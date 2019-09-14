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Chrome tarayıcısına "paylaşılabilen pano" özelliği geliyor

Chrome yeni bir özelliğe kavuşuyor. Şimdilik test aşamasında olan "paylaşılabilen pano" adlı özellik PC ve telefonunuz arasında kopyala yapıştır yapmanızı kolaylaştırıyor.
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Tarayıcılar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Birçoğumuz dışarıdayken işlerimizi akıllı telefonlarımızla, eve döndüğümüzde de PC'lerimizle halletmeyi tercih ediyoruz. Hal böyle olunca da iki cihaz arasında gidip gelme ve bazı verileri aktarma işlemleri zahmetli olabiliyor. Ancak Chrome tarayıcısı bu durumu az da olsa kolaya çevirecek.

Kopyala yapıştır işlerini kolaylaştıracak

İyi haber şu ki popüler tarayıcının test platformu olan Chrome Canary versiyonunda paylaşılabilen pano adlı yeni bir özellik sunuldu. Bu özellik temel olarak kullanıcıların Chrome tarayıcısından başka bir cihaza içerik kopyalamalarını kolaylaştırıyor. Örneğin bilgisayarınızda bir metin kopyaladınız. Bunu telefonunuza aktarmak için mail veya mesajlaşma yöntemlerini kullanmanıza gerek kalmayacak.
Bu yeni özellik Chrome 77 sürümünde tanıtılan cihazına gönder özelliğinin bir parçası gibi görünüyor. Başta da belirttiğimiz gibi şimdilik test aşamasında olan bu özelliğin yakında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. Ancak Google tarafından henüz bir tarih belirlenmediğini de belirtelim.


https://www.xda-developers.com/google-chrome-canary-adds-a-shared-clipboard-feature-for-android-and-pc/ Yorum Yaz
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YasinKsmG 24 dk.
operadaki flow olayını yeni getirmişler. opera şuan chrome'un ileri sürümü gibi bir tarayıcı chrome eğer ben en iyiyim demek istiyorsa operanın özelliklerini kendine eklese rakipsiz olur kimse opera kurmaz.
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kojiro 4 sa.
işe yarayabilir. teşekkürler krom.
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