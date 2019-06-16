Huawei, telefonların kilit ekranında yayınlanan reklamlarla ilgili açıklama yaptı

Teknoloji Editörü
Huawei, bu haftanın başlarında bir dizi akıllı telefon modelinde gizemli bir şekilde görünen kilit ekranı reklamlarını kaldırdı. Ancak şirket bu olay için suçlanan taraf olmamaları gerektiğini belirtiyor.
Açıklama tatmin edici değil
Reklamlar, 13 Haziran’da üst seviye P30 Pro dahil olmak üzere birçok Huawei telefon modelinde gösterilmeye başlandı ve bir dizi kullanıcı raporuna göre bu durum, her defasında farklı bir ekran kilidi resmi sunan Magazine Unlock özelliğinden kaynaklanıyordu. Kullanıcıları bir otel rezervasyonu web sitesi olan Booking.com'a yönlendiren bu reklamlar ise Magazine Unlock tamamen devre dışı bırakılarak engellenebiliyordu.Digital Trends sitesine açıklama yapan Huawei bu reklamlarla ilgili suçlanmaması gerektiğini belirterek şu açıklamayı yaptı: "Reklamlar Huawei tarafından başlatılmadı. Bireyleri uygulama ayarlarını kontrol etmeye veya kilit ekranı reklamlarının nasıl kaldırılacağına dair herkese açık talimatları takip etmeye teşvik ediyoruz." Her ne kadar bu açıklamayla birlikte konu netlik kazanmış olmasa da, reklamların artık gösterilmiyor olması kullanıcılar açısından sevindirici bir gelişme diyebiliriz.
https://www.digitaltrends.com/mobile/huawei-phone-advertisements-lock-screen/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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