Çift sim kart destekli LG Optimus Link'e beyaz renk seçeneği eklendi

Güney Kore merkezli akıllı cep telefonu üreticisi LG Mobile, çift sim kart desteği ile Android 2.3 (Gingerbread) işletim sistemini bir araya getiren modeli Optimus Link'e siyah rengin ardından beyaz seçeneğini ekledi.

Beyazlara bürünerek dikkat çeken Optimus Link, hatırlatmak gerekirse 800 MHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM7227T işlemci, 150 MB dahili flash bellek, 32 GB'a kadar microSD kart desteği (Kutu içeriğinde 2 GB'lık kart mevcut), dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi desteği, 3G, 3.2-inç boyutunda ve 320 x 480 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran, otomatik odaklama özellikli 3 megapiksel kamera, Wi-Fi 802.11 b/g bağlantısı, DLNA, Bluetooth 3.0, A-GPS, 3.5 mm kulaklık girişi, FM radyo ve 1500 mAh batarya gibi teknik özelliklere ev sahipliği yapıyor.