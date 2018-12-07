Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çin, Ay'ın "karanlık yüzüne" uzay aracı gönderiyor: İşte detaylar

Çin, Ay'ın uzak tarafına bir uzay aracı indirmeye hazırlanıyor. Bugün TSİ 21.30'da başlayacak olan Chang'e 4 görevi, başarıyla sonuçlanması halinde tarihte bir ilk olacak.
5 ay
8,5b
1
9
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Uzay araştırmalarına yaptığı yatırımlarla sık sık gündeme gelen Çin, bugün tarihi bir göreve çıkmaya hazırlanıyor. Uzak doğu ülkesi, Ay'ın Dünya'dan görünmeyen uzak yüzüne bir keşif aracı indirmek için artık son aşamalara geldi.

Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin Chang'e 4 ismini verdiği görev, Türkiye saatiyle bugün 21.30'da başlayacak. Long March 3B roketinin üzerinde kalkışa geçecek olan Chang'e 4'ün 31 Aralık 2018'de yüzeye iniş yapması bekleniyor. Görevin başarıyla sonuçlanması durumunda Çin, Ay'ın uzak yüzüne iniş yapabilen ilk ülke olarak tarihe geçecek.

Chang'e 4 görevi, bir iniş ve bir keşif aracı olmak üzere iki uzay aracından oluşuyor. Görevin en önemli kısmı olan keşif aracı, inişin gerçekleşmesiyle beraber iniş aracından ayrılıp Ay'ı keşfetmeye başlayacak. Keşif aracının Ay'da çeşitli deneyler gerçekleştirmesi ve Dünya'ya yüksek çözünürlüklü fotoğraflar göndermesi bekleniyor.


Ay'ın uzak yüzü


Ay'ın uzak yüzüne iniş yapmak, yakın yüzüne iniş yapmaya göre çok daha zorlayıcı bir işlem. Zira burada Dünya ile doğrudan bir bağlantı kurulamıyor. Yani Yeryüzü'ndeki araştırmacıların uzay aracıyla iletişime geçmesi mümkün olmuyor. Çin Ulusal Uzay İdaresi, bu engeli aşmak için geçtiğimiz Mayıs aylarında uzaya Queqiao isimli bir uyduyu fırlatmıştı.

Haziran ayında Ay-Dünya arasındaki bir Lagrange noktasına yerleşen Queqiao, şu anda Ay'ın uzak yüzünü direkt olarak görebildiği bir bölgede yer alıyor. Ay yüzeyinden yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan uydu, burada keşif araçları ve Dünya arasında bir köprü görevi görecek. İniş aracından uyduya gönderilen bilgiler buradan Çin'in kontrol merkezine ulaşacak.

Görevin üç farklı amacı bulunuyor


Geçtiğimiz ay Chang'e 4 ilgili bir makale yayınlayan University of Chinese Academy of Sciences araştırmacısı Yingzhuo Jia, görevin üç farklı ana hedefi olduğunu belirtti. Buna göre Chang'e 4'ün hedefleri şu şekilde:

-Ay yüzeyinde düşük frekansta bir radyo-astronomik çalışma gerçekleştirmek.
-Keşif aracının menzili içerisinde Ay'ın uzak yüzünün yapısal özelliklerini incelemek.
-Ay'ın uzak yüzünde topoğrafik ve mineralojik yapıyı incelemeye yönelik çalışmalar yapmak.

Radyo-astronomik çalışma kısmı oldukça enteresan zira bilim insanları çok uzun bir süredir Ay'ın uzak yüzünün bu alanda çalışmalar yapmak için çok uygun bir ortam sunacağını düşünüyordu. Dünya'nın iyonosferi, insan-yapımı radyo frekansları ve auroral radyasyon burada herhangi bir etkiye sahip değil.

2030'lu yıllarda Ay'a insan göndermeyi planlayan Çin, Chang'e 4 görevini bu nihai hedefe giden yolda çok önemli bir adım olarak görüyor. Ay'ın yapısını ve evrimini en iyi şekilde incelemek isteyen uzak doğu ülkesi, burada farklı birçok bilimsel araştırma gerçekleştirecek. Yerel haber ajansı Xinhua tarafından verilen bilgilere göre bu araştırmalar arasında Ay'da patates yetiştirmeye yönelik bir deney bile bulunuyor.

Chang'e 4, Ay'ın uzak tarafındaki Von Karman isimli kratere iniş yapacak. Güneş Sistemi'ndeki en eski çarpma kraterlerinden olduğu düşünülen Von Karman, Ay'ın güney kutbuna yakın bir bölgede bulunuyor. Chang'e 4'ün burada su buzları tespit etmeye yönelik çalışmalar yapması ve Ay'ın evrim sürecini incelemesi bekleniyor.

Çin, Ay'da bir rekora imza atmıştı


Uzay araştırmaları tarihi boyunca Ay'a iniş yapma başarısını gösterebilen yalnızca üç ülke bulunuyor. Çin; ABD ve Rusya (Luna 24) ile birlikte elit üçlü olarak tanımlayabileceğimiz bu grubun bir parçası. Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin 1 Aralık 2013'te uzaya fırlattığı Chang'e 3, tam iki hafta sonra 14 Aralık 2013'te Ay'ın yüzeyine iniş yapmıştı.

Chang'e 3 görevi de tıpkı Chang'e 4 gibi iki farklı uzay aracından oluşuyordu. Görevin keşif aracı kısmı olan Yutu, "Ay'da en uzun süre faaliyet gösteren keşif aracı" ünvanına sahip. Yüzeyde çeşitli deneyler gerçekleştirip Dünya'ya inanılmaz fotoğraflar gönderen uzay aracı, iki buçuk yıllık Ay macerasının ardından 31 Temmuz 2016'da işlevselliğini tamamıyla yitirmişti.

Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin Chang'e 4'ün fırlatış anlarını canlı olarak yayınlaması beklenmiyor. Görevle ilgili gelişmeler oldukça paylaşmaya devam edeceğiz.

https://www.foxnews.com/science/chinas-secretive-mission-to-land-a-probe-on-the-dark-side-of-the-moon Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MustafaC53 5 ay en beğenilen
adamların amacı çok açık, maden aramaya gidiyorlar.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 5 ay
bu dark of the moon da Transformerslar saklanmıyormuydu. Hatta cybertron in bir parçası da oradaydı :)
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
edgar1899 5 ay
Uzay madenciliği başladığında bunu yapanların iyice kölesi olacağız artık
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
terimer 5 ay edgar1899
Uzay madenciligi cok uzun zamandir var. Gizli uzay programlari kapsaminda 50-60 yildir yapiliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Egetoru 5 ay
Orda transformerslar yaşıyor rahatsız etmesinler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaleyDeskop 5 ay
ben olsam amerikan bayrağının dikilip dikilmediğine bakardım, daha fazla ses getirirdi. Hatta bayrağı yerinden söküp uzay çalışmalarında yeni bir savaş başlatırdım?? birde usa 69 yılında aya adam yolluyor çin ise 2030 da yollayacak, nasıl bir teknolojik açıklıktır bu? insanı hayrete düşürüyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MustafaC53 5 ay en beğenilen
adamların amacı çok açık, maden aramaya gidiyorlar.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fashionality 5 ay
ayin bu kismiyla alakali bir cok komplo teorisi vardi, bakalim neler cikacak
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 5 ay
bu dark of the moon da Transformerslar saklanmıyormuydu. Hatta cybertron in bir parçası da oradaydı :)
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bluedevil866 5 ay
fake and gay ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 5 ay
Ayın karanlık yüzü en sevdiğim yüzüdür...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Qualcomm 8cx işlemcisi ile her zaman açık bilgisayarlar gelişiyor 5 ay GDDR5X bellekli GTX 1070 ortaya çıktı 5 ay Kanlı bir fragmanla duyuruldu: Mortal Kombat 11 geliyor! 5 ay Avengers 4: Endgame filminin ilk fragmanı yayınlandı 5 ay Wordpress 5.0 güncellemesi yeni yazı editörüyle yayınlandı 5 ay Uzaylılar dünyamızı ziyaret etmiş olabilir mi? Belki! 5 ay Apple Watch'ın EKG özelliği kullanıma açıldı 5 ay Meizu iki yeni kablosuz kulaklık duyurdu 5 ay Yeni Microsoft tarayıcısı MacOS platformuna da geliyor 5 ay Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ile konuştuk 5 ay Google Çeviri artık cinsiyete özel seçenekler sunuyor 5 ay Epic Games Store, on dört oyun duyurusuyla beraber açıldı 5 ay Xiaomi fotoğrafları daha kaliteli hale getirecek bir yapay zekâ üzerinde çalışıyor 5 ay Yılın Oyunu açıklandı: İşte The Game Awards 2018 kazananları 5 ay Counter-Strike: GO, yeni Battle Royale moduyla birlikte artık ücretsiz 5 ay Just Cause 4'ün kopya koruması sadece 1 günde kırıldı 5 ay Xiaomi'den Vadistanbul Mi Store Özel Kampanyası 5 ay AMD RTX 2070 performansını yarı fiyata sunmaya geliyor 5 ay Amazon ve Google önümüzdeki yıl kendi AirPods'larını çıkarabilir 5 ay Ford Mustang Shelby GT500'de 3D yazıcıyla üretilmiş parçalar kullanılacak 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Çin, Ay'ın "karanlık yüzüne" uzay aracı gönderiyor: İşte detaylar Sonraki iOS 12.1.1 yayınlandı. İşte yenilikler 5 ay Qualcomm'un yeni yonga seti Snapdragon SM6150 ortaya çıktı 5 ay Samsung'un ilk çentikli akıllı telefonu sızdı 5 ay Ekran kartları M.2 faktörüne büründü 5 ay Xiaomi’den 48MP kameralı bir telefon geliyor 5 ay 2019 Skoda Scala tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri 5 ay Macworld dergisinin Steve Jobs imzalı açılış sayısı açık artırmaya çıkıyor 5 ay Samsung TV'ler için ses sistemlerini konuştuk 5 ay Apple'dan 299 TL'ye şeffaf kılıf 5 ay Bitmain’de kayıplar 1 milyar dolara yaklaştı 5 ay Xiaomi, 3 ayda 700.000 adet Pocophone F1 satıldığını açıkladı 5 ay Safari yakında USB güvenlik anahtarlarını destekleyecek 5 ay Elon Musk, Falcon 9'un suya düşme anlarını paylaştı (VİDEO) 5 ay Gorilla Glass katlanabilir ekranlara da uyum sağlayacak 5 ay Facebook Messenger Lite animasyonlı GIF desteği kazandı 5 ay Turkcell: "5G'ye bugünden hazırız" 5 ay Ubisoft yeni Far Cry'ın fragmanını paylaştı 5 ay Türk savunma sanayii 2018’i rekor ihracat rakamıyla kapatacak 5 ay 2018'de Avrupa ülkelerinde en çok satılan otomobil modelleri [Galeri] 5 ay Google, Allo mesajlaşma uygulamasını sonlandırıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim