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LG G6'nın resmi basın görseli ortaya çıktı

Tanıtılmasına sayılı günler kalan LG G6'nın resmi basın görseli sızdırılmış durumda. Amiral gemisini tüm görkemiyle gözler önüne seren fotoğraf nasıl bir cihaz geleceğini ortaya koyuyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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57
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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LG G6'nın resmi olarak duyurulmasına yalnızca birkaç gün kaldı ve bu kez amiral gemisinin gerçek bir fotoğrafı ortaya çıkmış durumda. Cihazın bulanık görüntülerini ya da net olmayan fotoğraflarını unutun, yeni görüntü telefonu tüm ihtişamıyla net şekilde ortaya koyuyor.
Sızıntılarıyla ünlü bir isim olan Evan Blass tarafından paylaşılan görüntü, Güney Koreli şirketin nasıl bir akıllı telefon hazırladığını gözler önüne seriyor. Cihazın 26 Şubat'ta tanıtılacak ve LG'nin G6'yı Mart ayı başında ön siparişe sunmasını bekliyoruz. Ancak bu çıkış tarihi henüz teyit edilmemiş durumda. Neyse ki hafta sonuna çok az bir süre kaldı ve lansmanda her şeyi net şekilde öğreneceğiz.
LG yaklaşmakta olan amiral gemisi ile ilgili çok sayıda teaser görüntü yayınladı. Örneğin, akıllı telefonun arkada kısımda 13 megapiksel çift kamera ve çift LED flaşla geleceğini biliyoruz. Arka yüze yerleştirilmiş parmak izi sensörü de resimde net şekilde görülüyor.
Ayrıca Bkz. "Nokia, MWC 2017'de Android Wear 2.0'lı bir akıllı saat tanıtabilir"
Ön panel LG'nin kendisini aştığını ve telefona çerçevesiz bir tasarım kazandırdığını doğruluyor. Üst ve alt çerçeveler mümkün olduğunca ince tutulmuş. Telefonun ön kısmında, sadece sol tarafta fiziksel düğmeler yok. LG G6, 18:9 görüntü oranı ve 2880 x 1440 piksel çözünürlüklü 5.7 inç büyüklüğünde bir Full Vision ekrana sahip. Ancak bu onu önceki LG G5 amiral gemisinden daha büyük yapmamış durumda.
LG G6'nın 4GB RAM ve 32GB yada 64GB dahili belleğe eşlik eden bir Qualcomm Snapdragon 821 işlemci tarafından güçlendirileceği doğrulanmışı. Suya ve toza karşı dayanıklılık için IP68 sertifikasına sahip olan akıllı telefon 3.200 mAh pille donatılmış durumda. Ayrıca Android 7.0 Nougat ve Google Assistant entegre şekilde gelecek.

https://twitter.com/evleaks/status/834490279705055232 Yorum Yaz
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Powerofdreams 2 yıl en beğenilen
Çok şık duruyor size de bi şey beğendirmek zor be :D
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alaz1903 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

NEE! GÖRSELİM Mİ ORTAYA ÇIKMIŞ?
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Sasaki Kojiro 2 yıl joven
G5'deki gibi kamera çıkıntısı olmasındansa kalın olması daha iyi bence.
1 Yanıt Yanıtla +13
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DH Misafiri 2 yıl
G2'den sonra en alınabilir LG telefonu olmuş.
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Takeshi Kovacs 2 yıl
Ön panel gayet şıkken arka taraf çöp bence, v10daki gibi hissiyatı olan bir arka taraf yapılabilirdi
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dimsum 2 yıl
tanıtım bugün sanırım.. nereden izleyebiliriz..
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webcin 2 yıl dimsum
dimsum
tanıtım bugün sanırım.. nereden izleyebiliriz..

mobile.donanimhaber.com/...
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orhan kometci 2 yıl
buyuk cok buyuk tel yapıyorlar sony compak gıbı modeller beklıyorum 4.3 4.5 4.6 gibi
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XPerience 2 yıl
LG'nin fonksiyonelliği ve arayüzünü çok beğeniyorum bu tasarım da gerçekten harika olmuş. Batarya 1 günü fazlasıyla çıkarırsa ve fiyatı diğerlerine göre uygun olursa çok satacağından eminim.
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*Tensa Zangetsu 2 yıl
Lg her ne kadar güzel telefonlar yapsa da kronik sorunları çok fazla.G2 kullanıyorum ekran sararması,yanında oluşan ölü piksellerden dolayı yarısı görünmüyor ekranın
Değiştiricem telefonu ama yeni telefonları bekliyorum bakalım.S8 çok güzel olacak gibi duruyor ama Lg bence yaklaşamayacak gibi onlara
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Redunay 2 yıl
Beğenmedim be gülüm.
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Mr. Jingles 2 yıl
Tasarımı çok güzel. Ekran kasa oranına takanlar bunu çok sevecekler.
Sanırım %80'in üzerinde.
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alimmm78 2 yıl
Snapdragon 835 olsa ve telefomu azcık kalınlaştırıp pili arttırsalar
Süper bir cihaz olurmuş

821 ve düşük pille fiyatı samsung ve apple ile yarışırsa çok fazla alan olmaz
Xiaomi gibi fiyat/performans telefonları daha tercih edilesi
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BekirHan 2 yıl
Tabak gibi yapın abi tabak gibi. Daha büyük dahada büyük olsun ki; o IP bilmemkaç sertifikalı cihazın üzerinde yemek yiyelim...
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