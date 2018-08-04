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Motorola resmen açıkladı: Moto Z3 Force modelini beklemeyin

Motorola'nın yaptığı son açıklama Moto Z3 Force'un gelmesini bekleyenleri üzecek cinsten. Kısa süre önce Moto Z3'ü duyuran şirket 2018'de bir başka Moto Z serisi telefon çıkarmayacağını açıkladı.
9 ay
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2
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Motorola kısa bir süre önce isteğe bağlı 5G desteği sunabilen Moto Z3'ü duyurdu. Şirketin en yeni telefonu sadece Verizon aracılığı ile satın alınabilecek. 2018 Moto Z serisi kapsamında şu ana kadar Moto Z3 Play ve Moto Z3 modelleri çıkmış durumda. Geçen sene Moto Z2 Force'un piyasaya sürülmüş olması Moto Z3 Force'a yönelik beklentilerin oluşmasına neden oldu.
Ayrıca Bkz. "Motorola isteğe bağlı 5G desteği sunabilen Moto Z3'ü resmen tanıttı"
Bunun gerçekleşmesini umuyorsanız, Motorola'nın Moto Z3 Force için herhangi bir planının olmadığını öğrenmek sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Hatta şirketin 2018'in geri kalanı için Moto Z serisi akıllı telefon çıkarma gibi bir düşüncesi bile yok. Bu durum Motorola'nın kendisi tarafından Twitter aracılığı ile onaylandı. Şirket, Moto Z3 Force'u soran bir kullanıcıya yanıt olarak bu sene artık Moto Z serisi kapsamında akıllı telefon çıkarmayacağını söyledi.

Moto Z3, Snapdragon 835 ile geldi

Bu aslında biraz garip çünkü düşündüğünüzde Motorola, 2018 için üst düzey bir amiral gemisi akıllı telefon çıkarmaktan vazgeçmiş gibi görünüyor. Moto Z3'ün Qualcomm Snapdragon 835 yonga setine sahip olması büyük bir eksiklik değil ancak Snapdragon 845 ile piyasaya sürülen diğer markaların amiral gemileri arasında biraz sönük kaldığı da bir gerçek.

https://twitter.com/MotorolaUS/status/1025121824550662149 Yorum Yaz
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intel7mix 9 ay en beğenilen
Kim bekliyordu ki yanıtlayım kimse beklemiyordu.
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anduril25 9 ay
Yav haber metnini uzatmak için aynı şeyi çevirin yazın da yazın, yazın da yazın. Kaç kere denk geldi neyse ya dedim ama gına geliyor artık. İnsanları sitede 15 saniye daha fazla tutmak için yapılan bu çaba şaklabanlığa benziyor.
Moto Z serisinde hep 3 telefon vardı. Z, Z Force ve Z Play. Haberde bahsetmişsin zaten Play ve Z3 çıkmış ama "Hatta şirketin 2018'in geri kalanı için Moto Z serisi akıllı telefon çıkarma gibi bir düşüncesi bile yok." yazınca vay anasını dedirtiyorsun değil mi?
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intel7mix 9 ay en beğenilen
Kim bekliyordu ki yanıtlayım kimse beklemiyordu.
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