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Sony Xperia 1 modeli yeni yazılım güncellemesi aldı

Akıllı telefon pazarında yeniden yükselmeye çalışan Sony, Xperia 1 modeli için yeni bir güncelleme yayınladı. Yazılım güncellemesi önemli kamera iyileştirmeleri getiriyor.
5 sa.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Yıllardır akıllı telefon pazarında istediği konuma gelemeyen ve bazı pazarlardan çekilmek zorunda kalan Sony, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü Xperia 1 modeli için önemli sayılabilecek bir yazılım güncellemesi yayınladı.

Önemli kamera iyileştirmeleri var

Xperia 1'e gelen yeni güncelleme cihazın kamerası için daha iyi resim kalitesi, zoom iyileştirmeleri vaat ederken, ayrıca optimize edilmiş bir kamera arayüzü ve daha istikrarlı bir çekim deneyimi sunuyor. Ek olarak Bluetooth kulaklık bağlantısında da iyileştirmeler sunan bu güncelleme pil ömrüne de az da olsa olumlu katkıda bulunuyor.
Sony Xperia 1 modeli yeni yazılım güncellemesi aldı
Güncelleme cihazınızı 55.0.A.6.56 sürümüne yükseltirken, getirdiği güvenlik ekleriyle Xperia 1 akıllı telefon Eylül 2019 düzeyine yükselmiş oluyor. Sony'nin bu güncellemeyi dağıtmaya başladığını ve cihazınıza gelmesinin biraz süre alabileceğini de belirtmeden geçmeyelim.


https://www.gsmarena.com/sony_xperia_1_update_brings_much_needed_camera_stability_improvements-news-39153.php Yorum Yaz
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Virtual Reality 1 sa.
LG ve Sony telefonlar Amerikan arabaları gibidir. Bir alırken sevinirsin birde satarken !
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smart1978 2 sa.
Kamerasi potansiyeline gore neden gostermiyor diye elestirildi. Bakalim yazilimsal olarak dogru hale getirilmis midir ? Yazilim oncesi ve sonrasi kamerasi detayli incelenmeli .
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emrhyldrm 3 sa.
tv kumandası gibi mübarek :)
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Darklord Sauron 5 sa.
Bu haber dh ahalisinden herhangi bir kimseyi ilgilendiriyor mu merak ettim
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