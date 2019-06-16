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Huawei, telefonların kilit ekranında yayınlanan reklamlarla ilgili açıklama yaptı

Çinli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz günlerde başta amiral gemisi modeli P30 Pro olmak üzere birçok akıllı telefonunun kilit ekranında gösterilen reklamlarla ilgili açıklama yaptı.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
14,5b
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16
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Huawei, bu haftanın başlarında bir dizi akıllı telefon modelinde gizemli bir şekilde görünen kilit ekranı reklamlarını kaldırdı. Ancak şirket bu olay için suçlanan taraf olmamaları gerektiğini belirtiyor.

Açıklama tatmin edici değil

Reklamlar, 13 Haziran’da üst seviye P30 Pro dahil olmak üzere birçok Huawei telefon modelinde gösterilmeye başlandı ve bir dizi kullanıcı raporuna göre bu durum, her defasında farklı bir ekran kilidi resmi sunan Magazine Unlock özelliğinden kaynaklanıyordu. Kullanıcıları bir otel rezervasyonu web sitesi olan Booking.com'a yönlendiren bu reklamlar ise Magazine Unlock tamamen devre dışı bırakılarak engellenebiliyordu.
Digital Trends sitesine açıklama yapan Huawei bu reklamlarla ilgili suçlanmaması gerektiğini belirterek şu açıklamayı yaptı: "Reklamlar Huawei tarafından başlatılmadı. Bireyleri uygulama ayarlarını kontrol etmeye veya kilit ekranı reklamlarının nasıl kaldırılacağına dair herkese açık talimatları takip etmeye teşvik ediyoruz." Her ne kadar bu açıklamayla birlikte konu netlik kazanmış olmasa da, reklamların artık gösterilmiyor olması kullanıcılar açısından sevindirici bir gelişme diyebiliriz.

https://www.digitaltrends.com/mobile/huawei-phone-advertisements-lock-screen/ Yorum Yaz
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Hanzoli 5 gün en beğenilen
7 Milyara telefon alıyorsun, telefonun kilit ekranında reklam oluyor
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oturtan boğa 5 gün sistemli adam
Bu telefonları, o reklamı kapatacak kadar bilgisi olmayan ve belki yıllarca bundan habersiz şekilde kullanacak olan yaşlı insanlar da kullanıyor. "dünya devi" denen huawei'nin böyle ucuz işlerle para kazanmaya çalışması da ayrı bir trajedi.
Bu telefonları, o reklamı kapatacak kadar bilgisi olmayan ve belki yıllarca bundan habersiz şekilde kullanacak olan yaşlı insanlar da kullanıyor. "dünya devi" ...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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soneday 5 gün
indirilen kişiselleştirilmiş temadan kaynaklanıyor bu
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Golden Unsullied 4 gün
Neden "bunlar ameriganın oyunları kanmayın, tıklayın reklama oyunu bozalım" demediler?
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Askaparta 5 gün
Amerikan reklamıdır o.
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DH Misafiri 5 gün
mi9 Aldık İyiki huawei almadık
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brk6152 4 gün
Hayırlı olsun
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TncyKrmn 5 gün
Huaweinin seçtikleri olan tik i kaldırdığımda reklamsız olarak magazin resimleri dönmeye devam ediyor. Komple magazini devre dışı bırakmaya gerek yok.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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sema-cskn 5 gün yeni yorumcu
Son zamanlarda çok başarılı bi teknoloji üretti
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sistemli adam 5 gün
5 saniyede kapatılabilecek bir özellik için huawei ye saldıranlar komik oluyor.
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oturtan boğa 5 gün sistemli adam
Bu telefonları, o reklamı kapatacak kadar bilgisi olmayan ve belki yıllarca bundan habersiz şekilde kullanacak olan yaşlı insanlar da kullanıyor. "dünya devi" denen huawei'nin böyle ucuz işlerle para kazanmaya çalışması da ayrı bir trajedi.
1 Yanıt Yanıtla +7
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smart1978 5 gün
Reklam almak icin telefon aliyorsunuz ustelik kendi cebinizden :) .
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s_mail 5 gün
iyi ki huawei almadık. fakir telefonu diye çıktı şimdi başımıza zengin telefonu oldu. nerden geldiğini çok çabuk unutmuş
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Hanzoli 5 gün en beğenilen
7 Milyara telefon alıyorsun, telefonun kilit ekranında reklam oluyor
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soneday 5 gün
indirilen kişiselleştirilmiş temadan kaynaklanıyor bu
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