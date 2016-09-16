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Çin kendi uzay laboratuvarını fırlattı: İlk taykonotlar önümüzdeki ay gidiyor

Uzay yatırımlarını artırmaya devam eden Çin, kendi 'mini' uzay istasyonunu fırlattı. Çinli taykonotlara geçici olarak ev sahipliği yapacak olan istasyonun ilk misafirleri önümüzdeki ay gönderiliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,3b
1
25
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Çin Ulusal Uzay İdaresi, deneysel uzay laboratuvarı Tiangong 2'yi (Gök Sarayı 2) nihayet fırlattı. Yerel saatle Perşembe günü 22.00'de yine Çin'in kendi geliştirdiği Long March-2F T2 roketiyle birlikte fırlatılan Gök Sarayı, 2022'de yörüngeye yerleştirilmesi planlanan kalıcı uzay istasyonu için (Tiangong 3) önemli bir hazırlık olacak.

İlk taykonotlar Ekim ayında gidiyor

Yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve 8.6 ton ağırlığındaki laboratuvar küçük boyutlarına rağmen tıpkı normal bir uzay istasyosunu gibi çalışabilecek ve Çinli taykonotlara ev sahipliği yapacak. Bu 'mini' uzay istasyonunun ilk misafirleri önümüzdeki Ekim ayının ortalarında Çin Ulusal Uzay Dairesi tarafından gönderilecek. Yaklaşık 1 ay boyunca uzayda deneyler yapacak olan taykonotlar yine Çin'in kendi roketi ve kendi uzay kapsülüyle fırlatılacak.

Tiangong 2, Çin'in nihai hedefi olan "uzayda kalıcı bir istasyon" için çok önemli bir adım. Uluslararası Uzay İstasyonu programına dahil olmayan Çin, çok uzun süredir kendi uzay istasyonunu yapmak için uğraş veriyor. Uzak doğu ülkesi bu doğrultuda ilk olarak 2011 yılında Tiangong 1'i uzaya fırlatmış ve üzerinde bazı testler gerçekleştirmişti. İki farklı insanlı görevin düzenlendiği Tiangong 1, Tiangong 2 için de önemli bir hazırlık olmuştu.

Yeryüzü'nden 393 kilometre yükseklikte bulunacak olan Tiangong 2, yaklaşık 2 yıl boyunca uzayda görev yapacak. Gök Sarayı'nın bu süre zarfında ev sahipliği yapacağı taykonotlar uzay fiziği, güneş patlamaları, atmosferik olaylar, uzay tıbbı gibi birçok alanda deneyler yapacaklar.

 

Uluslararası Uzay İstasyonu'na rakip geliyor

Çin, kalıcı uzay istasyonu Tiangong 3'ü daha önce de belirttiğimiz gibi 2022 yılında fırlatmayı hedefliyor. Uzay istasyonu hakkında şu an için çok detaylı bilgilere sahip olmasak da modüler bir yapıya sahip olacağını ve ekstra parçaların eklenebileceğini biliyoruz. Örneğin yine Çin'in geliştirdiği, Hubble'dan 300 kat daha güçlü olacağı söylenen bir uzay teleskobu Tiangong 3'e kenetlenebilecek.

Tiangong 3'ün fırlatılmasıyla beraber artık uzayda iki farklı istasyon bulunacak. Rakibi ISS'e göre biraz daha küçük bir yapıya sahip olacak olan Tiangong 3'ün 3 farklı taykonota tam 1 yıl boyunca ev sahipliği yapabileceği belirtiliyor.

http://edition.cnn.com/2016/09/15/asia/china-launches-tiangong-2-space-lab/# Yorum Yaz
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oxata 3 yıl en beğenilen
bizi kıskanıyorlar uzayda neymiş bizim köprümüz var
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Barni Moloztaş 3 yıl
Üzülmeyin köprümüz var 93938383 tane
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Xloud 3 yıl mu5tafa
mu5tafa
Türkiye yollasa hemen karşıtları çıkar. Ne gerek var diye. Çin, amerika yapınca över aynı kesim.. Nasıl bir kompleksse artık..

Sendeki kompleks'in bir benzeri. Vestel yapsa tü kaka Samsung yapınca ovv innovasyon
mu5tafaTürkiye yollasa hemen karşıtları çıkar. Ne gerek var diye. Çin, amerika yapınca över aynı kesim.. Nasıl bir kompleksse artık.....
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Krone 3 yıl
Boşuna gidiyorlar bunların hepsi yazıyor yazıyor (!)
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kurs@tz 3 yıl
Hasan bey başlığa edit, astronot Amerikan uzay adamlarına verilen isimdir, Ruslardaki karşılığı Kozmonot, Çinli olanlar için ise Taykonot ismi doğru olanıdır.
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LKLC 3 yıl kurs@tz
kurs@tz

Hasan bey başlığa edit, astronot Amerikan uzay adamlarına verilen isimdir, Ruslardaki karşılığı Kozmonot, Çinli olanlar için ise Taykonot ismi doğru olanıdır.

