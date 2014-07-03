Çift SIM destekli HTC One M8 lanse edildi





HTC'nin Mart ayında lanse ettiği One M8 amiral gemi akıllı telefonu dün itibariyle çift SIM destekli versiyonuna da kavuştu.





Almanya'da lanse edilen HTC One M8 Dual SIM modeli donanım açısından herhangi bir farklılık içermiyor. Sadece aynı anda iki adet SIM kart kullanmak mümkün hale getirilmiş. Ayrıca bu versiyonda tunç grisi renk seçeneği mevcut.





HTC One M8 Dual SIM modeli ilk etapta Almanya, Avusturya ve İsviçre'de gelecek ay itibariyle satışa sunulacak. Modelin tavsiye edilen perakende fiyatı ise 800 Avro gibi daha yüksek bir seviyede belirlenmiş. Hali hazırdaki One M8 modeli ise 570 Avroya alıcı bulabilmekteydi.





HTC One M8 modelinde bilindiği gibi 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 801 MSM8974AB yongaseti, 2GB RAM, 16GB/32GB artırılabilir kapasite, Android 4.4.2 işletim sistemi, Sense 6 arayüzü, 2600mAh gücünde batarya şeklinde özellikler yer almaktaydı. HTC One M8 Dual SIM modelinin başka hangi ülkelerde piyasaya çıkacağı bilinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/HTC-One-M8-Dual-SIM-officially-announced-will-be-launched-next-week-in-select-markets_id57775