Çin hükümeti, Gmail'e erişimi tamamen yasakladı





Yaklaşık 6 ay önce Çin hükümetinin kapsamlı sansür hamlesi ile birlikte bir çok Google servisi de ülkede yasaklamıştı. Fakat Çinli kullanıcılar MAP, POP, ve STMP protokolleri sayesinde başka mail istemleri kullanarak Gmail hesaplarına erişebiliyorlardı. Fakat geçtiğimiz günlerde Gmail erişimdeki ani düşüş artık bu erişim yönteminin de engellediğini doğruladı. Çinli kullanıcıların ise bu servislere ulaşmak için ellerinde bir tek VPN çözümü kalmış gibi gözüküyor.

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Google'ın geçtiğimiz günlerde yayınladığı şeffaflık raporunda da erişim engelinin yansıması dramatik bir şekilde görülüyor. Ülkede daha önce arama motoru başta olmak üzere Google'ın maps,drive,docs gibi hizmetleri de yasaklanmıştı. Ayrıca ülkede Facebook, Twitter, Youtube gibi servislerin de erişim yasağı olduğunu hatırlatalım.