Çiftlik Bank mağdurları, şirketin tesisini basarak hayvanlara el koymak istedi

Yüzbinlerce üyesini dolandırdığı iddiasıyla uzun süredir gündemden düşmeyen Çiflik Bank'ın Bursa İnegöl'de yer alan tesisi, mağdur üyeler tarafından basıldı. Kamyonlarla gelen mağdurlar, alacaklarına karşılık tesislerdeki hayvanlara el koymak istedi. Çıkan olayların ardından bölgeye gelen Jandarma ekipleri, olayların daha da büyümesini engelledi.

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SPK raporuna göre 233.4 milyon TL kaçırılmış

Geçtiğimiz günlerde şirketin sahibi Mehmet Aydın, İstanbul Ümraniye'deki genel merkezi boşaltmış ve sırra kadem basmıştı. Şirketin genel müdürü Niyazi Karakoç ise Çiflik Bank bayilerine kendisinin de kandırıldığını ve başlarının çarelerine bakmaları gerektiğini söylemişti. Şirket hakkında oluşturulan SPK raporunda, Çiftlik Bank'ın şimdiye kadar 77 bin 843 üyeden toplam 511.7 milyon TL topladığı, 62 bin 877 kişiye 398.3 milyon TL ödeme yaptığı, paranın kalan 113.4 milyon TL'sini ise Kuzey Kıbrıs'a aktardığı belirtilmiş; bunlara ek olarak farklı ödeme yöntemleri ile Kıbrıs'a 120 milyon TL daha gönderildiği tespit edilmişti.

Ağustos 2016'da, 27 yaşındaki Mehmet Aydın tarafından kurulan Çiftlik Bank, kısa sürede yüzbinlerce üyeye ulaşmayı başarmıştı. İnsanlar, bir yatırım aracı olarak gösterilen Çiftlik Bank'a üye olarak internet üzerinden çeşitli hayvanlar satın alıyor ve adeta bir simülasyon oyunu oynar gibi para kazanmaya çalışıyorlardı. Yüzde 40'a kadar kâr vaadiyle tanıtılan sisteme, reklamların da etkisiyle yüzbinlerce kişi üye olmuştu.