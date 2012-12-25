Çin, ülke imajına zararlı marka ihlali davalarının önüne geçmek için çalışmalar yapıyor





Apple, Nokia gibi devler dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı haline gelen Çin'de pazar payını artırmak için mücadele ederken, aynı zamanda marka ihlali veya kopya ürün davalarıyla da imajlarını korumak için mücadele veriyor.





Bir süre önce Proview firması iPad isim hakkının kendisinde olduğunu belirterek Apple'a satış yasağı koydurmak istemiş ve uzlaşma masasında Apple'dan 60 milyon dolar koparmayı başarmıştı.





Bunun yanında Apple geçmiş dönemde kopya Apple mağazaları için de hükümet nezdinde girişimlerde bulunmuştu. Fransız Hermes International SCA, ABD'li ünlü basketbolcu Michael Jordan da Çinli firmalara karşı kopya ürün mücadelesi veren isimlerden.





Bu tür olaylar hem ülkenin imajını zedelerken, uluslararası firmaların da iş yapmasını zorlaştırıyor.





Çin hükümeti yaşanan gelişmeler üzerine zararlı isim hakkı davalarının önüne geçmek için çalışma yaptığını açıkladı. Hükümet bir yasa değişikliği ile zararlı olabilecek marka tescillerini engellemeyi ve uluslararası firmaların marka isimlerini izinsiz kullanmasını veya benzeri marka isimlerine yer vermesini yasaklamayı planlıyor. Zaten ABD de hükümete bu konuda baskılarını artırmıştı. Kanun tasarısının ne zaman oylamaya sunulacağı ve yürürlüğe gireceği şimdilik belirsiz.





Bu tasarı kopyalama olaylarını tamamen engellemese de en azından NOKLA veya APLE gibi benzer isim ve logolarla satış yapmaya çalışan Çinli firmaların önünü kapatacaktır.

http://appleinsider.com/articles/12/12/24/china-plans-to-crack-down-on-malicious-trademarks-after-apples-ipad-name-dispute