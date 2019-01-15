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Çin başbakanı Elon Musk’a kalıcı vatandaşlık teklif etti

Çin Başbakanı Li Keqiang, Amerikalı otomobil üreticisi Tesla'nın patronuna kalıcı vatandaşlık teklifi yaptı. Li ve Musk, Şangay'daki Gigafactory 3'ün temel atma töreninden sonra bir araya geldi.
4 ay
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Amerikan Politico gazetesi Çin Başbakanı Li Keqiang'ın Tesla CEO'su Elon Musk'a kalıcı Çin vatandaşlığı teklif ettiğini bildirdi. Çin hükümetinin web sitesinde Musk'ın Çin'i sevdiğini ve “buraya daha sık gelmek istediğini” söylediği yazıyor.
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Gazetenin haberine göre, başbakan Li, Tesla'nın patronuna “Eğer Çin’i çok seviyorsanız, size bir Çin yeşil kartı çıkarabiliriz” dedi. Musk ve Li'nin, Tesla'nın ABD dışındaki ilk üretim üssü olan Şangay'daki Gigafactory 3'ün temel atma töreninden iki gün sonra buluştuğu belirtiliyor.

Yıl sonunda Çin'de Model 3 üretimi başlayacak

Musk sosyal medya hesabı aracılığı ile yaptığı açıklamada Çin'deki ilk inşaatı bu yaz bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Tesla'nın patronu ayrıca 2019'un sonundan önce yeni fabrikada Model 3 üretimine başlamayı ve 2020'de yüksek hacimli üretime hazır hale gelmeyi planladıklarını ifade etti

https://www.politico.com/story/2019/01/10/elon-musk-china-green-card-1074123 Yorum Yaz
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ceo-tr 4 ay en beğenilen
Elon reis gelsin yeterki, vatandaşlık ne evlatlık bile alırız.
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shifisitert 4 ay
Tayyıpte belkı boyle bişey onermıstır ama adam baktı ulke batık Ataturk'u ziyaret edıp geri dondu...
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pspoor 4 ay WB
Sen gulsen de aglasan da bir cacik olmaz, merak etme...
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HoLY.oNE 4 ay
bize gel Elon reis bak senden 25 kuruş poşet ücreti de almıcaz söz
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AMDR 4 ay
Bedava yuvarlanıp kek yemek varken neden Çin?
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drjacob 4 ay
Elon Musk gelsin bizde verelim vatandaşlık ama TR'de bir ofis açsınlar bir fabrika
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sniper23 4 ay
O kadar paradan sonra bir zahmet.
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aLLyC 4 ay
2milyar dolar yatırım... Düz boru değil ki...
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Guest-753AA071F 4 ay
aynı teklifi bizimkilerinde yapması lazımdı. serbest ticari bölgelerinden bedava yer verilmesi ve 5 - 10 yıl boyunca vergiden muhaf tutulmaları lazımdı ki 1 sene içerisinde bütün üssü kurarlardı. orda yetişecek mühendislerin haddi hesabı olmazdı ama adamın alnı secde görmüyo işte sıkıntı orada.
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Fiat S.p.A. 4 ay
Çin emperyalist+kapitalist olmaya başladı
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dt1907 4 ay
adam akıllı zeki ve cok iyi girişimci.
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emreee85 4 ay
Burada fabrika falan kurmasına gerek yok. 250 bin dolara ev alsın vatandaşlık veriyoruz zaten. Ama ne işine yarar bilemem :)
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WB 4 ay
Millet adamin yaptiklarina potansiyeline bakar, yatirim sozu almaya calisir, bizim malum guruh icinse anitkabiri ziyaret etmesi yeterlidir.. guler misin aglar misin..
4 Yanıt Yanıtla +2
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pspoor 4 ay WB
Sen gulsen de aglasan da bir cacik olmaz, merak etme...
Yanıtla +14
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cemsinan 4 ay WB
Bizim diğer malum güruh da bunlarrrrr atayizzzz bunlarrr diye oy devşirip devşirip atayiz elon musk’ın peşinde koşar.
Güruhlardan güruh beğenebilirsiniz.
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fuckulteli 4 ay WB
Yanıt verdiğiniz mesajlardan alakasız anlamlar çıkartarak cevap yazdığınızı düşünüyorum.
Cevap verdiğiniz kişi; Elon Musk yatırım yapmasın, turist gibi gelip gitmesi yetti benim için demiyor. Güler misin ağlar mısın, denecek durumda olan sen oluyorsun bu durumda.
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tesla, çin ve
6 etiket daha gigafactory 3 vatandaşlık li keqiang Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
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