Çift kameralı Samsung Galaxy J7 Plus'ın özellikleri ortaya çıktı

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Geçtiğimiz günlerde göz kamaştıran amiral gemisi Samsung Galaxy Note 8'i tanıtan Samsung'un yeni orta segment cihazı Samsung Galaxy J7 Plus'ın detayları ortaya çıktı. Tamamen metal bir gövdeye sahip olacak cihazın, tıpkı Note 8'de olduğu gibi çift kamerası olacak.Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Mix 2 yeni sızıntıyla karşımızda"
Sızan bilgilere göre Samsung Galaxy J7+ teknik özellikleri şu şekilde:
- 5.5 inç FHD Super AMOLED ekran
- 8 çekirdekli 2.4 GHz işlemci
- 32 GB dahili depolama (microSD ile 256 GB'a kadar genişletilebilir)
- 13 MP f/1.7 + 5 MP f/1.9 çözünürlüklerinde çift arka kamera
- 16 MP f/1.9 ön kamera
- 3000 mAh pil
- 4 GB RAM
- Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi
- Metal gövde
Altın, siyah ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak Samsung Galaxy J7+ modelinde çift SIM kart desteği ve parmak izi tarayıcısı da yer alacak. Resmi tanıtım tarihi henüz belli olmayan cihazın ne zaman piyasaya sürüleceği ise henüz netlik kazanmış değil.
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Birde kamerada ois varmı 2 kamera koydum süper kamerası var demekle olmuyor .