Çin internet devinden otonom araç başarısı

2015 yılında otomobil sektörünün Volkswagen emisyon skandalından daha çok konuştuğu çok önemli bir konu bulunuyor. Sıkı takipçilerimizin hemen anımsadığı üzere bu konu otonom otomobil sistemleri. Yıl içerisinde başta Google olmak üzere birçok firma çok önemli testler gerçekleştirdi ve bu başarılı isimler arasına yıl bitmeden Çinli Baidu da eklendi.

Çin'in en büyük internet şirketleri arasında yer alan Baidu, BMW ortaklığında hazırlanan tamamen otonom BMW 3 Series Gran Turismo aracıyla yapılan farklı yol testlerinden yüzünün akıyla ayrılmayı başardı. Diğer benzerleri gibi bünyesinde yer alan radar, kamera ve diğer sensör sistemleriyle otonom yani kendi başına hareket edebilen araç, bu teknik altyapı ve şirketin "AutoBrain" sistemli ile çevresini derinlemesine inceliyor, objeleri belirleyebiliyor ve haritalandırma yapabiliyor.

Testler sırasında yaklaşık 30 km yol yapan ve sorunsuz şekilde 100 km hıza çıkabilen Baidu'nun otonom aracı, belirtildiği kadarıyla şerit değiştirme, sollama ve U-dönüşü yapma gibi otonom araçlar için kompleks sayılabilecek görevlerin de altından kalkmış ve ülke ile şirket için çok büyük bir başarı elde etmiş durumda.

Aracın üzerinde testlerin devam edeceği verilen bilgiler arasında yer alıyor ve satın alınabilecek düzeye gelmesi için daha çok işin olduğunu söyleniyor. Herşeye rağmen sistem büyük gelecek vaadediyor.

http://gizmodo.com/baidus-testing-a-self-driving-car-and-samsung-is-buildi-1747264440