Çin kendi uzay laboratuvarını fırlattı: İlk taykonotlar önümüzdeki ay gidiyor

ta
Çin Ulusal Uzay İdaresi, deneysel uzay laboratuvarı Tiangong 2'yi (Gök Sarayı 2) nihayet fırlattı. Yerel saatle Perşembe günü 22.00'de yine Çin'in kendi geliştirdiği Long March-2F T2 roketiyle birlikte fırlatılan Gök Sarayı, 2022'de yörüngeye yerleştirilmesi planlanan kalıcı uzay istasyonu için (Tiangong 3) önemli bir hazırlık olacak.
İlk taykonotlar Ekim ayında gidiyorYaklaşık 10 metre uzunluğunda ve 8.6 ton ağırlığındaki laboratuvar küçük boyutlarına rağmen tıpkı normal bir uzay istasyosunu gibi çalışabilecek ve Çinli taykonotlara ev sahipliği yapacak. Bu 'mini' uzay istasyonunun ilk misafirleri önümüzdeki Ekim ayının ortalarında Çin Ulusal Uzay Dairesi tarafından gönderilecek. Yaklaşık 1 ay boyunca uzayda deneyler yapacak olan taykonotlar yine Çin'in kendi roketi ve kendi uzay kapsülüyle fırlatılacak.
Tiangong 2, Çin'in nihai hedefi olan "uzayda kalıcı bir istasyon" için çok önemli bir adım. Uluslararası Uzay İstasyonu programına dahil olmayan Çin, çok uzun süredir kendi uzay istasyonunu yapmak için uğraş veriyor. Uzak doğu ülkesi bu doğrultuda ilk olarak 2011 yılında Tiangong 1'i uzaya fırlatmış ve üzerinde bazı testler gerçekleştirmişti. İki farklı insanlı görevin düzenlendiği Tiangong 1, Tiangong 2 için de önemli bir hazırlık olmuştu.
Yeryüzü'nden 393 kilometre yükseklikte bulunacak olan Tiangong 2, yaklaşık 2 yıl boyunca uzayda görev yapacak. Gök Sarayı'nın bu süre zarfında ev sahipliği yapacağı taykonotlar uzay fiziği, güneş patlamaları, atmosferik olaylar, uzay tıbbı gibi birçok alanda deneyler yapacaklar.
Uluslararası Uzay İstasyonu'na rakip geliyorÇin, kalıcı uzay istasyonu Tiangong 3'ü daha önce de belirttiğimiz gibi 2022 yılında fırlatmayı hedefliyor. Uzay istasyonu hakkında şu an için çok detaylı bilgilere sahip olmasak da modüler bir yapıya sahip olacağını ve ekstra parçaların eklenebileceğini biliyoruz. Örneğin yine Çin'in geliştirdiği, Hubble'dan 300 kat daha güçlü olacağı söylenen bir uzay teleskobu Tiangong 3'e kenetlenebilecek.
Tiangong 3'ün fırlatılmasıyla beraber artık uzayda iki farklı istasyon bulunacak. Rakibi ISS'e göre biraz daha küçük bir yapıya sahip olacak olan Tiangong 3'ün 3 farklı taykonota tam 1 yıl boyunca ev sahipliği yapabileceği belirtiliyor.
http://edition.cnn.com/2016/09/15/asia/china-launches-tiangong-2-space-lab/# Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sendeki kompleks'in bir benzeri. Vestel yapsa tü kaka Samsung yapınca ovv innovasyon