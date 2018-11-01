Çifte standart iddiasıyla Google yarın protesto edilecek

Teknoloji devlerinde zaman zaman cinsel taciz, çifte standart veya uygun görülmeyen ilişki olaylarında rastlanıyor. Yönetimlerin bu olaylara müdahale tarzı ise protestolara konu oluyor. Yarın Google bu nedenle protesto edilecek.

Çifte standart

Google çalışanları uygun görülmeyen ilişkileri ortaya çıkan üst düzey yöneticilerin korunduğunu ve kadınlara çifte standart uygulandığını iddia ederek Kadınlar Yürüyüşü protestosu düzenlemeye karar verdi.

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Şirket içerisinde zaten bir süredir huzursuzluk söz konusuydu. Özellikle Android’in babası olarak görülen Andy Rubin’in bir kadın çalışanla kurallara uygun olmayan şekilde gönül ilişkisi kurmasının açığa çıkması sonucunda Google’dan ayrılması ve ayrılırken de 90 milyon dolar civarında bir tazminat alması bardağı taşıran son damla oldu. New York Times başka yöneticilerin de bu şekilde korunduğunu ve tazminat verilerek Google’den ayrıldıklarını yazınca protesto kararı geldi.

Net olarak hangi isimlerin tazminat aldıkları bilinmiyor ancak şirket bünyesinde bugüne kadar 48 kişinin cinsel taciz suçlaması nedeniyle işine tazminatsız olarak son verildiği ve bunlardan birisinin X laboratuvarı yöneticisi Rich DeVaul olduğu ifade ediliyor.

Google patronu Sundar Pichai ise çalışanların eleştirilerini sonuna kadar desteklediğini ve otoriter pozisyonlar hakkında aldıkları bazı zor kararların farkında olduklarını, bu katkılarla bundan sonra farklı tedbirler alacaklarını dile getirdi.