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CIA'in UFO görüntülediğini belirten resmi belgeler yayınlandı

Kısa süre önce 13 milyon belge üzerindeki gizlilik kararını kaldıran CIA’in Himalaya Dağları’nda farklı tarihlerde toplam 6 kez UFO gözlemlendiğini belirtilen resmi raporları ortaya çıktı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
25,1b
1
421
Uzay
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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CIA'in UFO görüntülediğini belirten resmi belgeler yayınlandı
 
Bir bölümü büyük öneme sahip milyonlarca belge üzerinde yıllardır devam eden gizemi kaldıran ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) Nepal ve Bhutan’ın yanı sıra Hindistan'ın Sikkim ve Ladakh bölgelerinde tanımlanamayan uçan cisim, yani bilinen adıyla UFO gözlemlediği ifade ediliyor.
21 Şubat 1968 günü hazırlanan raporda Bhutan’ın başkenti ve en büyük yerleşim merkezi olan Thimphu’da maviye benzer bir renkte parlayan, yüksek hızda sessizce hareket eden cismin kayıtlara geçtiği belirtiliyor. Tanımsız cismin doğu yönünden batıya doğru hareket ettiği söyleniyor fakat Thimphu'nun doğusunun Hindistan'a ait olması sebebiyle uçuş güzergahının Tibet yönünden güneybatıya doğru olabileceği de not düşülmüş. 4 Mart 1968 tarihli diğer belgede Hindistan’ın Ladakh eyaletinde bulunan Chang La geçidinin olduğu bölgede beyaz ışıkla birlikte iki kez patlama sesinin duyulduğu, beyaz bir dumanın hemen ardından kırmızıya çalan ışık gözlemlendiği yazıyor.
CIA'in UFO görüntülediğini belirten resmi belgeler yayınlandı
 
Ortaya çıkan son belge ise yukarıdaki raporlara göre çok daha ayrıntılı bilgi içeriyor. Zira Nepal’in Kaski bölgesinde bulunan tanımlanamayan cismin tabanının 186 cm, yüksekliğinin 124 cm olduğu belirtiliyor. Daire şeklindeki metal cismin Pokhara'nın 5 mil uzaklığında yer alan Baltichaur'daki kraterde tespit edildiği raporda yazanlar arasında. Her ne kadar CIA’in UFO belgelerinin yüzde 20'lik bölümünde bilimsel bir açıklama olmadığını söylenmesine rağmen birçok kişi UFO’larla temas kurulduğunu ancak bunun yıllardır gizlendiğini düşünüyor.

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pcrex 2 yıl en beğenilen alito
alito

Koca evrende, sadece dünyamızda hayat olduğunu düşünmek için gerçekten beyinsiz olmak lazım.

koca evren rastgele yaratılsaydı başka bir yaşam bulunan gezegen olmaması matematiksel olarak imkansız olurdu. fakat kavrayamadığınız nokta şu ki evren rastgele yaratılmadı. bence beyinsiz kelimesini önce kendinde sorgula. unutma ki şu ana kadar bilimsel olarak tek bir canlı izine dahi rastlanamadı. uzaylıların olması kadar olmaması da mümkün, bu yüzden karşıt düşünceye beyinsiz demek ancak beyinsizlik göstergesi olur.
alitoKoca evrende, sadece dünyamızda hayat olduğunu düşünmek için gerçekten beyinsiz olmak lazım.koca evren rastgele ya...
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18 Yanıt Yanıtla +451
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navolta 2 yıl joven
joven
İnsanlar ve cinler hepsi okadar.

Tabii canım ne kadar mantıklı.
2 Yanıt Yanıtla +62
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Reaktans 2 yıl
Dünya'ya uğrayan başka hayat formları, canlı türleri var mıdır tartışılabilir.
Ancak nasıl bir büyüklüğe sahip olduğunu tahmin bile edemeyeceğimiz evrende yalnızca dünya'da yaşam var demek absürd olur.
Dünya'ya uğrayan başka hayat formları, canlı türleri var mıdır tartışılabilir.Ancak nasıl bir büyüklüğe sahip olduğunu tahmin bile edemeyeceğimiz evrende ...
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1 Yanıt Yanıtla +62
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Cinali1 2 yıl
milattan once 5bin yilindaki veri kaydedici tabletlerin pillerin denizalti araçlarının insanlar tarafından yapildigina inanan CIA MS 1968 yılında bulunan ucan araclarin insanlar tarafindan yapildigina inanmıyor öyle mi? Yahu bunlarin sanki dünyanın 1 numaralı teknolojisini uretiyormus gibi kendilerinde olmayan her teknolojiye dunya dışı varliklar yapti zannetmeleri o kadar asap bozucu ki. Amerikan emperyalizmi kapitalizmi dayatmaları CIA gibi bir ajansin elinden çıkan her haberde kendini ortaya koyuyor. Dünya da insan mı yok kardesim Amerika bilmediği her teknolojiye duyurmadigiya da gelistirip de pazarlamadigi her teknolojiye uzayli yapti bunlar Ufo biz bilmiyok diyebiliyor? Komik olmayın lütfen. CIA dedigimiz kurum paraya tapan bir sistemle yönetilen Amerikanın manipülasyon reklam merkezi. Aptal demek istemiyorum bunlara inananlara ancak ilgili gibi gözüken arkadaşlarında pür dikkat bu palavraları dinleyip yorumlaması beni delirtiyor biraz düşünün. Klavuz kim? Köy kim muhtar kim?
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BlackLead 2 yıl
ulan bu bildiğin teneke böyle mi olacaktı koskoca uzaylı.Biz bunu 100 senedir dizi filmlerde hayal edip yapıyoruz zaten

