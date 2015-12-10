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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çin internet devinden otonom araç başarısı

Tamamen otonom otomobil yarışına Çinli Baidu da eklendi. Şirket, BMW ile ortaklık kurarak hazırladığı tamamen otonom otomobil modeliyle çok önemli testlerin altından kalkmayı başardı.
3 yıl
4,2b
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Çin internet devinden otonom araç başarısı

2015 yılında otomobil sektörünün Volkswagen emisyon skandalından daha çok konuştuğu çok önemli bir konu bulunuyor. Sıkı takipçilerimizin hemen anımsadığı üzere bu konu otonom otomobil sistemleri. Yıl içerisinde başta Google olmak üzere birçok firma çok önemli testler gerçekleştirdi ve bu başarılı isimler arasına yıl bitmeden Çinli Baidu da eklendi.
Çin'in en büyük internet şirketleri arasında yer alan Baidu, BMW ortaklığında hazırlanan tamamen otonom BMW 3 Series Gran Turismo aracıyla yapılan farklı yol testlerinden yüzünün akıyla ayrılmayı başardı. Diğer benzerleri gibi bünyesinde yer alan radar, kamera ve diğer sensör sistemleriyle otonom yani kendi başına hareket edebilen araç, bu teknik altyapı ve şirketin "AutoBrain" sistemli ile çevresini derinlemesine inceliyor, objeleri belirleyebiliyor ve haritalandırma yapabiliyor.
Testler sırasında yaklaşık 30 km yol yapan ve sorunsuz şekilde 100 km hıza çıkabilen Baidu'nun otonom aracı, belirtildiği kadarıyla şerit değiştirme, sollama ve U-dönüşü yapma gibi otonom araçlar için kompleks sayılabilecek görevlerin de altından kalkmış ve ülke ile şirket için çok büyük bir başarı elde etmiş durumda.
Aracın üzerinde testlerin devam edeceği verilen bilgiler arasında yer alıyor ve satın alınabilecek düzeye gelmesi için daha çok işin olduğunu söyleniyor. Herşeye rağmen sistem büyük gelecek vaadediyor.

http://gizmodo.com/baidus-testing-a-self-driving-car-and-samsung-is-buildi-1747264440 Yorum Yaz
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Yosunluel 3 yıl
Biz de hâlâ yerli araç yapmak için o muydu bu muydu uğraşıp duralım bakalım... Sahi bir yerli araç goygoyu vardı, ne oldu? Unutuldu gitti, seçim vaadiymiş demek ki...
Biz de hâlâ yerli araç yapmak için o muydu bu muydu uğraşıp duralım bakalım... Sahi bir yerli araç goygoyu vardı, ne oldu? Unutuldu gitti, seçim vaadiymiş demek...
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Ac1DBuRN 3 yıl
yapay zekanın ve sensör teknolojilerinin gelişmesiyle paralel bir şekilde artan bu trendi kaçırmasak iyi olurdu millet olarak ama nafile
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1BilimAdamı 3 yıl
İşte bunlar hep mekatronik
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kadirirdem 3 yıl
çini bu kadar küçümsemeyin teknolojiyi artık abd vs değil bu adamlar üretiyor yaparlar...
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lmfaopalio 3 yıl
millet nasıl teknolojilere ulaştı yıl olmuş 2016 bizim türk insanı hala sinyal vermekten aciz güzelim teknoloji varken adam elini çıkarıp sağa dönüyorum 1 saniye falan diyo
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umut_baris 3 yıl
Önce millet doğru eğitilmeli.

Her şeyin doğalını yiyebilmeli.

Çocuklar doğru şekilde yetiştirilmeli. Özgüveni kırılmadan ve spor yaşam tarzları oluşturularak.

Siz hala araba teknoloji diye geveleyin.

Önce o domatesi hormonlu yeme. Sonra beynin düzelir zaten.

Edirne'den Hakkari'ye koca coğrafya biçimsiz apartmanlarla dolu.

Soluduğumuz hava bile temiz değil.

Ülke değil kanser!
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Patren 3 yıl
türkiyeden direk bu araçlardan yapmalı
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Firaristt 3 yıl Patren
Aracı boşver, teknolojiyi üret yeter. 4 tekerli ve hareket edebilen şeyi sanayideki ustalar da yapıyor, teknoloji ve patentler olmadıktan sonra dört tekerli ilerleyen bir metal yığınından öteye gitmez. Teknolojiyi üret, her satılan araçtan pay al, kendi güncel şartlarda kullanılabilecek aracını üretmek için kendine yol aç. Bunlar daha önemli.
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Cowinenge 3 yıl
Zararın neresinden dönsek kardır bizimde bu sektöre ülke olarak atılmamız ve daha değişik yenilikçi fikirler ile kalitemizi koymamız lazım
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nightbringer 3 yıl
Bence senede belli oranda kaza yapan şahıslara otonom araç kullanma zorunluluğu getirilmeli.
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omerfa 3 yıl
Bütün o sensör ve kameralar arabaların içine girdiği zaman yani normal bir araba görünümünden farklı olmadığı zaman oldu diyeceğim ben
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Yosunluel 3 yıl
Biz de hâlâ yerli araç yapmak için o muydu bu muydu uğraşıp duralım bakalım... Sahi bir yerli araç goygoyu vardı, ne oldu? Unutuldu gitti, seçim vaadiymiş demek ki...
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1BilimAdamı 3 yıl
İşte bunlar hep mekatronik
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umut_baris 3 yıl 1BilimAdamı
Fire_67

İşte bunlar hep mekatronik

Mekatronik diye tek düzeleştiremezsiniz. Ben de mekatronikçiyim ama bu yazılım ve donanımı bir arada kullanabilmekle ilgili.

Bunu bile herkes yapar.

Etikete değil işleve takılın azıcık.
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Ac1DBuRN 3 yıl
yapay zekanın ve sensör teknolojilerinin gelişmesiyle paralel bir şekilde artan bu trendi kaçırmasak iyi olurdu millet olarak ama nafile
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