Twitter, günlük takip edebileceğiniz hesap limitini düşürdü

Sosyal medya platformlarının en büyük handikaplarından biri de spam konusu diyebiliriz. Milyar dolarlık şirketler henüz bu konuyla ilgili etkili bir çözüm geliştiremediler ve kullanıcılara getirilen kısıtlamalarla spam konusuna alternatif çözümler üretiyorlar. Bunların başında da Twitter geliyor.

1.000'den 400'e düşürüldü

https://twitter.com/yoyoel/status/1115366650390425602

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Twitter yöneticilerinden, şirketin spam konusunda aldığı kararı twitter hesabından şu şekilde: "Twitter kurallarında inorganik takip ve davranış türleri yasaktır. Günde 400'den fazla kullanıcıyı takip eden hesapların yarısının, kötü niyetli olduğunu gördük. Bu nedenle bunu yapan hesaplar için günlük takip limitlerini tekrar belirledik."Yoel Roth bundan böylekullanıcılarının günlükolan takip etme limitlerinin, demin açıklanan nedenden ötürüduyurdu. Bu sayınınsonuç olduğunu belirten şirket, spam hesaplarınaktivitelerini bu yolla sınırlamaya çalışacak. Bunun ne denliise zamanla göreceğiz.