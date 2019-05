Çift ön kameralı Oppo F3 Plus'ın teknik özellikleri sızdı

Oppo'nun gelecek hafta F3 ve F3 Plus olmak üzere iki yeni akıllı telefon duyurması bekleniyor. Cihazlar 23 Mart tarihinde Çin'de düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacak ve muhtemelen birkaç gün sonra da satışa sunulacak.

Henüz fiyatlarla ilgili herhangi bir bilgi olmamasına karşın sızdırılan özelliklere baktığımızda akıllı telefonların orta sınıf modeller olacağını görüyoruz. Bunun yanında, tanıtılacak cihazlardan biri olan Oppo F3 Plus, sahip olduğu eşsiz bir özellikle aynı fiyat aralığındaki diğer telefonlardan bir adım öne çıkıyor.

F3 Plus, beklenildiği gibi arka kısmında değil de ön tarafında yer alan çift kamera dizilimiyle gelecek. Her iki akıllı telefon da siyah veya altın renk seçeneğiyle satın alınabilecekler ancak yakın zamanda Çin dışında satışa sunulmaları pek mümkün görünmüyor. Oppo F3 Plus, sıradışı bir akıllı telefon olmasına rağmen, ön tarafta çift kamera kurulumuna yer veren ilk akıllı telefon değil. Vivo V5 Plus modeli de aynı işlevi sunuyor ancak sadece Çin'deki müşterilere.

Oppo F3 Plus'ın çift lensli ön kamerası 16MP'lik bir kamera ile birlikte ikinci bir 8MP'lik kameradan oluşuyor. Akıllı telefonun LED flaşlı arka kamerasının ise 16 megapiksel kalitesinde olduğunu belirtelim. Oppo F3 Plus'ın bir diğer önemli pazarlama noktası, Corning Gorilla Glass 5 kaplamasıyla koruma altına alınmış Full HD (1080p) çözünürlüklü devasa 6 inç ekranı olabilir.

F3 Plus'ın özelliklerini listeleyen sızdırılmış belge, akıllı telefonun 4GB RAM ve 64 GB depolama alanı (microSD kartı ile 256 GB'a kadar genişletilebilen) ile birlikte 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 653 işlemciye sahip olacağını doğruluyor. Oppo F3 Plus, büyük bir 4,000mAh pil ile güçlendirilecek ve Android 6.0 Marshmallow işletim sistemine dayalı ColorOS 3.0'la çalışacak.

