Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çin pazarı daralmasına rağmen Çinli üreticiler büyüyor

Çin pazarının yüzde 70’ini oluşturan Huawei, Oppo, Vivo ve Xiaomi firmaları iç pazarda daralma yaşandığı için yurt dışı satışlara daha fazla önem vermeye başladı.
1 yıl
1,5b
1
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Çin pazarı daralmasına rağmen Çinli üreticiler büyüyor

Tarihte ilk kez akıllı telefon satışlarında düşüş yaşayan Çin bu yıl da aynı çizgiyi devam ettirecek gibi. Tüketicilerin telefon değiştirme döngüleri uzarken Çinli üreticiler de yurt dışı satışlarında büyümeye çalışıyor.

Satış arttırma planları

Ülkeden gelen bilgilere göre Huawei, Oppo, Vivo ve Xiaomi yonga seti siparişlerini arttırmaya başladı. Çin pazarının yüzde 70’ini oluşturan bu dörtlü satışlarda artış bekledikleri için yonga seti tarafında sıkıntı yaşamak istemiyor.

Ayrıca Bkz. "DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

Huawei hali hazırda kendi yonga setlerini kullanıyor ve belirli modellerde Snapdragon yonga setlerine yer veriyor. Bu bakımdan üretim konusunda sıkıntı yaşaması beklenmiyor.

Oppo, Vivo ve Xiaomi ise ağırlıklı olarak MediaTek yonga setlerine güveniyor. Özellikle yapay zeka birimli Helio P60 yonga seti çok popüler oldu ve MediaTek’in gelirlerine de olumlu yansıdı. Mart ayında firma gelirlerini yüzde 58 arttırarak 688 milyon dolara yükseltti.

MediaTek yıl içerisinde Helio P40 ve Helio P70 yonga setlerini de piyasaya sürmeyi planlıyor. Böylece özellikle yapay zekâ ağırlıklı olarak müşterilerine geniş bir portföy sunmuş olacak. Bu yonga setleri önümüzdeki dönemde sıkça görebileceğiz.

 

https://www.phonearena.com/news/Chinese-handset-manufacturers-are-pushing-their-suppliers-to-ship-them-more-chips_id104018 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Otomobilin mi var derdin var! | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl Qualcomm satılıyor ama bu sefer kurucusuna 1 yıl İşlemci açıkları, satın alma tercihinizi etkiledi mi? [Haftalık anket sonuçları] 1 yıl PUBG şantaj yazılımına dikkat 1 yıl Apple Music'te Türkçe Rap odası açıldı 1 yıl Samsung 3 milyar dolarlık patent ihlali davasıyla karşı karşıya 1 yıl Xiaomi Mi Band 3, Black Shark lansmanında görüntülendi 1 yıl Apple, haber sızdıran 12 çalışanını tutuklatarak sert bir uyarı yayınladı 1 yıl Yeni Gmail ile kendi kendini imha eden e-posta dönemi başlıyor 1 yıl Ryzen 2 işlemciler duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı 1 yıl Önemli bir isim daha AMD’den ayrılıyor 1 yıl Karşınızda ön siparişe sunulan Huawei Mate RS Porsche Design 1 yıl "Gundam" animesinden esinlenen Japon mühendis, 8.5 metrelik kendi dev robotunu yaptı 1 yıl Corsair Void Pro RGB'yi inceledik "Ses kasabileceğiniz bir kulaklık" 1 yıl DH uygulamasında çok az kişinin haberdar olduğu 5 özellik 1 yıl iPhone'da Jail Break'siz uygulama çekmecesinde boş alan nasıl açılır? 1 yıl Mercedes-AMG'nin sıradaki modeli Porsche Cayman'a rakip olabilir 1 yıl Xiaomi Mi 6X'in bütün özellikleri sızdırıldı 1 yıl Meltdown ve Spectre açıkları PC satışlarını daha da düşürdü 1 yıl Bitcoin tekrar yükselişe geçti | Kripto Para Günlüğü yeni bölüm 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Çin pazarı daralmasına rağmen Çinli üreticiler büyüyor Sonraki FutureMark isim değiştiriyor 1 yıl Yeni nesil geçici dövme, kandaki alkol seviyesini dakikalar içinde ölçüyor 1 yıl iOS iMovie'ye iPhone X desteği geldi 1 yıl İsveç'te araçları elektrikli yollar şarj edecek 1 yıl Xiaomi Black Shark tanıtıldı: Snapdragon 845, 8 GB RAM, 4000 mAh batarya ve sıvı soğutma sistemi 1 yıl Huawei, Kasım ayında dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sunacak 1 yıl SpaceX başkanı, çılgın ulaşım projesi için tarih verdi "Roketle Dünya turu" 1 yıl ASELSAN, NEFER için ilk siparişini aldı 1 yıl Türk Kızılayı bugün Twitch yayınlarına başlıyor 1 yıl Xiaomi'nin oyuncu telefonu Black Shark, çalışırken görüntülendi 1 yıl Turkcell çağrı merkezlerine biyometrik doğrulama geliyor 1 yıl 2018 Ford Focus'un giriş seviye Trend paketi göründü 1 yıl Xiaomi, 1 milyar dolar karşılığında GoPro'yu satın alabilir 1 yıl Samsung internet bağlantı özelliği olmayan Samsung Galaxy J2 Pro'yu duyurdu 1 yıl Gmail'in yeni tasarımına ait görüntüler sızdırıldı 1 yıl Doğan Grubu'ndan bir satış daha: D&R satılıyor! 1 yıl Netflix, Cannes Film Festivali'nden çekilme kararı aldı 1 yıl Twitter silah emojisini su tabancasıyla değiştirdi 1 yıl Xiaomi 25 Nisan’da yeni bir etkinlik düzenliyor 1 yıl Samsung Galaxy S9 incelemesi "Ele avuca sığıyor ama S9+ kadar iyi mi?" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim