bir uyku cekersin. :D
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FIRAT_G_ 1 yıl
Ne boş işler
Kimi Satürn ü araştırır, kimi face id tanimasın diye kar maskesi satar. Ne garip dünya ki ikiside insanların ilgisini çekiyor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
10ff 1 yıl FIRAT_G_
FIRAT_G_
Ne boş işler
Kimi Satürn ü araştırır, kimi face id tanimasın diye kar maskesi satar. Ne garip dünya ki ikiside insanların ilgisini çekiyor


Senin ne isin var o zaman boyle gereksiz bir konuda? Hadi bakalim seni konu disina alalim da biraz astronomik arastirma yap.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-tayfun- 1 yıl
Uyurken parmak izide alınır aynı yani. Touch ID için mesela şu an 5 kez power tuşuna basıldığında hızlı olarak touch ID şifre girilene kadar kapatılıyor. Uyumadan öyle yapmak lazım o zaman.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a_y_k_u_t 1 yıl
Uyurken normalde gözlerin kapalı olması gerekmiyor mu ? Bunlar biraz yanlış anlamış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre1393 1 yıl
apple onun için de bir aksesuar icat eder, iMask olabilir.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nevfel 1 yıl
İyi güldüm ama trollemişler bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
agabeyts 1 yıl
Face ID gözler kapalıyken çalışmıyo zaten :/
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6799 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
akıllı telefon, cep telefonu ve
10 etiket daha apple iphone x yüz maskesi face id kimlik doğrulama yüz tanıma Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Canlı | Samsung T5 SSD inceleme "Daha hızlısı yok" [Yayın özeti] 1 yıl Game of Thrones finali için birden fazla son hazırlanıyor 1 yıl Birleşmiş Milletler internet raporunu paylaştı: 3.9 milyar insanın internet erişimi yok 1 yıl Ülkemizdeki mültecilere ücretsiz kod eğitimi verilecek 1 yıl Corsair’den hız canavarı Vengeance DDR4 bellekler 1 yıl Gmail'in Android uygulamasına şifre değiştirme özelliği geldi 1 yıl Çinli bitcoin borsalarından peş peşe açıklamalar: Bitcoin ticaretini sonlandırıyorlar 1 yıl iPhone’u hızlı şarj etmek için 330 TL’lik aksesuar almanız gerekiyor 1 yıl Çinli teknoloji devi, Spotify'ı satın almaya çalışmış 1 yıl Parrot Mambo FPV ile kuş bakışı uçuş deneyimi 1 yıl Milyarlarca Bluetooth’lu cihaz tehlikede 1 yıl Equifax saldırısında İngiltere'deki 400.000 müşteriye ait veriler sızdırıldı 1 yıl HP yazıcılarda üçüncü taraf kartuşlara yine yasak 1 yıl 20 yıllık uzay macerasının sonu geldi: Cassini artık Satürn'ün bir "parçası" 1 yıl Nike otomatik satın alma botlarına savaş açtı 1 yıl MediaMarkt’ta okula dönüş fırsatları 1 yıl Chrome otomatik oynatılan videoları durduracak 1 yıl İnsan beyni ilk kez internete bağlandı 1 yıl Windows 10’un gizlilik ayarları geliştirilecek 1 yıl Toyota'nın uçan otomobil hayaline bir adım kaldı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Face ID fırsata dönüştü: iPhone X için yüz maskesi satılıyor Sonraki Amazon'un meşhur patentini artık diğer şirketler de kullanabilir 1 yıl Galaxy Note 8'e 4K çözünürlükte 60 kare/saniye video çekim özelliği gelebilir 1 yıl Yerli oyuncu koltuğu "Xdrive'ın hikayesi" 1 yıl Google, Lyft'e 1 milyar dolarlık yatırım yapacak 1 yıl Sanatsal Pinball oyunu “INKS” App Store’da ücretsiz 1 yıl Daimler'den süper hızlı elektrikli araç şarjı yatırımı 1 yıl iPhone 8, ülkemizde bazı noktalarda ön siparişe açıldı 1 yıl Casper'da her öğrenciye uygun bir bilgisayar var 1 yıl Nokia 2'nin görüntüleri ortaya çıktı 1 yıl ABD Senatosu, Apple'ın Face ID teknolojisinden endişe duyuyor 1 yıl ABD hükümeti Kaspersky’ye yasak koydu 1 yıl Google uzun süre pasif olan Android cihazların yedeklerini silmeye başlıyor 1 yıl Apple Watch Series 2 iptal edildi 1 yıl Yeni Pixel serisi 4 Ekim tarihinde görücüye çıkıyor 1 yıl Samsung otomotiv yatırımları için 300 milyon dolarlık fon oluşturdu 1 yıl Nvidia GeForce GTX 1070 Ti sesleri 1 yıl Facebook'tan arkadaşlarınızı geçici olarak sessize alabileceğiniz yeni özellik 1 yıl Xiaomi telefonlara performans dopingi: MIUI9 incelemesi 1 yıl Bir roket nasıl indirilmez? İşte SpaceX'in iniş denemeleriyle imtihanı 1 yıl Dünyanın en köklü bitcoin borsası, bitcoin ticaretine son veriyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim