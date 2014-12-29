Çin hükümeti, Gmail'e erişimi tamamen yasakladı

Yaklaşık 6 ay önce Çin hükümetinin kapsamlı sansür hamlesi ile birlikte bir çok Google servisi de ülkede yasaklamıştı. Fakat Çinli kullanıcılar MAP, POP, ve STMP protokolleri sayesinde başka mail istemleri kullanarak Gmail hesaplarına erişebiliyorlardı. Fakat geçtiğimiz günlerde Gmail erişimdeki ani düşüş artık bu erişim yönteminin de engellediğini doğruladı. Çinli kullanıcıların ise bu servislere ulaşmak için ellerinde bir tek VPN çözümü kalmış gibi gözüküyor.
Google'ın geçtiğimiz günlerde yayınladığı şeffaflık raporunda da erişim engelinin yansıması dramatik bir şekilde görülüyor. Ülkede daha önce arama motoru başta olmak üzere Google'ın maps,drive,docs gibi hizmetleri de yasaklanmıştı. Ayrıca ülkede Facebook, Twitter, Youtube gibi servislerin de erişim yasağı olduğunu hatırlatalım.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Siz canınızı sıkmayın. İnsanların adaletleri her zaman dengeli değildir. İlahi adalet tecelli ettiğinde kim haklı, kim haksız, kim doğru kim değil belli olacak ve ona göre mükafat ve cezalar verilecektir.
Siz kendinizde bir eksiklik hissediyorsanız düzeltin. işinizi doru yapın, yalan söylemeyin, çalmayın, cinayet işlemeyin, Yüce Yaradanı inkar etmeyin ve mala mülke ve maddeye tapmayın gerisi kolay...
Bırakın Alman'ı, Norverçliyi, kendinize bakın. Selametle
"Onları bulduğunuz yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne çıkarmak, adam öldürmekten daha kötüdür. Mescidi Haram'ın yanında, onlar savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Sizinle savaşırlarsa onları öldürün. İnkar edenlerin cezası böyledir." BAKARA-191
"Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün; onları yakalayın, onları hapsedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tevbe eder, namazı dosdoğru kılar, zekâtı da verirlerse artık yollarını serbest bırakın. Allah yarlığayan, esirgeyendir." TEVBE-5
Bizim hükümette anca peşkeş atar bunlara.3 lira vergiye insanını satar.
Ucuz işçilik varken kimse çin e dokunmaz insanın aklı mantığı almıyor 1.5 milyar insan hergün yemek yiyor uyuyor ve hepsini tek hükümet yönetiyor