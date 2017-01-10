HTC Ocean serisinin ilginç kullanım şekli karşınızda

HTC’nin 12 Ocak itibariyle tanıtmasını beklediğimiz Ocean kod adlı yeni akıllı telefon serisi çok ilginç bir özelliğe sahip. Şimdiye kadar pek rastlamadığımız özel bir kontrol şeması telefona entegre edilmiş.

Kenardan Kontrol

HTC Ocean serisi Sense Touch adında kenarlara baskı yapılarak kontrol edilen bir yapıya sahip. Aslında böyle bir yapı daha önce de kullanılmıştı ancak HTC çok fazla fonksiyonel hale getirerek adeta kullanıcının ekrana dokunma ihtiyacını ortadan kaldırmış.

Sızdırılan tanıtım videosunda karakterin telefonun ekranına dokunmadan sadece kenar kısımlarda bazı hareketler yaparak telefonu kontrol ettiği görülüyor. Kenarı sıkarak özel menüyü ekrana getiriyor, yukarı doğru sürükleme yaparak menüler arasında geziniyor ve kenara tıklayarak menü içerisine girebiliyor.

Aynı durum diğer kenar için de geçerli. Bu kez de kız arkadaşının sıkma ve sürükleme hareketleriyle kamera uygulamasına girdiği görülüyor. Yine kenara dokunarak arkadaşı ile özçekim yapabiliyor.

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HTC anlaşılan telefonun kenarlarını dokunmatik sensörler ile donatmış. Böylece kullanıcı sadece kenarlara baskı yaparak istediği pek çok işlemi yerine getirebilecek. Firmanın bu yapı için özel bir kısayol menüsü hazırladığı anlaşılıyor. Ayrıca muhtemelen üçüncü taraf uygulamalar da bu yapıya entegre olacaktır.

HTC U adıyla pazarda konumlanacak olan yeni seride üç model yer alıyor. U Smart modeli tahminlere göre orta seviyede mücadele edecek. U Master serinin amiral gemi modeli olacak. U Ultra ise 6 inçlik bir ekran barındıracak. Serinin USB Tip-C standardına devam edeceği ifade ediliyor.