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Çin hükümeti, Gmail'e erişimi tamamen yasakladı

4 yıl
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Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Yaklaşık 6 ay önce Çin hükümetinin kapsamlı sansür hamlesi ile birlikte bir çok Google servisi de ülkede yasaklamıştı. Fakat Çinli kullanıcılar MAP, POP, ve STMP protokolleri sayesinde başka mail istemleri kullanarak Gmail hesaplarına erişebiliyorlardı. Fakat geçtiğimiz günlerde Gmail erişimdeki ani düşüş artık bu erişim yönteminin de engellediğini doğruladı. Çinli kullanıcıların ise bu servislere ulaşmak için ellerinde bir tek VPN çözümü kalmış gibi gözüküyor.

Google'ın geçtiğimiz günlerde yayınladığı şeffaflık raporunda da erişim engelinin yansıması dramatik bir şekilde görülüyor.  Ülkede daha önce arama motoru başta olmak üzere Google'ın maps,drive,docs gibi hizmetleri de yasaklanmıştı. Ayrıca ülkede Facebook, Twitter, Youtube gibi servislerin de erişim yasağı olduğunu hatırlatalım.
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sahmat_78 4 yıl
Bizim bi üst modelimiz işte, 3 sene sonraki halimiz.
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Recharged 4 yıl
Bilmem kaç milyar insanın olduğu bir ülkede bu yasaklar çok anlamsız geliyor bana.
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VeZiLay 4 yıl
insanlar siyasetle kafayı yemiş Türkiyede.Bende bu mesajları okuduktan sonra buna üzülüyorum.
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celeroni 4 yıl
İslamiyet, Bozulmayan Hıristiyanlık ve Bozulmayan Musevilik hiç bir zaman cinayeti, zinayı, hırsızlığı emretmez aksine men eder. İnsanların beyinlerindeki sınır (ister bilgi sınırı, ister algı sınırı deyin) kalkmadıkça bütün suçları işlemeye mahkumdur. Din aslında mükemmel bir denge için gönderilmiş mükemmel bir yaşam şeklidir. Fakat dini yaşayacak olan insanoğlu olduğu için ve insanoğlu'da bu dünyada nefsine uyan (yani hata yapan) Hz. Adem'den dolayı bulunduğu için dini kuralların dört dörtlük uygulanması beklenemez. Zaten önceki dinleri yaşayan insanlar zamanla bozulduklarından en son İslamiyet dini gönderilmiştir. Baka din ve başka peygamber gelmeyecektir.
Siz canınızı sıkmayın. İnsanların adaletleri her zaman dengeli değildir. İlahi adalet tecelli ettiğinde kim haklı, kim haksız, kim doğru kim değil belli olacak ve ona göre mükafat ve cezalar verilecektir.
Siz kendinizde bir eksiklik hissediyorsanız düzeltin. işinizi doru yapın, yalan söylemeyin, çalmayın, cinayet işlemeyin, Yüce Yaradanı inkar etmeyin ve mala mülke ve maddeye tapmayın gerisi kolay...
Bırakın Alman'ı, Norverçliyi, kendinize bakın. Selametle
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feyk97 4 yıl celeroni
celeroni

İslamiyet, Bozulmayan Hıristiyanlık ve Bozulmayan Musevilik hiç bir zaman cinayeti, zinayı, hırsızlığı emretmez aksine men eder. İnsanların beyinlerindeki sınır (ister bilgi sınırı, ister algı sınırı deyin) kalkmadıkça bütün suçları işlemeye mahkumdur. Din aslında mükemmel bir denge için gönderilmiş mükemmel bir yaşam şeklidir. Fakat dini yaşayacak olan insanoğlu olduğu için ve insanoğlu'da bu dünyada nefsine uyan (yani hata yapan) Hz. Adem'den dolayı bulunduğu için dini kuralların dört dörtlük uygulanması beklenemez. Zaten önceki dinleri yaşayan insanlar zamanla bozulduklarından en son İslamiyet dini gönderilmiştir. Baka din ve başka peygamber gelmeyecektir.
Siz canınızı sıkmayın. İnsanların adaletleri her zaman dengeli değildir. İlahi adalet tecelli ettiğinde kim haklı, kim haksız, kim doğru kim değil belli olacak ve ona göre mükafat ve cezalar verilecektir.
Siz kendinizde bir eksiklik hissediyorsanız düzeltin. işinizi doru yapın, yalan söylemeyin, çalmayın, cinayet işlemeyin, Yüce Yaradanı inkar etmeyin ve mala mülke ve maddeye tapmayın gerisi kolay...
Bırakın Alman'ı, Norverçliyi, kendinize bakın. Selametle

"Onları bulduğunuz yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne çıkarmak, adam öldürmekten daha kötüdür. Mescidi Haram'ın yanında, onlar savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Sizinle savaşırlarsa onları öldürün. İnkar edenlerin cezası böyledir." BAKARA-191

"Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün; onları yakalayın, onları hapsedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tevbe eder, namazı dosdoğru kılar, zekâtı da verirlerse artık yollarını serbest bırakın. Allah yarlığayan, esirgeyendir." TEVBE-5
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alemburda34 4 yıl
Ooo millet yine buraya destan yazmış işiniz gücünüz yok mu sizin?
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Redunay 4 yıl
Hani biri demişti twitter miviter hepsinin kökünü kazıyacağız hamdolsun diye. Bizim başımızdakilerinde de pek farkı yok onlardan.
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olağan_şüpheli 4 yıl
Amerikan şirketleri casus gibi çalışıyor ve dahası yerel sistemlerin gelişmesini engelliyor. çinin derdi bu. abd şirketlerinin içeriye girmesini ,bilgi edinmesini ve yerel kuruluşların önünü kesmesini istemiyor. zamanında bizdede yasak yapılır yerel şirketler getirilseydi bu kadar bağımlı olmazdık. adamlar her yerden işgal etmiş bizi.
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astralll 4 yıl
Çin dogru olanı yapmış. Gmail, hotmail,facebook,googleSearch,twitter vs... bunlar istihbarat amaçlı üretilmiştir. Özellikle google için özel şirket görünümlü istihbarat örgütü denilebilir... Dikkat edin hem cinsleri olan hiçbir şirket bunların yaptıgı işin 10 da birini yapamıyor neden çünkü arkalarında büyük bir gizli devlet destegi var... Ayrıca kimse babasının hayrına size meil vericek degil... Keşke ülkemizin de kendi arama motoru, maili, facesi olsa...
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aydogdu1453 4 yıl
Çin hükümetini tebrik ediyoruz.Kirli nsa'da ülkelerini arındırıp geniş vizyon ve vizyonlarını gerçekleştirecekler.
Bizim hükümette anca peşkeş atar bunlara.3 lira vergiye insanını satar.
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emre1393 4 yıl
o değil de ben google olsam yasaklayın youtube u derim çine, 1 milyar adama youtube mu dayanır.
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wswswq 4 yıl
Çin demek sahtekar demek, o toplum asla başarılı olamaz, Batı isterse 1 içinde Çin i sadece ekonomi-politik yollarla hallaç pamuğuna çevirir.
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Mr xXx 4 yıl wswswq
wswswq
Çin demek sahtekar demek, o toplum asla başarılı olamaz, Batı isterse 1 içinde Çin i sadece ekonomi-politik yollarla hallaç pamuğuna çevirir.

Ucuz işçilik varken kimse çin e dokunmaz
insanın aklı mantığı almıyor 1.5 milyar insan hergün yemek yiyor uyuyor ve hepsini tek hükümet yönetiyor
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