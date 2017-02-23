LG G6'nın resmi basın görseli ortaya çıktı

LG G6'nın resmi olarak duyurulmasına yalnızca birkaç gün kaldı ve bu kez amiral gemisinin gerçek bir fotoğrafı ortaya çıkmış durumda. Cihazın bulanık görüntülerini ya da net olmayan fotoğraflarını unutun, yeni görüntü telefonu tüm ihtişamıyla net şekilde ortaya koyuyor.

Sızıntılarıyla ünlü bir isim olan Evan Blass tarafından paylaşılan görüntü, Güney Koreli şirketin nasıl bir akıllı telefon hazırladığını gözler önüne seriyor. Cihazın 26 Şubat'ta tanıtılacak ve LG'nin G6'yı Mart ayı başında ön siparişe sunmasını bekliyoruz. Ancak bu çıkış tarihi henüz teyit edilmemiş durumda. Neyse ki hafta sonuna çok az bir süre kaldı ve lansmanda her şeyi net şekilde öğreneceğiz.

LG yaklaşmakta olan amiral gemisi ile ilgili çok sayıda teaser görüntü yayınladı. Örneğin, akıllı telefonun arkada kısımda 13 megapiksel çift kamera ve çift LED flaşla geleceğini biliyoruz. Arka yüze yerleştirilmiş parmak izi sensörü de resimde net şekilde görülüyor.

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Ön panel LG'nin kendisini aştığını ve telefona çerçevesiz bir tasarım kazandırdığını doğruluyor. Üst ve alt çerçeveler mümkün olduğunca ince tutulmuş. Telefonun ön kısmında, sadece sol tarafta fiziksel düğmeler yok. LG G6, 18:9 görüntü oranı ve 2880 x 1440 piksel çözünürlüklü 5.7 inç büyüklüğünde bir Full Vision ekrana sahip. Ancak bu onu önceki LG G5 amiral gemisinden daha büyük yapmamış durumda.

LG G6'nın 4GB RAM ve 32GB yada 64GB dahili belleğe eşlik eden bir Qualcomm Snapdragon 821 işlemci tarafından güçlendirileceği doğrulanmışı. Suya ve toza karşı dayanıklılık için IP68 sertifikasına sahip olan akıllı telefon 3.200 mAh pille donatılmış durumda. Ayrıca Android 7.0 Nougat ve Google Assistant entegre şekilde gelecek.

https://twitter.com/evleaks/status/834490279705055232