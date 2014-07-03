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Çift SIM destekli HTC One M8 lanse edildi

4 yıl
3,4b
1
21
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Çift SIM destekli HTC One M8 lanse edildi

HTC'nin Mart ayında lanse ettiği One M8 amiral gemi akıllı telefonu dün itibariyle çift SIM destekli versiyonuna da kavuştu. 

Almanya'da lanse edilen HTC One M8 Dual SIM modeli donanım açısından herhangi bir farklılık içermiyor. Sadece aynı anda iki adet SIM kart kullanmak mümkün hale getirilmiş. Ayrıca bu versiyonda tunç grisi renk seçeneği mevcut. 

HTC One M8 Dual SIM modeli ilk etapta Almanya, Avusturya ve İsviçre'de gelecek ay itibariyle satışa sunulacak. Modelin tavsiye edilen perakende fiyatı ise 800 Avro gibi daha yüksek bir seviyede belirlenmiş. Hali hazırdaki One M8 modeli ise 570 Avroya alıcı bulabilmekteydi. 

HTC One M8 modelinde bilindiği gibi 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 801 MSM8974AB yongaseti, 2GB RAM, 16GB/32GB artırılabilir kapasite, Android 4.4.2 işletim sistemi, Sense 6 arayüzü, 2600mAh gücünde batarya şeklinde özellikler yer almaktaydı. HTC One M8 Dual SIM modelinin başka hangi ülkelerde piyasaya çıkacağı bilinmiyor. 

http://www.phonearena.com/news/HTC-One-M8-Dual-SIM-officially-announced-will-be-launched-next-week-in-select-markets_id57775 Yorum Yaz
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theaozturk 4 yıl en beğenilen
ramazan ayındayız, küfür etmeyeceğim...
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Canapari 4 yıl
facebook.com/...
Htc one m8 Destek Grubudur.
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bluebest 4 yıl
Şimdiye kadar ikinci bir sim karta hiç ihtiyaç duymadım.
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ByLeoN13 4 yıl
çin malı telefon sanılır satmaz bu ya :D
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fortunasuper 4 yıl
Birde çift hatlı iphone 6 çıksa 5-10 bin demicem sırt sırta bağlayıp kullanacam.
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inexo 4 yıl
fiziksel hadi onu boşver kapasitif tuşlusunu yapsalar daha hayırlı olur
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emrecelik85 4 yıl
Gençler hatırlayın samsung dan birisini transfer etmişti htc bu kadar diyorum daha da başka birşey demiyorum :D
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Guaire 4 yıl
HTC M8'in 2500TL'lik giriş fiyatında HTC Türkiye'nin bir kabahati olduğunu düşünmüyorum. Zira 679 eurodan girdi Avrupa'da. O vergileri düşüp bizimkileri ekleyince direk 2496TL rakamı çıkıyordu.

Şimdi 560 euroya kadar indi Avrupa'da. Bizde de 2059TL civarına inmesi lazım. Burda HTC Türkiye'nin açgözlülüğü var. Hiç vergi mergi mavalı okumasınlar. Sahtekarlığa gerek yok.

Sony de böyle.
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Recharged 4 yıl
HTC ne yapacağını şaşırdı artık saçmalıyor sürekli.
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Tesla Nikola 4 yıl
yakinda 3 sim kartlisi cikar fiyatta 3 e katlanir
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nepasvior 4 yıl
apple ve samsung amiral gemilerinde niye çift sim kart yok anlamış değilim sanki herkes tek hat kullanmak zorunda, belki adam birini karısı diğerini metresi için kullanacak, parayla zenginlikle üst modelle çift sim kartın ne alakası var
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orhanyıldız 4 yıl
Fiyata bak hey yavrum. Ülkemize gelmesin zaten gelirse 5 milyarı bulur
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DH Misafiri 4 yıl
O fiyata zaten avrupa da kimse bu telefona el sürmez, Türkiye de 15-20 satış rakamına ulaşıp ağlarlar. Gidip şampiyonlar ligine de sponsor olup zarar açıklar.
Ne diyeyim ki devam etsinler bu kafayla.
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