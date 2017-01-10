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HTC Ocean serisinin ilginç kullanım şekli karşınızda

Bir süredir gündemde olan HTC’nin yeni Ocean veya U serisi akıllı telefonları ile ilgili bilgiler detaylanıyor. Seride kullanıcının ilgisini çekecek yeni bir kontrol mekanizması yer alıyor.
2 yıl
26,9b
1
58
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC Ocean serisinin ilginç kullanım şekli karşınızda

HTC’nin 12 Ocak itibariyle tanıtmasını beklediğimiz Ocean kod adlı yeni akıllı telefon serisi çok ilginç bir özelliğe sahip. Şimdiye kadar pek rastlamadığımız özel bir kontrol şeması telefona entegre edilmiş.

Kenardan Kontrol

HTC Ocean serisi Sense Touch adında kenarlara baskı yapılarak kontrol edilen bir yapıya sahip. Aslında böyle bir yapı daha önce de kullanılmıştı ancak HTC çok fazla fonksiyonel hale getirerek adeta kullanıcının ekrana dokunma ihtiyacını ortadan kaldırmış.

Sızdırılan tanıtım videosunda karakterin telefonun ekranına dokunmadan sadece kenar kısımlarda bazı hareketler yaparak telefonu kontrol ettiği görülüyor. Kenarı sıkarak özel menüyü ekrana getiriyor, yukarı doğru sürükleme yaparak menüler arasında geziniyor ve kenara tıklayarak menü içerisine girebiliyor.

Aynı durum diğer kenar için de geçerli. Bu kez de kız arkadaşının sıkma ve sürükleme hareketleriyle kamera uygulamasına girdiği görülüyor. Yine kenara dokunarak arkadaşı ile özçekim yapabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Phison’dan giriş seviyesine SSD kontrolcüler"

HTC anlaşılan telefonun kenarlarını dokunmatik sensörler ile donatmış. Böylece kullanıcı sadece kenarlara baskı yaparak istediği pek çok işlemi yerine getirebilecek. Firmanın bu yapı için özel bir kısayol menüsü hazırladığı anlaşılıyor. Ayrıca muhtemelen üçüncü taraf uygulamalar da bu yapıya entegre olacaktır.

HTC U adıyla pazarda konumlanacak olan yeni seride üç model yer alıyor. U Smart modeli tahminlere göre orta seviyede mücadele edecek. U Master serinin amiral gemi modeli olacak. U Ultra ise 6 inçlik bir ekran barındıracak. Serinin USB Tip-C standardına devam edeceği ifade ediliyor.

 

