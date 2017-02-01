CIA'in UFO görüntülediğini belirten resmi belgeler yayınlandı

Bir bölümü büyük öneme sahip milyonlarca belge üzerinde yıllardır devam eden gizemi kaldıran ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) Nepal ve Bhutan’ın yanı sıra Hindistan'ın Sikkim ve Ladakh bölgelerinde tanımlanamayan uçan cisim, yani bilinen adıyla UFO gözlemlediği ifade ediliyor.

21 Şubat 1968 günü hazırlanan raporda Bhutan’ın başkenti ve en büyük yerleşim merkezi olan Thimphu’da maviye benzer bir renkte parlayan, yüksek hızda sessizce hareket eden cismin kayıtlara geçtiği belirtiliyor. Tanımsız cismin doğu yönünden batıya doğru hareket ettiği söyleniyor fakat Thimphu'nun doğusunun Hindistan'a ait olması sebebiyle uçuş güzergahının Tibet yönünden güneybatıya doğru olabileceği de not düşülmüş. 4 Mart 1968 tarihli diğer belgede Hindistan’ın Ladakh eyaletinde bulunan Chang La geçidinin olduğu bölgede beyaz ışıkla birlikte iki kez patlama sesinin duyulduğu, beyaz bir dumanın hemen ardından kırmızıya çalan ışık gözlemlendiği yazıyor.

Ortaya çıkan son belge ise yukarıdaki raporlara göre çok daha ayrıntılı bilgi içeriyor. Zira Nepal’in Kaski bölgesinde bulunan tanımlanamayan cismin tabanının 186 cm, yüksekliğinin 124 cm olduğu belirtiliyor. Daire şeklindeki metal cismin Pokhara'nın 5 mil uzaklığında yer alan Baltichaur'daki kraterde tespit edildiği raporda yazanlar arasında. Her ne kadar CIA’in UFO belgelerinin yüzde 20'lik bölümünde bilimsel bir açıklama olmadığını söylenmesine rağmen birçok kişi UFO’larla temas kurulduğunu ancak bunun yıllardır gizlendiğini düşünüyor.