Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çift kameralı Samsung Galaxy J7 Plus'ın özellikleri ortaya çıktı

Teknoloji devi Samsung, Galazy Note 8'den sonra bir başka çift kameralı modeli olan J7 Plus'u tanıtmaya hazırlanıyor. Cihazın tüm teknik özellikleri haberimizde.
1 yıl
13,6b
1
14
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Çift kameralı Samsung Galaxy J7 Plus'ın özellikleri ortaya çıktı
Geçtiğimiz günlerde göz kamaştıran amiral gemisi Samsung Galaxy Note 8'i tanıtan Samsung'un yeni orta segment cihazı Samsung Galaxy J7 Plus'ın detayları ortaya çıktı. Tamamen metal bir gövdeye sahip olacak cihazın, tıpkı Note 8'de olduğu gibi çift kamerası olacak.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Mix 2 yeni sızıntıyla karşımızda"
Sızan bilgilere göre Samsung Galaxy J7+ teknik özellikleri şu şekilde:
  • 5.5 inç FHD Super AMOLED ekran
  • 8 çekirdekli 2.4 GHz işlemci
  • 32 GB dahili depolama (microSD ile 256 GB'a kadar genişletilebilir)
  • 13 MP f/1.7 + 5 MP f/1.9 çözünürlüklerinde çift arka kamera
  • 16 MP f/1.9 ön kamera
  • 3000 mAh pil
  • 4 GB RAM
  • Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi
  • Metal gövde
Çift kameralı Samsung Galaxy J7 Plus'ın özellikleri ortaya çıktı
Altın, siyah ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak Samsung Galaxy J7+ modelinde çift SIM kart desteği ve parmak izi tarayıcısı da yer alacak. Resmi tanıtım tarihi henüz belli olmayan cihazın ne zaman piyasaya sürüleceği ise henüz netlik kazanmış değil.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Red_devil33 1 yıl en beğenilen
Ilk çıkan j7 de bile 3300 mah batarya varken bunda neden 3000 mah

Birde kamerada ois varmı 2 kamera koydum süper kamerası var demekle olmuyor .
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
FRAPS_TR 1 yıl
Geri tuşu neden sağda , sırf bu yüzden samsung almam. Yada nokta simge koysunlar kullanıcı noktaya tanımlama yapsın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Anadolu 1 yıl
çift kamera koyacağına ois koy. ancak göz boyuyorsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SeagateWD 1 yıl
Samsung Galaxy JKurban Bayramı Edition
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 1 yıl
Haftada bir telefon çıkarıyorlar. Etrafı model çöplüğü yaptı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mianfei 1 yıl
note 8 efsane gerisi faso fuso.
parası olana hayat güzel
o şarj bitmez. arabasında iş çantasında bişeyinde şu ince 10klık hızlı şarj power banklerinden olur bam diye şarj eder ne olmuş yani. ben telefonun yapabildiklerine bakarım. s pen varken geriye kalan telefonların özellikleri çöp. bi s pen kullanında telefon neymiş görün. s pen yokken ha 500 tllik android kullanmışsın ha 4500
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Telefon güzel görünüyor,güzel olansa orta seviyeye çift kamera geliyor olması!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEHZADE63 1 yıl
A seris daha agir daha tasarimli duruyoken j serisine calişman resmen hayal kirikliği yazik olmuş emeğe:)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fawkes81 1 yıl
Herkes unutulur gider demiş ancak hiç de utulup gitmiyor. Önceki telefonum ilk çıkan J7 idi ve yoğun kullanımda dahi beni yarı yolda bırakmamıştı. Android'e karşı çok fazla ön yargı var. Şimdi telefonu bir yakınım kullanıyor ve o da gayet memnun. Eminim J7 pro da fiyatına göre gayet iyi bir cihaz olacaktır.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 1 yıl