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..ScReaM 2 yıl en beğenilen
Artık kullanıcı donanımsal özelliklere doydu. Işte böyle yenilikler olmalı telefonda. Beğendim. Gayet akıllıca bir yenilik. Eğerki 3.parti uygulamalarda kısıtlanmadan bu özellikten faydalanacaksa çok iyi olacak. hTC bu sefer sağlam geliyor...
Artık kullanıcı donanımsal özelliklere doydu. Işte böyle yenilikler olmalı telefonda. Beğendim. Gayet akıllıca bir yenilik. Eğerki 3.parti uygulamalarda kısıtl...
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1 Yanıt Yanıtla +42
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SixSixSix 2 yıl
Sızıntılar;
- 2K çözünürlüklü 6" ekran
- Qualcomm Snapdragon 835 CPU
- 4 GB RAM
- 64 GB dahili hafıza
- Çift ana kameralar: 24 MP ve 13 MP
- Ön kamera 16 MP
- 4000 mAh batarya
Sızıntılar;- 2K çözünürlüklü 6" ekran- Qualcomm Snapdragon 835 CPU- 4 GB RAM- 64 GB dahili hafıza- Çift ana kameralar: 24 MP ve 13 MP
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3 Yanıt Yanıtla +14
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canmania 2 yıl
Helal olsun yıllar sonra HTC sektöre yeni bi akım getiriyor muhtemelen Apple 3 yıl sonra bunu 8S ile tanıtır herkes wooooow telefonlarda büyük devrim diye sayısız haber yapılır
Helal olsun yıllar sonra HTC sektöre yeni bi akım getiriyor muhtemelen Apple 3 yıl sonra bunu 8S ile tanıtır herkes wooooow telefonlarda büyük devrim diye sayıs...
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Yanıtla +9
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DH Misafiri 2 yıl
swipe pad uygulaması indirin
ekranın köselerinden herhangi birine kısayol koyuluyor 40 tane kadar kısayol ekleniyo
:)
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bulentataseven 2 yıl
Nubia Z11 kullanıyorum kenar jestleri zaten var aslında Nubia Z9 serisi ile başladı diye biliyorum kenar jestlerine.
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simtoecoten 2 yıl
Bu telefonu görünce yıllar önce abimin kullandığı sony CMD-j70 di herhalde o geldi aklıma :)) yanda tuş vardı
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RichardB 2 yıl
Neler Neler gorduk, Ne paralar harcadik donanima ama hic biri iphone gibi olmadi.
ne iphone killerlar geldi gitti burda gecer :)
HTC aldik zamaninda donanimsal olarak iphonein tam 2 kati daha iyidi ama arkadas gel gorki kullaninca iphone bunu 50 defa tokatliyor yani demem o ki tissssssss
iphona devam , bunlara cok sans verdim hepside beni aldigima bin pisman etti
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FIRAT_G_ 2 yıl
Tuşlu telefon mu yapmışlar?
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HanKaĞaN 2 yıl
HTC U Ultra demek yerine HTC 10 Plus diye isimlendirselermiş keşke. Çünkü bu telefon HTC 10'un büyütülmüş hali. İşlemciyi de SD 820'nin OC yapılmış versiyonu olan 821'e güncellemişler sadece. Ayrıca "835 neden koymamışlar" diyenler için söylüyorum: Bence hiç bir eksiklik hissetmezsiniz, emin olun. 5.7" ekran bence fazla büyük.
Panel konusuna gelirsek: HTC'ye ben bu konuda ağız dolusu küfür yazmak istiyorum ama terbiyem el vermiyor. Amoled'lerin, Retina'ların, IPS'lerin cirit attığı bir dönemde 2010 öncesinde, orta segment Samsung telefonlarda kullanılan paneli neden bu devirde, amiral gemisi özelliğine sahip telefonlarında kullanmakta ısrar ediyorsun kardeşim yav? Super LCD nedir abi? Kaçıncı nesil olursa olsun; Dandik abi dandik! Keskinlik, netlik yok, ışık az. HTC 10'u sırf bu yüzden almadım ben...
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SixSixSix 2 yıl HanKaĞaN
HanKaĞaN
HTC U Ultra demek yerine HTC 10 Plus diye isimlendirselermiş keşke. Çünkü bu telefon HTC 10'un büyütülmüş hali. İşlemciyi de SD 820'nin OC yapılmış versiyonu olan 821'e güncellemişler sadece. Ayrıca "835 neden koymamışlar" diyenler için söylüyorum: Bence hiç bir eksiklik hissetmezsiniz, emin olun. 5.7" ekran bence fazla büyük.
Panel konusuna gelirsek: HTC'ye ben bu konuda ağız dolusu küfür yazmak istiyorum ama terbiyem el vermiyor. Amoled'lerin, Retina'ların, IPS'lerin cirit attığı bir dönemde 2010 öncesinde, orta segment Samsung telefonlarda kullanılan paneli neden bu devirde, amiral gemisi özelliğine sahip telefonlarında kullanmakta ısrar ediyorsun kardeşim yav? Super LCD nedir abi? Kaçıncı nesil olursa olsun; Dandik abi dandik! Keskinlik, netlik yok, ışık az. HTC 10'u sırf bu yüzden almadım ben...

HTC 10 kullanıyorum. Panelim Tianma. Buna rağmen memnunum. Sharp ekranlı HTC 10'ların ekranları daha parlakmış. Piyasadaki HTC 10'ların büyük bölümü Tianma panelli.
2K ekranda keskinlik sorunu yok.
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SixSixSix 2 yıl
HTC U Play (HTC Alphine);
- FHD çözünürlüklü 5.2 inç ekran
- Dual SIM
- Android OS, v6.0
- Mediatek Helio P10
- 32 GB ve 64 GB dahili hafıza
- microSD kart desteği
- 3 GB ve 4 GB RAM
- 16 MP ana kamera (f/2.0)
- 16 MP ön kamera (f/2.0)
- USB Type-C
- Hızlı şarj desteği
- 2500 mAh batarya
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Guest-41635B9FE 2 yıl SixSixSix
U Ultra s835 , U ise P20'yle gelmeliydi.
Şimdi kalkar U Ultra'yı 3500'e satar.
Hiçbir cazibesi kalmadı.
S8 alır götürür.
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SixSixSix 2 yıl
HTC U Ultra (HTC Ocean Note);
- 2K çözünürlüklü 5.7 inç ekran (Super LCD5)
- 160x1040 çözünürlüklü 2.05 inç ikinci ekran
- Sapphire crystal glass (128 GB), Corning Gorilla Glass 5 (64 GB)
- Dual SIM
- Android OS, v7.0
- Qualcomm Snapdragon 821
- 64 GB ve 128 GB dahili hafıza
- microSD kart desteği
- 4 GB RAM
- 12 MP ana kamera (f/1.8)
- 16 MP ön kamera
- 3.5mm jack girişi yok
- USB Type-C
- Hızlı şarj desteği
- 3000 mAh batarya
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montaj34 2 yıl
Snapdragon 821 ile geldi, ben beğenmedim
phonandroid.com/...
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They Killed Kenny 2 yıl
Ne kılıfcı adamlarmışsınız arkadaş herkes kılıf kılıf demiş. Elimdeko telefonu 1 yıl kılıfla kullandım en sonunda ehhh be yetti deyip attım. O gün bugündür kılıfsız kullanıyorum ve hayatımın en rahat telefon kullanımı deneyimini yaşıyorum. Telefonunuza dikkat edin. Ben sakarım diyorsanız sağlam telefon alın bu kadar basit. Gidip camı ortadan ikiye ayrılan telefonlara binlerce lira veriyorsunuz sonra kılıf kılıf diye dolanıyorsunuz.
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