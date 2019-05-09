Google, TimeLapse çekim modunu tüm Pixel telefonlara getirecek

TimeLapse, yani zaman atlamalı çekim tekniğinin genel mantığı, videoda zamanın hızlı bir şekilde aktığını göstermektir. Sabır isteyen ve birçok film, dizi veya belgesellerde şahit olduğumuz bu çekim tekniği, TimeLapse modu adı altında günümüzdeki akıllı telefonlarda da mevcut. Bu modellerden biri de Google'ın Pixel akıllı telefonları.

Kamera güncellemesi ile gelecek

https://9to5google.com/2019/05/08/google-pixel-timelapse-camera-mode/

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Üçüncü taraf uygulamalarla da uygulanabilentekniği, Google'ın geçtiğimiz gün tanıttığı yeni akıllı telefonları olanmevcut. Şirket yaptığı açıklama ile TimeLapse çekim modunun bu modellerle sınırlı kalmayacağını ve tüm Pixel modellerinin yakın bir zamanda zaman atlamalı çekim özelliğine kavuşacağını müjdeledi.Bu özellik kullanıcıların saniyede birkaç karede genişletilmiş çekimler yapmalarına ve bu çekimleriolarak hızlandırmalarına olanak sağlıyor. TimeLapse modununne zaman geleceğine dair bir tarih verilmedi. Ancak önümüzdeki günlerde sunulacak olan birile Pixel kullanıcılarının zaman atlamalı çekim moduna kavuşacağını söyleyebiliriz.