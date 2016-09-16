Çin kendi uzay laboratuvarını fırlattı: İlk taykonotlar önümüzdeki ay gidiyor

Çin Ulusal Uzay İdaresi, deneysel uzay laboratuvarı Tiangong 2'yi (Gök Sarayı 2) nihayet fırlattı. Yerel saatle Perşembe günü 22.00'de yine Çin'in kendi geliştirdiği Long March-2F T2 roketiyle birlikte fırlatılan Gök Sarayı, 2022'de yörüngeye yerleştirilmesi planlanan kalıcı uzay istasyonu için (Tiangong 3) önemli bir hazırlık olacak.

İlk taykonotlar Ekim ayında gidiyor

Uluslararası Uzay İstasyonu'na rakip geliyor

Tiangong 3'ün fırlatılmasıyla beraber artık uzayda iki farklı istasyon bulunacak. Rakibi ISS'e göre biraz daha küçük bir yapıya sahip olacak olan Tiangong 3'ün 3 farklı taykonota tam 1 yıl boyunca ev sahipliği yapabileceği belirtiliyor.

http://edition.cnn.com/2016/09/15/asia/china-launches-tiangong-2-space-lab/#

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