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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zeus_1907 2 yıl
bu ufolar gerçek orası kesin
ama bunun içindekiler insan dışı canlılar mı, gelecekten gelen insanlar mı yoksa bizden gizli yerlerde yaşayan normal insanlar mı bilemiyorum.
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suicideRelated 2 yıl
Uzayda başka canlılar varsa bunun illa bizimle saklambaç oynayan ufolar mı olması gerekiyor?? Bazıları sanki bu şekilde yorumluyor da, neymiş uzayda canlı olması kadar olmaması ihtimali de büyükmüş.
Valla sadece bizim galakside 400 milyar yıldız var, milyarlarca galaksi var biz daha uzayın katrilyarda birini belki inceleyemedik. Ben uzayda farklı canlıların olduğuna inanıyorum, çok çok büyük bir ihtimal bu. Ve nasıl yaşam formları olduklarını hiç bilemeyiz. Sonuçta daha tam olarak dünya benzeri gezegenleri bile (kepler 452b gibi) son bir kaç yılda keşfetmeye başladık. Belki bir yerlerde tam olarak dünya gibi gezegen ve içinde insanlar da vardır kim bilir.
Ama bizimle saklambaç oynayan ufolara o resimlerde çizilen şeylere falan inanmıyorum onları görene kadar da inanmam. Bunlar daha çok dikkat çekmek için yapılan ticari projeler gibime geliyor. Sonuçta bu sektörden baya ilgi çekip para kaldıranlar var.
İnsanlar da her zamanki gibi birşeylere bağnazca bağlanmayı dine inanır gibi sorgulamadan inanmayı seviyorlar.
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arel.gr 2 yıl
sen şansını otostop ile yinede bir dene
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KayıtOlmayaÜsenenMisafir 2 yıl
İnsanoğlunun hayal gücü, bizden üstün olduğunu düşündüğü uzaylıların araçlarını sürekli uçan daire ile şeklinde sembolize ediyor. Madem bu araçlar üstün zeka ürünü insanlar neden daire şeklinde araçlar yapmıyor? 😁
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vurucutim2 2 yıl KayıtOlmayaÜsenenMisafir
KayıtOlmayaÜsenenMisafir
İnsanoğlunun hayal gücü, bizden üstün olduğunu düşündüğü uzaylıların araçlarını sürekli uçan daire ile şeklinde sembolize ediyor. Madem bu araçlar üstün zeka ürünü insanlar neden daire şeklinde araçlar yapmıyor? 😁

O zaman insanlar uzay araçlarını kendileri yaptığını anlar ve uzaylı diye bişey olmadığını kendilerinin yaptığını düşünürler foyalarıda ortaya çıkar
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DOMIX 2 yıl
Bu konularda bulunduğumuz gezegene göre evrendeki
Zaman
Mekan
Boyut
gibi faktörleri pas geçmemek gerek.
diğer yandan cinlere kadar gitmeye gerek yok
Kehf Suresi ni okuyun Zülkarneyn'nin seyahatleri var, Kuran yalnız değiliz diyor.
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StevenBayLouise 2 yıl
Bence evrende yalnız olma ihtimalimiz %-54564564567489798787.Aklımızın alamayacağı kadar genişlikteki bir şey de yalnız olmamız imkansız bence.Kuran da da yazıyor cinlerin olduğu
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arel.gr 2 yıl
beyinli timci, yazi ne diyor ?
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vurucutim2 2 yıl
Ulan beyni olan insan şöyle düşünür derki bu zamana kadar o kadar insan yaşadı öldü neden hiçbir uzaylıyla kameraya çekip kayıt almadılar internette olan videolarda photoshop uzaylılar var diyen yüksek ihtimal ruh hastası yada başka bi hastalığı var
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BekiRoRo 2 yıl vurucutim2
vurucutim2
Ulan beyni olan insan şöyle düşünür derki bu zamana kadar o kadar insan yaşadı öldü neden hiçbir uzaylıyla kameraya çekip kayıt almadılar internette olan videolarda photoshop uzaylılar var diyen yüksek ihtimal ruh hastası yada başka bi hastalığı var

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