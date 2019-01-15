Çin başbakanı Elon Musk’a kalıcı vatandaşlık teklif etti

Amerikan Politico gazetesi Çin Başbakanı Li Keqiang'ın Tesla CEO'su Elon Musk'a kalıcı Çin vatandaşlığı teklif ettiğini bildirdi. Çin hükümetinin web sitesinde Musk'ın Çin'i sevdiğini ve “buraya daha sık gelmek istediğini” söylediği yazıyor.

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Gazetenin haberine göre, başbakan Li, Tesla'nın patronuna “Eğer Çin’i çok seviyorsanız, size bir Çin yeşil kartı çıkarabiliriz” dedi. Musk ve Li'nin, Tesla'nın ABD dışındaki ilk üretim üssü olan Şangay'daki Gigafactory 3'ün temel atma töreninden iki gün sonra buluştuğu belirtiliyor.

Yıl sonunda Çin'de Model 3 üretimi başlayacak

https://www.politico.com/story/2019/01/10/elon-musk-china-green-card-1074123

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Musk sosyal medya hesabı aracılığı ile yaptığı açıklamada Çin'deki ilk inşaatıbitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Tesla'nın patronu ayrıca 2019'un sonundan önce yeni fabrikadaüretimine başlamayı ve 2020'dehazır hale gelmeyi planladıklarını ifade etti