Çift SIM destekli iPhone bekleyenlere kötü haber

En son iOS 12 beta sürümünde tespit edilen ipuçları sayesinde, Apple'ın iPhone'lara çift SIM özelliği getirebileceği ortaya çıkmıştı. Ancak bunun tüm iPhone modellerinde yer alacak bir özellik mi yoksa belirli modellerle ve belirli pazarlarla sınırlı olup olmayacağı belirtilmemişti.

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Çift SIM özellikli bir iPhone almayı umuyorsanız bunun mümkün olmayacağını öğrenmek sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Economic Daily News kaynaklı yeni bir haber çift SIM'li modelin Çin'e özel olacağını ortaya koydu. Ayrıca bu özelliğin sadece Apple'ın bu yıl piyasaya süreceği üç telefondan biri olması beklenen 6.1 inç LCD modeli için geçerli olacağı belirtiliyor.

Ming-Chi Kuo'nun iddiaları farklıydı

Öte yandan bu haber daha önce çift SIM özelliğinin 6.5 inçlik iPhone modeline geleceğini öne süren deneyimli analist Ming-Chi Kuo'nun iddiaları ile ters düşüyor. En son rapor 6.1 inçlik modelin dünyanın geri kalanı için tek SIM seçeneği ile geleceğini, çift SIM'li modelin ise sadece Çin pazarına özel olacağını iddia ediyor.

https://9to5mac.com/2018/08/03/dual-sim-iphone-9-2018/