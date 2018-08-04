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Çift SIM destekli iPhone bekleyenlere kötü haber

Apple'ın bu yıl çift SIM özellikli iPhone çıkarabileceği yönünde ciddi ipuçları var. Ancak yayınlanan yeni bir rapor çift SIM'li modelin sadece Çin pazarına özel olacağını gösteriyor.
9 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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En son iOS 12 beta sürümünde tespit edilen ipuçları sayesinde, Apple'ın iPhone'lara çift SIM özelliği getirebileceği ortaya çıkmıştı. Ancak bunun tüm iPhone modellerinde yer alacak bir özellik mi yoksa belirli modellerle ve belirli pazarlarla sınırlı olup olmayacağı belirtilmemişti.
Ayrıca Bkz. "Motorola resmen açıkladı: Moto Z3 Force modelini beklemeyin"
Çift SIM özellikli bir iPhone almayı umuyorsanız bunun mümkün olmayacağını öğrenmek sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Economic Daily News kaynaklı yeni bir haber çift SIM'li modelin Çin'e özel olacağını ortaya koydu. Ayrıca bu özelliğin sadece Apple'ın bu yıl piyasaya süreceği üç telefondan biri olması beklenen 6.1 inç LCD modeli için geçerli olacağı belirtiliyor.

Ming-Chi Kuo'nun iddiaları farklıydı

Öte yandan bu haber daha önce çift SIM özelliğinin 6.5 inçlik iPhone modeline geleceğini öne süren deneyimli analist Ming-Chi Kuo'nun iddiaları ile ters düşüyor. En son rapor 6.1 inçlik modelin dünyanın geri kalanı için tek SIM seçeneği ile geleceğini, çift SIM'li modelin ise sadece Çin pazarına özel olacağını iddia ediyor.

https://9to5mac.com/2018/08/03/dual-sim-iphone-9-2018/ Yorum Yaz
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getta 9 ay
Kim bekliyormuş!
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AirSupport 9 ay
Apple kullanıcısı daha büyük batarya ve çentiksiz ekran bekliyor. Ha birde 7000₺ olmamasını
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arel.gr 9 ay
avunun !
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Mustafa-1453 9 ay
Hiç öyle bir beklentim yok
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aycibin 9 ay
eSIM gelmedikce olmaz oyle sey.admalar yer kazanmak iicn fm radyo,kulaklik girisi,kablosuz sarj,sd kart,buyuk pil bile koymuyor.simkart yuvasi mi ekleyecek birakin bu isleri
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WB 9 ay
Tam cin isi
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imhotep_of_grudge 9 ay
dandiphone ve dual sim hayal...
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CXath1 9 ay
Çok kötü olmuş. Yıllardır bekliyordum.
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SEHZADE63 9 ay
Başkaa kötü haberler de bekliyorumm cift hat ve apple hayatta inanilmasi zor bi teknolojiydi hiçde üzülmedim bu aralar katlanabilir bataryalar gündem de 3-4 kamerali apple haberleri de vardi oda yalandi..apple yine şaşirticak 4 gb ram ile piyasaya girecek:)))
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TIME 9 ay
Benim bildigim apple bunu bi kac sene sonra ekler, ilk kendi bulmus gibi de tanitir.
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akıllı telefon, çin ve
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