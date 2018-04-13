Çin pazarı daralmasına rağmen Çinli üreticiler büyüyor

Tarihte ilk kez akıllı telefon satışlarında düşüş yaşayan Çin bu yıl da aynı çizgiyi devam ettirecek gibi. Tüketicilerin telefon değiştirme döngüleri uzarken Çinli üreticiler de yurt dışı satışlarında büyümeye çalışıyor.

Satış arttırma planları

Ülkeden gelen bilgilere göre Huawei, Oppo, Vivo ve Xiaomi yonga seti siparişlerini arttırmaya başladı. Çin pazarının yüzde 70’ini oluşturan bu dörtlü satışlarda artış bekledikleri için yonga seti tarafında sıkıntı yaşamak istemiyor.

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Huawei hali hazırda kendi yonga setlerini kullanıyor ve belirli modellerde Snapdragon yonga setlerine yer veriyor. Bu bakımdan üretim konusunda sıkıntı yaşaması beklenmiyor.

Oppo, Vivo ve Xiaomi ise ağırlıklı olarak MediaTek yonga setlerine güveniyor. Özellikle yapay zeka birimli Helio P60 yonga seti çok popüler oldu ve MediaTek’in gelirlerine de olumlu yansıdı. Mart ayında firma gelirlerini yüzde 58 arttırarak 688 milyon dolara yükseltti.

MediaTek yıl içerisinde Helio P40 ve Helio P70 yonga setlerini de piyasaya sürmeyi planlıyor. Böylece özellikle yapay zekâ ağırlıklı olarak müşterilerine geniş bir portföy sunmuş olacak. Bu yonga setleri önümüzdeki dönemde sıkça görebileceğiz.