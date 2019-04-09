Twitter, günlük takip edebileceğiniz hesap limitini düşürdü

Teknoloji Editörü
Sosyal medya platformlarının en büyük handikaplarından biri de spam konusu diyebiliriz. Milyar dolarlık şirketler henüz bu konuyla ilgili etkili bir çözüm geliştiremediler ve kullanıcılara getirilen kısıtlamalarla spam konusuna alternatif çözümler üretiyorlar. Bunların başında da Twitter geliyor.
1.000'den 400'e düşürüldüTwitter yöneticilerinden Yoel Roth, şirketin spam konusunda aldığı kararı twitter hesabından şu şekilde aktardı: "Twitter kurallarında inorganik takip ve davranış türleri yasaktır. Günde 400'den fazla kullanıcıyı takip eden hesapların yarısının, kötü niyetli olduğunu gördük. Bu nedenle bunu yapan hesaplar için günlük takip limitlerini tekrar belirledik."
Yoel Roth bundan böyle Twitter kullanıcılarının günlük 1.000 olan takip etme limitlerinin, demin açıklanan nedenden ötürü 400'e düşürüldüğünü duyurdu. Bu sayının optimal sonuç olduğunu belirten şirket, spam hesapların inorganik aktivitelerini bu yolla sınırlamaya çalışacak. Bunun ne denli etkili olacağını ise zamanla göreceğiz.
https://twitter.com/yoyoel/status/1115366650390425602 Yorum Yaz Paylaş Tweetle