Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çin, ülke imajına zararlı marka ihlali davalarının önüne geçmek için çalışmalar yapıyor

6 yıl
374
1
4
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Apple, Nokia gibi devler dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı haline gelen Çin'de pazar payını artırmak için mücadele ederken, aynı zamanda marka ihlali veya kopya ürün davalarıyla da imajlarını korumak için mücadele veriyor.

Bir süre önce Proview firması iPad isim hakkının kendisinde olduğunu belirterek Apple'a satış yasağı koydurmak istemiş ve uzlaşma masasında Apple'dan 60 milyon dolar koparmayı başarmıştı. 

Bunun yanında Apple geçmiş dönemde kopya Apple mağazaları için de hükümet nezdinde girişimlerde bulunmuştu. Fransız Hermes International SCA, ABD'li ünlü basketbolcu Michael Jordan da Çinli firmalara karşı kopya ürün mücadelesi veren isimlerden.

Bu tür olaylar hem ülkenin imajını zedelerken, uluslararası firmaların da iş yapmasını zorlaştırıyor. 

Çin hükümeti yaşanan gelişmeler üzerine zararlı isim hakkı davalarının önüne geçmek için çalışma yaptığını açıkladı. Hükümet bir yasa değişikliği ile zararlı olabilecek marka tescillerini engellemeyi ve uluslararası firmaların marka isimlerini izinsiz kullanmasını veya benzeri marka isimlerine yer vermesini yasaklamayı planlıyor. Zaten ABD de hükümete bu konuda baskılarını artırmıştı. Kanun tasarısının ne zaman oylamaya sunulacağı ve yürürlüğe gireceği şimdilik belirsiz.

Bu tasarı kopyalama olaylarını tamamen engellemese de en azından NOKLA veya APLE gibi benzer isim ve logolarla satış yapmaya çalışan Çinli firmaların önünü kapatacaktır. 

http://appleinsider.com/articles/12/12/24/china-plans-to-crack-down-on-malicious-trademarks-after-apples-ipad-name-dispute Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OZKNaln 6 yıl
tabi dandik malla dunyada ki dolarin 5 de ucunu topladilar .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fbkaya 6 yıl
"Önyargıları yok etmek, atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur."- albert einstein :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Psydia 6 yıl
Ne kadar imaji duzeltirlerse duzeltsinler, NOKLA ve SUMSANG unutulmaz efsaneler arasinda yerini koruyacaktir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 6 yıl
Çin malı imajını düzeltmeleri baya bir zamanlarını alacaktır.Çin eskisi kadar emek ucuz ülke değil gittiçe standartlara yaklaşıyorlar Çin'e fabrika kurmak eskisi kadar evantajlı değl ayrıca büyük ülkeler uyandı kendi ülkelerinde işsiz sayısı giderek artıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Haber 35. Bölüm ile mobil cihazlarınızı gıdası olmaya devam ediyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim