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Çin, barkod tabanlı mobil ödemelere kısıtlama getiriyor

İşportacıların bile artık QR kod üzerinden mobil ödeme alabildiği Çin’de dolandırıcılık ve kara para aklama olayları büyümeye başladı. Hükümet de konuya el attı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk kez fabrikadan çıkan ürünlerin karışmaması adına Japonya’da kullanılmaya başlanan QR kodlar ya da diğer adıyla barkodlar, bugün mobil dünyada en çok kullanılan çözümlerin başında geliyor.

İşportada QR dönemi

Akıllı telefonlardaki uyumlu bir uygulama ile okuttuğunuz barkodlar sizi belirli bir linke yönlendiriyor veya farklı promosyonlara dahil ediyor. Çin’de ise yaygın bir mobil ödeme kanalı haline gelmiş durumda.

Alibaba ve Tencent gibi dev ödeme platformlarının işin içine dahil olmasıyla bugün işportacılar bile Çin’de QR üzerinden çok hızlı bir şekilde ödeme kabul ediyor. Ne var ki bu derece yaygınlık kara para aklama ve dolandırıcılık gibi suçları da beraberinde getiriyor.

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Son dönemde barkodların değiştirilmesi veya hacklenmesi gibi yollarla yaklaşık 13 milyon dolarlık dolandırıcılık yapıldı. Çin hükümeti bu nedenle tedbir almaya karar verdi.

Merkez bankasının QR ödeme sağlayıcılara gönderdiği talimatta geleneksel barkodlar için ödeme sınırının 76$ olduğu belirtiliyor. Barkoda güvenlik çözümleri eklenirse sınır 765$ seviyesine çıkacak. Banka ve ödeme merkezleri ise daha yüksek güvenlikli çözümlerle sınırsız gönderim yapabilecek. Devreye girme tarihi ise 1 Nisan olarak açıklandı.

Sonraki aşamada ise ödemelere güvenlik çözümlerinin entegre edilmesi isteniyor. Token sistemi, şifreleme, risk izleme, sona erme tarihi, güncellemeler, dolandırıcılara karşı tedbir şeklinde uygulanacak çözümler QR sistemini daha verimli hale getirecek. Bunlar için gelecek yıl talimatlar yayınlanacak ancak uygulama tarafında zorluklar yaşanabileceği belirtiliyor. 

 

https://www.theverge.com/2017/12/28/16826698/china-qr-code-payment-regulation Yorum Yaz
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asenler 1 yıl en beğenilen
Zaten uzun süredir özellikle sağlık alanında kullanılmakta olan "karekod"a ısrarla QR demenin ne anlamı var?
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muratcanterzi 1 yıl
''QR kodlar ya da diğer adıyla barkodlar'' mı? Karekodu bilmeyen bir teknoloji editörü müsün?
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asenler 1 yıl en beğenilen
Zaten uzun süredir özellikle sağlık alanında kullanılmakta olan "karekod"a ısrarla QR demenin ne anlamı var?
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Kefelon 1 yıl
0-100 TL aralığındaki ödemeleri telefonla yapabilmek çok büyük bir kolaylık aslında. Hepimizin cihazlarında NFC var ama bir türlü kullanamıyoruz. QR kodda olur NFC'de olur ama şu düşük ödemeleri telefonlarla yapalım artık...
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