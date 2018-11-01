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Çifte standart iddiasıyla Google yarın protesto edilecek

Google’ın kurallara uymayan bazı yöneticilerin görevine son verirken gerekmediği halde yüklü tazminat ödediği haberleri çalışanlar arasında huzursuzluğa neden oldu. Yarın protesto var.
6 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknoloji devlerinde zaman zaman cinsel taciz, çifte standart veya uygun görülmeyen ilişki olaylarında rastlanıyor. Yönetimlerin bu olaylara müdahale tarzı ise protestolara konu oluyor. Yarın Google bu nedenle protesto edilecek.

Çifte standart

Google çalışanları uygun görülmeyen ilişkileri ortaya çıkan üst düzey yöneticilerin korunduğunu ve kadınlara çifte standart uygulandığını iddia ederek Kadınlar Yürüyüşü protestosu düzenlemeye karar verdi.

Ayrıca Bkz. "Apple A12X yonga seti, benchmark skorlarını alt üst ediyor"

Şirket içerisinde zaten bir süredir huzursuzluk söz konusuydu. Özellikle Android’in babası olarak görülen Andy Rubin’in bir kadın çalışanla kurallara uygun olmayan şekilde gönül ilişkisi kurmasının açığa çıkması sonucunda Google’dan ayrılması ve ayrılırken de 90 milyon dolar civarında bir tazminat alması bardağı taşıran son damla oldu. New York Times başka yöneticilerin de bu şekilde korunduğunu ve tazminat verilerek Google’den ayrıldıklarını yazınca protesto kararı geldi.

Net olarak hangi isimlerin tazminat aldıkları bilinmiyor ancak şirket bünyesinde bugüne kadar 48 kişinin cinsel taciz suçlaması nedeniyle işine tazminatsız olarak son verildiği ve bunlardan birisinin X laboratuvarı yöneticisi Rich DeVaul olduğu ifade ediliyor.

Google patronu Sundar Pichai ise çalışanların eleştirilerini sonuna kadar desteklediğini ve otoriter pozisyonlar hakkında aldıkları bazı zor kararların farkında olduklarını, bu katkılarla bundan sonra farklı tedbirler alacaklarını dile getirdi.

 

https://wccftech.com/womens-walk-google-mishandling-sexual-misconduct/ Yorum Yaz
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maxmania 6 ay
sjw teranesi başka bir şey değil. andy rubin için tasvip edilmeyen ilişki demişler, cinsel taciz değil. elma ile armut bile değil patlıcanı karşılaştırmışlar.
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baltalı-katil 6 ay
bu trollerin işi
gücü yok hep Google emmiye iftira atıp duruyor...
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Y-ZiyA 6 ay
Üzerine bir de 90 milyon dolar verdiklerine göre bayağı takdir ediyor olmalılar
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tugares 6 ay
Herkese bi 100$ verir, dağılın ulen der, olur biter yahu :D
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esmerbuyucu 6 ay
Yapan kadar destekleyenlerde aynı derecede suçludur. Şirkete leke gelmesin diye gizlemeye çalışmışlar birde olacak iş değil. Değer kazanmak her şirkette farklı etki yaratıyor demek...
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