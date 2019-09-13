Sony Xperia 1 modeli yeni yazılım güncellemesi aldı

Yıllardır akıllı telefon pazarında istediği konuma gelemeyen ve bazı pazarlardan çekilmek zorunda kalan Sony, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü Xperia 1 modeli için önemli sayılabilecek bir yazılım güncellemesi yayınladı.

Önemli kamera iyileştirmeleri var

Xperia 1'e gelen yeni güncelleme cihazın kamerası için daha iyi resim kalitesi, zoom iyileştirmeleri vaat ederken, ayrıca optimize edilmiş bir kamera arayüzü ve daha istikrarlı bir çekim deneyimi sunuyor. Ek olarak Bluetooth kulaklık bağlantısında da iyileştirmeler sunan bu güncelleme pil ömrüne de az da olsa olumlu katkıda bulunuyor.

https://www.gsmarena.com/sony_xperia_1_update_brings_much_needed_camera_stability_improvements-news-39153.php

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Güncelleme cihazınızısürümüne yükseltirken, getirdiği güvenlik ekleriyle Xperia 1 akıllı telefondüzeyine yükselmiş oluyor. Sony'nin bu güncellemeyi dağıtmaya başladığını ve cihazınıza gelmesinin birazde belirtmeden geçmeyelim.