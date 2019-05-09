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Google, TimeLapse çekim modunu tüm Pixel telefonlara getirecek

Teknoloji devi Google, Türkçe'de zaman atlamalı çekim olarak bilinen TimeLapse modunu tüm Pixel akıllı telefon modellerine getireceğini açıkladı. İşte konunun detayları.
1 hf.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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TimeLapse, yani zaman atlamalı çekim tekniğinin genel mantığı, videoda zamanın hızlı bir şekilde aktığını göstermektir. Sabır isteyen ve birçok film, dizi veya belgesellerde şahit olduğumuz bu çekim tekniği, TimeLapse modu adı altında günümüzdeki akıllı telefonlarda da mevcut. Bu modellerden biri de Google'ın Pixel akıllı telefonları.

Kamera güncellemesi ile gelecek

Üçüncü taraf uygulamalarla da uygulanabilen TimeLapse tekniği, Google'ın geçtiğimiz gün tanıttığı yeni akıllı telefonları olan Pixel 3a ve 3a XL modellerinde mevcut. Şirket yaptığı açıklama ile TimeLapse çekim modunun bu modellerle sınırlı kalmayacağını ve tüm Pixel modellerinin yakın bir zamanda zaman atlamalı çekim özelliğine kavuşacağını müjdeledi.

Bu özellik kullanıcıların saniyede birkaç karede genişletilmiş çekimler yapmalarına ve bu çekimleri 5x, 10x, 30x veya 120x olarak hızlandırmalarına olanak sağlıyor. TimeLapse modunun diğer Pixel cihazlara ne zaman geleceğine dair bir tarih verilmedi. Ancak önümüzdeki günlerde sunulacak olan bir kamera güncellemesi ile Pixel kullanıcılarının zaman atlamalı çekim moduna kavuşacağını söyleyebiliriz.

https://9to5google.com/2019/05/08/google-pixel-timelapse-camera-mode/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
smart1978 1 hf.
Buyuk hata. Dunku tarihli kaynak habere gore gelmis deniliyor. Keza bendekine de dun bakmistim Google Playstore uzerinden zaten geldi Pixel 2 XL bendeki cihaz ve Pixel XL cihazlarina da gelmistir...
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