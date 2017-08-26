Çift kameralı Samsung Galaxy J7 Plus'ın özellikleri ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde göz kamaştıran amiral gemisi Samsung Galaxy Note 8'i tanıtan Samsung'un yeni orta segment cihazı Samsung Galaxy J7 Plus'ın detayları ortaya çıktı. Tamamen metal bir gövdeye sahip olacak cihazın, tıpkı Note 8'de olduğu gibi çift kamerası olacak.

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Sızan bilgilere göre Samsung Galaxy J7+ teknik özellikleri şu şekilde:

5.5 inç FHD Super AMOLED ekran

8 çekirdekli 2.4 GHz işlemci

32 GB dahili depolama (microSD ile 256 GB'a kadar genişletilebilir)

13 MP f/1.7 + 5 MP f/1.9 çözünürlüklerinde çift arka kamera

16 MP f/1.9 ön kamera

3000 mAh pil

4 GB RAM

Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi

Metal gövde

Altın, siyah ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak Samsung Galaxy J7+ modelinde çift SIM kart desteği ve parmak izi tarayıcısı da yer alacak. Resmi tanıtım tarihi henüz belli olmayan cihazın ne zaman piyasaya sürüleceği ise henüz netlik kazanmış değil.