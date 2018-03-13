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Çiftlik Bank mağdurları, şirketin tesisini basarak hayvanlara el koymak istedi

Dolandırıcılık iddialarıyla gündemden düşmeyen Çiftlik Bank'ın, Bursa İnegöl'deki tesisi mağdur üyeler tarafından basıldı. Alacaklarına karşılık hayvan almak isteyen üyelere Jandarma müdahale etti.
1 yıl
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Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Yüzbinlerce üyesini dolandırdığı iddiasıyla uzun süredir gündemden düşmeyen Çiflik Bank'ın Bursa İnegöl'de yer alan tesisi, mağdur üyeler tarafından basıldı. Kamyonlarla gelen mağdurlar, alacaklarına karşılık tesislerdeki hayvanlara el koymak istedi. Çıkan olayların ardından bölgeye gelen Jandarma ekipleri, olayların daha da büyümesini engelledi.
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SPK raporuna göre 233.4 milyon TL kaçırılmış

Geçtiğimiz günlerde şirketin sahibi Mehmet Aydın, İstanbul Ümraniye'deki genel merkezi boşaltmış ve sırra kadem basmıştı. Şirketin genel müdürü Niyazi Karakoç ise Çiflik Bank bayilerine kendisinin de kandırıldığını ve başlarının çarelerine bakmaları gerektiğini söylemişti. Şirket hakkında oluşturulan SPK raporunda, Çiftlik Bank'ın şimdiye kadar 77 bin 843 üyeden toplam 511.7 milyon TL topladığı, 62 bin 877 kişiye 398.3 milyon TL ödeme yaptığı, paranın kalan 113.4 milyon TL'sini ise Kuzey Kıbrıs'a aktardığı belirtilmiş; bunlara ek olarak farklı ödeme yöntemleri ile Kıbrıs'a 120 milyon TL daha gönderildiği tespit edilmişti.
Ağustos 2016'da, 27 yaşındaki Mehmet Aydın tarafından kurulan Çiftlik Bank, kısa sürede yüzbinlerce üyeye ulaşmayı başarmıştı. İnsanlar, bir yatırım aracı olarak gösterilen Çiftlik Bank'a üye olarak internet üzerinden çeşitli hayvanlar satın alıyor ve adeta bir simülasyon oyunu oynar gibi para kazanmaya çalışıyorlardı. Yüzde 40'a kadar kâr vaadiyle tanıtılan sisteme, reklamların da etkisiyle yüzbinlerce kişi üye olmuştu.

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mementopolis 1 yıl en beğenilen
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Kripto ( saadet zinciri) para dolandiriciligi cigi gibi artiyor.
NeXPara da Dolandirici olma potansiyeli yüksek.
Kripto ( saadet zinciri) para dolandiriciligi cigi gibi artiyor.NeXPara da Dolandirici olma potansiyeli yüksek....
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3 Yanıt Yanıtla +46
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General. 1 yıl
Milleti inek gibi sağmış, iyide yapmış.
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cocainbar 1 yıl
Turkiyeyi cozen mutlu bir yatirimci daha.
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kartal172 1 yıl
Bu millet Jet Fadıl ı gördü ve hâlâ uslanmadıysa yapacak pek bir şey yok. Bizde koyun oldukça sağılmaya mahkum. Bknz hükümet, bknz kanunlar...
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ilkerinanç 1 yıl
bu çiftlik bankın ne olduğunu milletin böyle salakça birşeye niye para yatırdığını hala çözebilmiş değilim.zamanında saadet zincirleri titanlar vardı eyvallahta millet ders almıştır sanıyordum ama.şu emek harcamadan kısa yoldan para kazanma hırsı acaip birşey.salaklaştırıyor insanı demekki.
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ImRoyal 1 yıl
Bu millete hala irade diyenler var. Aklınızı başınıza alın kendinizi kurtarın. Ne ilk ne de son olacak. Milletin üç beş lirasıyla birileri zengin oluyor sürekli. Olması gereken de bu. Böyle bir vurgun yapıp keyfinize bakın arkanıza bile bakmayın.
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spirituals 1 yıl
Zamanında kıçımızı yırtık. Para böyle kolay kazanılan bir şey değildir dedik , dedik de kim anladı ki ? Üzüldüm bu duruma. Yazık insanlara ama hakettiği şeyi aldılar. Bu yüzden evlere dağılıp akıllarını başlarına alsınlar.
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amanhem 1 yıl
Orda el konulacak hayvan varsa sadece bu sisteme güvenip para yatıranlardır :)
Ben bu adamın ilk gördüğüm an "tüysüz .bne, milleti dolandıracak" demiştim, dediğim gibi de çıktı.
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r1skk 1 yıl
Aziz Nesin'in meşhur bir sözü aklıma geliyor hunharca gülüyorum. Adam senin paranı alıp başka ülkede çatır çatır yiyecek hatta yatırım yapacak selam olsun bütün meeEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEElere
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alpabi 1 yıl
Ünlü dolandırıcı Sülün Osman geldi aklıma.
Galata Kulesini, Şehir Hatları Vapurunu satmıştı, Kız Kulesini satmıştı.
Kendisine sorulduğunda "Ben saf temiz insanları dolandırmıyorum ki. Benden birşeyler aldığını zanneden kişilerde aslında beni kandırdıklarını düşünerek bu alışverişe giriyorlardı" demişti. Sahte Cumhuriyet altınını fiyatını bilmediğini söyleyerek satmaya çalışır. Almak isteyen kişilere yarı fiyatını teklif eder. Alıcılardan birisi de çıkıp bu paraya olur mu demez ve hemen alırlar.
Bu kadar yüksek gelir nasıl verir demeden insanlar sisteme giriyorlar. Şimdi de çok şikayet etmemek gerekli. %40 karı yaparken sonuçta birilerini de kazıklamış oluyorsun.
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Paetzold 1 yıl
Kim bilir nerde alem yapiyodur simdi
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martin palermo 1 yıl
ülkede dolandırıcılık bitmez,dolandırılmaya uygun bir kitle hazır bekliyor devamlı.
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