Düzelttim hocam teşekkürler bilgi için
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sevketkral 3 yıl
Çin'in gelecek senelerde dünya yönetiminde daha fazla söz sahibi olacağının göstergesidir. Uzaya yapılan her yatırım,bir ülke için geleceğe yapılan yatırım demektir. Soğuk savaş zamanlarında ABD ve SSCB'nin kıyasıya uzay hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmek için yarıştığını biliyoruz.
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idombayci 3 yıl
Türkler yapamadı diye yazanlar olacaktır ama nedense eline fırsat geçenlerin bazıları dolandırıcılığa çakallığa başlıyor. Dna sımı sütümü desem bilemiyorum.
Birde göktürk uydusu için size ihale alacağım diye rüşvet isteyen gezinen tipler vardı.kayboldular
Misal bir Türk mimar yalan dolanla japon uzay ajansının başına geçti. Uzay asansörü diye bir masalla onada Ata ismi verip milleti uyuttu. Tesadüfen doktorasının sahteliği ortaya çıkınca japonlar Türk dendiğinde iki kere düşünüyor.
serkan anılır google.com.tr/...
Bi kaç çakal var diye kalanı öyle olmaz ama teknolojide çokta geriden gitmiyoruz.İnşallah ilerisi parlak olur
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Hasan07-36 3 yıl
Yine standart yorumlar başlamış.

Evet bazı ülkeler bu teknolojileri yapabiliyor. Biz yapamıyoruz ama yapmaya çalışıyoruz. Peki bu ülkeler nasıl bunu yapabiliyor?

ABD'yi düşünelim. ABD aslında gücünü doğal kaynaklarına ve dünyadan izole olmasına bağlı bence. ABD'ye savaşlarda kimse saldıramamış ve hep kafası rahat olmuştur. Bu sayede teknolojisini geliştirmiştir.

Rusya'nın da doğal ve ekonomik kaynakları var ve savaşlarda falan iklim koşulları ve ülke büyüklüğü açısından avantajlı konumda.

Çin ise acayip bir nüfus gücüne sahip. Onun avantajını kullanıyor.

Avrupa'yı falan pek saymıyorum çünkü birçok ülke beraber iş yapıyor. Bu sayede güçlüler.

Bizde maalesef bu kaynakların birçoğu yok ve saldırıya çok açığız. Hep bir tehlikeyle uğraşıyoruz.

Ama sadece bu değil. Kabul edelim tembeliz.

Bunaya gelip de her bir şeyi eleştiren tipler de Aselsan'da TAİ-de falan çalışmıyor. Kendileri de ortalama içerisinde.

Yani ülkemizde yapılan ya da yapılmayan bir şey için ülkemizi eleştirirken kendimizi de işin içine katmalıyız. Ben niye bu teknolojinin ülkemizde geliştirilmesi için çaba sarf etmiyorum diye düşünmeliyiz.

"Ben cumhurbaşkanı ya da başbakan olsam f-22'den iyi savaş uçağı yaptırırdım. Ay'a insan yollardım." Ne kadar da kolay söyledim değil mi? Çünkü "bekar için boşanmak kolay." Ben yukarıda söylediklerimi yapmak için cumhurbaşkanı ya da başbakan olamamışsam demek ki kapasitem yok. Asıl demek istediğim hepimiz bu ülkenin yansımasıyız...
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silversmith 3 yıl
Biz daha iyisini yaparız. Hayata pozitif bakmak zorundayız.
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Nostromo- 3 yıl
Biz neden yapamıyoruzcular, köprü düşmanları, size cevabı vereyim. Aylık 90 dolara günde 14 saat eşek gibi çalışın, devletimiz tıpkı çin devleti gibi alın terini sömürsün sizin kazancınızla bomboş olan uzaya üs kursun. İstermisiniz ?
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aydogdu1453 3 yıl
Bizde yapsakta bizde gitsek.Adamlar Lab. indiriyor yaww uzaya.Kıskanmamak elde değil.
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deoksiriboz1001 3 yıl
kimileri yaptı diye haber yapılır, kimileri -ecek -acak ekleri kullanmaktan başka iş yapamaz.
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fatih069 3 yıl
boyutunu görünce aklıma direk nereye z.çacaklar sorusu geldi :D
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