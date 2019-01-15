Çin başbakanı Elon Musk’a kalıcı vatandaşlık teklif etti

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Amerikan Politico gazetesi Çin Başbakanı Li Keqiang'ın Tesla CEO'su Elon Musk'a kalıcı Çin vatandaşlığı teklif ettiğini bildirdi. Çin hükümetinin web sitesinde Musk'ın Çin'i sevdiğini ve “buraya daha sık gelmek istediğini” söylediği yazıyor.Ayrıca Bkz. "Galaxy Note 9 sahiplerine kötü haber: Android Pie güncellemesi ertelendi"
Gazetenin haberine göre, başbakan Li, Tesla'nın patronuna “Eğer Çin’i çok seviyorsanız, size bir Çin yeşil kartı çıkarabiliriz” dedi. Musk ve Li'nin, Tesla'nın ABD dışındaki ilk üretim üssü olan Şangay'daki Gigafactory 3'ün temel atma töreninden iki gün sonra buluştuğu belirtiliyor.
Yıl sonunda Çin'de Model 3 üretimi başlayacakMusk sosyal medya hesabı aracılığı ile yaptığı açıklamada Çin'deki ilk inşaatı bu yaz bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Tesla'nın patronu ayrıca 2019'un sonundan önce yeni fabrikada Model 3 üretimine başlamayı ve 2020'de yüksek hacimli üretime hazır hale gelmeyi planladıklarını ifade etti
https://www.politico.com/story/2019/01/10/elon-musk-china-green-card-1074123 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Cevap verdiğiniz kişi; Elon Musk yatırım yapmasın, turist gibi gelip gitmesi yetti benim için demiyor. Güler misin ağlar mısın, denecek durumda olan sen oluyorsun bu durumda.
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