A serisinin yeni cihazları daha donanımlı olacak demek oluyor bu. Gerçi bu cihaz belli başlı pazarlarda satışa sunulur.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FreeRun 1 yıl
J A C ne bunlar ya, unutulup gidecek, en iyisi yine android one programına dahil olan cihazları almak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13560 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
akıllı telefon, teknik özellikler ve
6 etiket daha cep telefonu samsung galaxy j7 plus samsung galaxy j7+ Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl 187,000 uygulama iOS 11 ile devre dışı kalıyor 1 yıl Xbox One üretimi durdu 1 yıl Stephen King uyarlaması It ile ilgili ilk yorumlar paylaşıldı 1 yıl AMD toplam 25,000 Radeon RX Vega ekran kartı sattı 1 yıl Alcatel Pop 4 (6) incelemesi "6 inç bu kadar küçük olmamıştı" 1 yıl Drone'lar Avustralya kıyılarında köpek balıklarını takip edecek 1 yıl Core i7-8700K ve Core i5-8400K’nın benchmark sonuçları sızdı 1 yıl Half-Life yazarı senaryoyu paylaştı: İşte Half-Life 3'ün Türkçe Hikayesi 1 yıl Apple yüksekokullarda uygulama geliştirme dersi verecek 1 yıl Dünyanın en yüksek üçüncü barajı Yusufeli Barajı’nda sona yaklaşıldı 1 yıl Huawei dört yeni MediaPad tableti tanıttı 1 yıl AsteroidOS: Akıllı saat pazarının yeni oyuncusu 1 yıl Türkiye’nin Oscar adayı Ayla filmi oldu 1 yıl Nvidia’nın mobil GT 1040 GPU’su geliyor 1 yıl 2018 Porsche Cayenne görselleri resmi tanıtım öncesi sızdırıldı 1 yıl Yerel Rehberler, Google Haritalar'a artık video da yükleyebilecek 1 yıl Samsung'un en sağlam telefonu: Galaxy S8 Active elimizde 1 yıl Thermaltake ilk RGB aydınlatmalı radyatörünü sunar 1 yıl Blade Runner 2049'tan yeni fragman ve posterler yayınlandı 1 yıl Facebook ve Instagram Çöktü 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Çift kameralı Samsung Galaxy J7 Plus'ın özellikleri ortaya çıktı Sonraki Razer, Xbox One ve PC için yeni kontrolcüsünü duyurdu 1 yıl Xiaomi Mi Mix 2 yeni sızıntıyla karşımızda 1 yıl Dış iskeletler beyin felcine çözüm olabilir 1 yıl Güneş enerjisinden yakıt üretebilen bakteri geliştirildi 1 yıl Black Mirror'ın 4. sezonundan ilk fragman yayınlandı 1 yıl Google kullanıcılara depresyon testi sunuyor 1 yıl Kötü haber: HTC ya satılacak ya bölünecek 1 yıl Yıkım oyunu Colossatron: Massive World Threat bu hafta ücretsiz 1 yıl Chrome'a web sitelerinin sesini kalıcı olarak kapatabileceğiniz özellik geliyor 1 yıl ViewSonic VX2475S 4K monitör incelemesi "4K Fiyat/Performans monitörü" 1 yıl Türk Telekom'dan Türklere özgü klavye: Tambu 1 yıl Apple CEO'su Tim Cook'un cebindeki telefon iPhone 8 mi? 1 yıl Türk Telekom'da hisse satışı iddiası: Kamu kurumu alıcı olabilir 1 yıl Huawei'den Samsung'a gönderme: Çift kamera ailesine hoşgeldiniz! 1 yıl AMD Radeon RX Vega stok sıkıntısı Ekim ayına kadar sürecek 1 yıl Galaxy Note 8'in pilinin küçük olmasının sebebi belli oldu 1 yıl Apple'dan İran'a yaptırım: Popüler uygulamalar App Store'dan kaldırıldı 1 yıl Samsung'un veliahtına 5 yıl hapis cezası 1 yıl Samsung'dan Galaxy Note 8'e özel alkantara kılıf 1 yıl Türkiye'nin terörle mücadelesini anlatan oyun: Soldier of the Universe Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim